Qualitätskliniken.de zum besten Verbraucher-Portal für Kliniken gewählt

Berlin (ots)

Das bundesweite Rehaportal Qualitätskliniken.de ist Preisträger in der Kategorie "Vergleichsportale Ärzte & Kliniken" im Wettbewerb "Deutschlands Beste Online-Portale 2021". Im Rahmen einer Studie des Nachrichtensenders ntv und des Deutschen Instituts für Service-Qualität bewerteten rund 45.000 Verbraucher unter anderem die Qualität und Leistung. Qualitätskliniken.de überzeugt durch Informationsgehalt und Beratungskompetenz in der repräsentativen Befragung.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv zeichnen bereits zum fünften Mal die besten Online-Portale in Deutschland aus. Grundlage der umfangreichen Studie sind Nutzermeinungen aus dem Zeitraum von Dezember 2020 bis März 2021 zu 647 Online-Portalen. In den 3 Leistungsbereichen Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt wurden zahlreiche Aspekte bewertet und verglichen. Dabei waren die Qualität und Vielfalt der Angebote, die Verständlichkeit der Inhalte sowie die Weiterempfehlungsquote wichtige Bewertungskriterien.

"Die Auszeichnung als bestes Klinikvergleichsportal ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit. Unser Portal bietet viele gut verständliche Informationen zu Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten - alle von Medizinern verfasst. Es freut uns sehr, dass auch die umfassende Suchfunktion und die geprüften Bewertungen der Rehakliniken unsere Nutzer:innen überzeugen", sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de.

Qualitätskliniken.de unterstützt Patient:innen bei der Suche nach der passenden Rehaklinik. Seit mehr als 10 Jahren veröffentlicht das Rehaportal wissenschaftlich fundierte Qualitätsbewertungen im Gesundheitswesen. Zur Bewertung der Rehakliniken befragt Qualitätskliniken.de jährlich mehr als 61.000 Patient:innen. Außerdem fließen Behandlungsergebnisse und Aspekte der Patientensicherheit in die Bewertung ein. Qualitätskliniken.de wurde bereits von der Stiftung Health on the Net sowie dem afgis e. V. für nutzerfreundliche Websites und hochwertige Gesundheitsinformationen zertifiziert. In der Corona-Pandemie etablierte Qualitätskliniken.de den "Corona-Check", einen Anforderungskatalog an Rehakliniken zum Schutz von Patient:innen und Mitarbeiter:innen vor COVID-19.

Über Qualitätskliniken

Das unabhängige Internetportal Qualitaetskliniken.de macht die Qualität von Rehakliniken öffentlich und unterstützt so Patienten und Angehörige bei der Wahl der passenden Einrichtung. Anhand anschaulicher Informationen zur Qualität, zur Ausstattung und zum Leistungsangebot können die Nutzer die teilnehmenden Kliniken miteinander vergleichen. Die Bewertungen basieren auf Daten zur Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität. Das Besondere an dem Verfahren ist, dass sich die teilnehmenden Einrichtungen der externen Überprüfung öffnen. Die Daten sind nach wissenschaftlichen Kriterien erhoben und untereinander vergleichbar. Am Portal der unabhängigen und trägerübergreifenden Initiative nehmen knapp 170 Rehabilitationseinrichtungen aus ganz Deutschland teil.

