Neues Feature bei Qualitätskliniken.de implementiert - Webbasierter Kundenbereich für Rehakliniken steigert Aktualität der Patienteninformationen

Das bundesweite Internetportal Qualitaetskliniken.de stellt Patienten und medizinischem Fachpersonal Qualitätsergebnisse und umfassende Informationen zu Rehakliniken zur Verfügung. Mit dem neuen Kundenbereich können Einrichtungen ihre Daten nicht nur komfortabler bereitstellen, vielmehr profitieren Patienten von aktuelleren Informationen.

Das Such- und Vergleichsportal https://www.Qualitaetskliniken.de bietet Nutzern vielseitige Informationen zur Qualität medizinischer sowie organisatorischer Leistungen von Rehakliniken in Deutschland und gibt Auskunft über Ausstattung, Qualifikation und Behandlungs-schwerpunkte. Interessierte Patienten können sich detailliert darüber informieren, in welchen Bereichen Kliniken Stärken und Schwächen haben. So wird es für die Patienten einfacher, Rehakliniken miteinander zu vergleichen und eine geeignete Einrichtung zu finden.

Damit sowohl die hinterlegten Daten so aktuell wie möglich als auch die Pflege und Aktualisierung der Inhalte für die beteiligten Einrichtungen so einfach wie möglich sind, hat Qualitätskliniken.de nun einen webbasierten und komfortablen Login-Bereich für die im Portal gelisteten Rehakliniken eingerichtet. "Die Bereitstellung von relevanten Gesundheitsinformation und objektiven Qualitäts-bewertungen für Patienten sind für uns oberstes Gebot. Wir möchten mit unserem Rehaportal Transparenz im oft unübersichtlichen Rehasektor schaffen und über Patientenrechte aufklären. Dafür sind wir aber auf aktuelle und verlässliche Daten direkt von den Rehakliniken angewiesen. Offizielle Angaben sind oftmals nicht öffentlich zugänglich oder bereits veraltet. Durch unseren Login-Bereich können die Rehakliniken selbst alle wichtigen Informationen einfach und bequem aktuell halten." So fasst Annabelle Neudam - Leiterin des Rehaportals bei Qualitätsklininken.de - die Bedeutung der methodischen und technischen Weiterentwicklung zusammen.

Ansprechpartner der Einrichtungen erhalten einen individuellen Kundenzugang, mit dem sie Einblick in die hinterlegten Daten erhalten. Im Kundenbereich können Informationen zu Patientenzimmern, dem Leistungsangebot, der Qualifikation des Personals, den Fachabteilungen und den dort behandelten Krankheitsbildern (Diagnosestatistik) ständig aktualisiert werden. Mehrere hochauflösende Bilder der Einrichtung, Angaben zu vorhandenen Qualitätszertifikaten und eine kurze nutzerfreundliche Beschreibung der Klinik runden die Basisangaben ab. Darüber hinaus werden für die mehrdimensionale Qualitätsbewertung Ergebnisse aus den Qualitätssicherungsverfahren der Kostenträger herangezogen und Angaben zur Patientenzufriedenheit, Patientensicherheit und Organisationsqualität erfasst.

Wo zuvor die Anwendung einer separaten Software erforderlich war, können Einrichtungen eine Aktualisierung nun jederzeit selbstständig vornehmen, eine Vorschau der Webseite ansehen und die Daten freigeben. Eine Überprüfung der Angaben durch regelmäßige Audits von Qualitätskliniken.de findet wie gewohnt weiter statt.

Die 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH mit Sitz in Berlin informiert Patientinnen und Patienten seit 2009 über die Qualität von stationären Einrichtungen im Gesundheitswesen. Als Betreiberin des Such- und Vergleichsportals www.Qualitaetskliniken.de bewertet die Gesellschaft die Qualität von Rehakliniken anhand wissenschaftlicher Methoden mit einem mehrdimensionalen Ansatz und stellt die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

