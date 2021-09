4QD - Qualitätskliniken.de GmbH

Neues Siegel sorgt dafür, dass Post-Covid-Patient:innen zuverlässig die passende Rehaklinik finden

Berlin (ots)

Das REHAPORTAL qualitaetskliniken.de verleiht ein neues Siegel an Rehakliniken, die Post-Covid-Patient:innen zuverlässig versorgen können. Die Kliniken müssen sowohl Erfahrung in der Rehabilitation von Patientinnen mit Long-/Post-Covid nachweisen, als auch über alle notwendigen medizinischen Fachrichtungen verfügen und entsprechende Anwendungen anbieten.

Seit dem 30. August 2021 finden Patient:innen, die an Long- oder Post-Covid leiden, auf dem bundesweit führenden REHAPORTAL qualitaetskliniken.de noch einfacher die passende Rehaklinik. Das neue Siegel "Post-Covid-Check" kennzeichnet Rehakliniken, die den umfangreichen medizinischen und Qualitätskriterien genügen. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie bereits über Erfahrung in der erfolgreichen Rehabilitation von Post-Covid-Patient:innen verfügen.

"Seit mehr als 10 Jahren sorgen wir mit unseren wissenschaftlichen Qualitätsbewertungen dafür, dass Patient:innen zuverlässig die passende Klinik für ihre Reha finden. Unser neues Siegel bringt noch mehr Transparenz und zeigt auf einen Blick, welche Rehaklinik für Patient:innen geeignet ist, die an langfristigen gesundheitlichen Folgen einer Covid-19 Erkrankung leiden", sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de.

Bei etwa jeder:m 7.-10. Patient:in in Deutschland wird nach einer überstandenen Covid19-Infektion Long- bzw. Post-Covid diagnostiziert. Die Betroffenen klagen über Schmerzen, Atemprobleme, Müdigkeit. Auch für Patient:innen, die aufgrund ihrer Covid19-Infektion stationär behandelt wurden, kann eine Rehabilitation sinnvoll oder gar notwendig sein. Da das Krankheitsbild von Long-/Post-Covid sehr komplex ist, ist nicht jede Rehaklinik geeignet, solche Patient:innen mit einer hohen Aussicht auf Erfolg zu behandeln.

"Im Moment nehmen auch Rehakliniken Post-Covid-Patient:innen auf, die nur eingeschränkt über die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Reha verfügen", sagt Neudam. "Gemeinsam mit ausgewählten Ärzt:innen und Reha-Expert:innen haben wir deshalb einen Standard entwickelt, der genau definiert, welche Anforderung eine gute Rehaklinik für die Behandlung von Long- bzw. Post-Covid erfüllen sollte. Ich bin überzeugt, dass unser "Post-Covid-Siegel" ebenso wertvoll für Patient:innen und Angehörige sein wird, wie unser "Corona-Check" es schon heute ist."

Um das "Post-Covid-Siegel" zu erhalten müssen die Rehakliniken in 6 Kategorien überzeugen:

Nachgewiesene Expertise bei der Behandlung von Post-Covid-Symptomen Interdisziplinäre Diagnostik (Pneumologie, Kardiologie, Neurologie, Psychologie/Psychosomatik, Orthopädie, Innere Medizin, Geriatrie, Radiologie, HNO) Analyse der Symptome durch Experten verschiedener Fachrichtungen Fachabteilungsübergreifende Behandlung Therapiekonzept nach aktuellsten ärztlichen Leitlinien Überprüfung der individuellen Therapieziele

Über DAS REHAPORTAL

Das unabhängige REHAPORTAL macht unter Qualitaetskliniken.de die Qualität von Rehakliniken öffentlich und unterstützt so Patient:innen und Angehörige bei der Wahl der passenden Einrichtung. Anhand anschaulicher Informationen zur Qualität, zur Ausstattung und zum Leistungsangebot können die Nutzer:innen die teilnehmenden Kliniken miteinander vergleichen. Die Bewertungen basieren auf Daten zur Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Zur Bewertung der Rehakliniken befragen wir jährlich mehr als 61.000 Patient:innen. Das Besondere an unserem Bewertungsverfahren ist, dass sich die teilnehmenden Einrichtungen der externen Überprüfung öffnen. Die Daten sind nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben und untereinander vergleichbar. Derzeit lassen sich in unserem unabhängigen und trägerübergreifenden Portal mehr als 170 Rehabilitationseinrichtungen aus ganz Deutschland prüfen. DAS REHAPORTAL wurde von der Stiftung Health on the Net sowie dem afgis e. V. für nutzerfreundliche Websites und hochwertige Gesundheitsinformationen zertifiziert. In der Corona-Pandemie etablierten wir den "Corona-Check", einen Anforderungskatalog an Rehakliniken zum Schutz von Patient:innen und Mitarbeiter:innen vor COVID-19.

