Stoneridge präsentiert Technologien zur Förderung der Lkw-Industrie

Novi, Michigan (ots/PRNewswire) - Unternehmen hält Pressekonferenz auf der IAA Commercial Vehicles ab

Stoneridge, Inc. (NYSE: SRI) wird auf der diesjährigen Fachmesse IAA Commercial Vehicles in Hannover, Deutschland, seine Vision des zukünftigen Nutzfahrzeugmarktes vorstellen. Stoneridge, das Innovation zu seinen Leitprinzipien zählt, wird sein globales Potenzial durch einen innovativen Lkw demonstrieren, der vollständig mit verschiedenen Technologielösungen aus dem gesamten Nutzfahrzeugmarkt ausgestattet ist.

Besucher sind an Stand A09 in Halle 16 herzlich willkommen, wo sie Stoneridge selbst erleben können, einschließlich verschiedenster innovativer Produkte, die sich den vom raschen Wandel gezeichneten Kunden- und Branchenherausforderungen hinsichtlich Sicherheit, Intelligenz, Effizienz und Emissionen widmen. Darüber hinaus hält das Unternehmen am Mittwoch, den 19. September, um 8:55 Uhr an Stand A09 in Halle 16 eine Pressekonferenz ab.

Ebenfalls wird Stoneridges einzigartiges und hochmodernes Spiegelersatzsystem MirrorEye(TM) auf der Messe ausgestellt, das für verstärkte Sicherheit sämtlicher Verkehrsteilnehmer konzipiert wurde. Mittels der neuesten Automobiltechnologie ersetzt das System traditionelle Spiegel durch Kameras und Innenraum-Displays, was die Sicherheit erhöht und nahezu alle toten Winkel beseitigt, sodass Fahrer sich möglicher Gefahren in ihrer Umgebung bewusster sind.

Stoneridge, einer der größten Hersteller für Instrumente von Nutzfahrzeugen, lädt Besucher außerdem herzlich dazu ein, mittels seines vollständig konfigurierbaren Dashboards (Fully Configurable Dashboard, das FCD4) seine Vision der zukünftigen Fahrerumgebung zu erleben. Mittels erweiterter Realität und Konnektivität vermittelt diese interaktive Demo Besuchern durch die neuesten Info-Displays für Fahrer und das aktuelle MirrorEye(TM)-System eine völlig neue Sicht auf das Zeitalter der Fahrer-Fahrzeug-Interaktion.

Messebesuchern wird zusätzlich die Möglichkeit geboten, Stoneridges neuen 1C Smart Tachograph zum ersten Mal zu sehen und sich vorführen zu lassen. Die Europäische Kommission führt eine neue Rechtsvorschrift (Anhang 1C) ein, um Betrug durch Manipulation von Tachographen vorzubeugen und dieses System effizienter zu kontrollieren. Branchenexperte Stoneridge ist für diese Änderung durch seinen neuen Smart Tachograph gewappnet, durch den sichergestellt wird, dass Fahrer Regeln befolgen, produktiv sind und die neueste Technologie einsetzen.

Zu den weiteren Ausstellungshöhepunkten zählt unser breites Angebot an speziellen Kameralösungen sowie den neuesten Technologielösungen im Bereich Konnektivität und Fahrerinformationssysteme.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen Stoneridge in Halle 16, Stand A09 auf der IAA 2018 oder die Unternehmenswebseite unter www.stoneridge.com.

Informationen zu Stoneridge, Inc.

Stoneridge, Inc. ist ein globaler Entwickler und Hersteller elektrischer und elektronischer Mobilitätslösungen. Stoneridge liefert OEM- sowie Aftermarket-Bauteile und Systeme mit Fokus auf Sicherheit, Emissionen, Effizienz und Intelligenz für den Automobil-, Nutzfahrzeug-, Motorrad-, Landmaschinen- und Off-Highway-Fahrzeugmarkt. Erfahren Sie mehr auf Stoneridge.com.

Pressekontakt:

Jennifer Carlson

Manager of Marketing Communications

Jennifer.Carlson@stoneridge.com

+1 248 324 9814



Chelsea Komblevicz

The Quell Group

ckomblevicz@quell.com

+1 248 649 8900

