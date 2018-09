Silicon Line bringt in Serie B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Capital-E 8,2 Mio. EUR/9,5 Mio. $ auf

München und Colorado Springs, Colorado (ots/PRNewswire) - Weltweit führender Anbieter in der Ultra Low Power Optical Link-Technologie plant Investitionen zur Erweiterung der Produktion und des Designteams und zum Aufbau des lokalen Supports in Asien

Silicon Line GmbH (www.silicon-line.com), der Weltmarktführer in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Technologien für energieeffiziente optische Datenübertragungskabel im Bereich Unterhaltungselektronik sowie für kommerzielle und industrielle Märkte, hat in einer Serie B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Capital-E 8,2 Mio. EUR (9,5 Mio. $) aufgebracht.

Weitere Investoren in der Serie B-Runde sind LRM, Munich Venture Partners und Unixtar. Die Finanzierung wird für den Ausbau der Produktion der optischen Module (winziger Leiterplatten in Kabelsteckern), für das Hochrüsten der Modulfabrik des Unternehmens in Hasselt, Belgien, sowie für die Einstellung zusätzlicher Entwicklungsingenieure und weiterhin für die Eröffnung lokaler Kundensupportbüros in Asien verwendet.

Capital-E, LRM und Munich Venture Partners sind Wiederholungsinvestoren aus der Serie A-Finanzierungsrunde, die im März 2015 abgeschlossen wurde und insgesamt 23 Mio. Euro (26,78 Mio. US-Dollar) einbrachte. Unixtar, einer der Partner des Unternehmens, ist ein neuer Investor.

Die Erweiterung der Bandbreite als treibende Kraft für den Markt der optischen Verbindungstechnik

Bei vielen Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen stoßen Kupferkabel an ihre physikalischen Grenzen - insbesondere wenn es sich um Entfernungen von mehr als einem Meter handelt. Die Ultra Low Power Optical Link-Technologie stellt den zukünftigen Weg für eine breite Palette von Unterhaltungselektronik- und Industrieanwendungen dar. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass der Markt für optische Verbindungen bis zum Jahr 2020 7 Mrd. US-Dollar erreichen wird.

Weitere Wachstumsmotoren:

- die Verbreitung persönlicher, tragbarer Geräte, darunter Handys, Tablets, Notebooks, Headsets für Augmented und Virtual Reality usw., für die dünne, flexible und leichte Kabel wichtig sind, die den Stromverbrauch und die Anfälligkeit für elektromagnetische Störungen minimieren; - spezialisierte Kameraanwendungen im Gesundheitswesen, in der wissenschaftlichen Forschung, in der Landesverteidigung und in anderen Märkten; und - Erwägungen hinsichtlich Größe und Gewicht in einer Vielzahl von Verbraucher- und Industriesegmenten, einschließlich der Automobil-, Mobilgeräte- und Luftfahrtindustrie.

"Das Silicon Line-Team hat ein beachtliches Portfolio an Technologien und Produkten aufgebaut, die bereits heute die aktuelle und zukünftige Produktentwicklung in Nordamerika, Asien und Europa beeinflussen", so Ruud van der Linden, CEO von Silicon Line. "Wir sind unseren bisherigen und neuen Finanzierungspartnern für die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen dankbar, damit das Unternehmen expandieren und die von uns geschaffenen Marktchancen nutzen kann."

"Ähnlich wie beim Verfall von Kupferkabeln in Rechenzentren spielen jetzt aktive und passive Glasfaserkabel in der Unterhaltungs- und Automobilelektronik eine wichtige Rolle. Silicon Line verfügt über die entscheidenden Komponenten zu einem skalierbaren Preisniveau, um diese Transformation nachhaltig zu gestalten", so Pascal Vanluchene, Partner bei Capital-E.

"Silicon Line hat einen großen Durchbruch in einem High-Tech-Markt erzielt. Als Investmentgesellschaft freuen wir uns sehr, einem so schnell wachsenden Unternehmen, das vom Corda Campus in Hasselt, Belgien, aus operiert, den nötigen zusätzlichen Schub geben zu können", meinte Lieven De Jonge, Leiter des Bereichs Smart Manufacturing bei LRM.

"Das Silicon Line-Team hat eine bemerkenswerte bahnbrechende Technologieplattform realisiert, die viele Anwendungen für internationale Märkte wie Unterhaltungselektronik, medizinische Geräte, industrielle Einsätze und neue Virtual Reality/Augmented Reality ermöglicht", so Rolf Nagel, Geschäftsführer von Munich Venture Partners.

Informationen zu Capital-E

Capital-E ist einer der wenigen Venture Capital Fonds in Europa mit Fokus auf Wachstumsinvestitionen im Bereich Micro/Nano-Elektronik und neue Materialien. Normalerweise investiert der Fonds in Unternehmen, die rund 1 Mio. Euro an Produktverkäufen tätigen. Capital-E investiert hauptsächlich in Westeuropa. Das Team von Capital-E spielt vom Zeitpunkt der ersten Investition bis hin zum Exit eine aktive Rolle als Partner und oft als Teil des Vorstands. Weitere Informationen über Capital-E finden Sie auf der Website http://www.capital-e.com.

Informationen zu LRM

LRM ist eine Investmentgesellschaft zur Entwicklung und Förderung des Wirtschaftswachstums in Limburg, einer ehemaligen Bergbauregion in Belgien. LRM bietet ein solides Fundament, damit Unternehmen und Projekte, die Arbeitsplätze in Limburg schaffen, wachsen können. Ihre finanziellen Ressourcen und ihr Know-how bilden zusammen mit den Vorzügen der Region einen einzigartigen Nährboden.

Informationen zu Munich Venture Partners

MVP ist der Cleantech Venture Capital Spezialist aus München. Als unabhängige Venture Capital Gesellschaft haben sie ein starkes Ziel formuliert: Sie unterstützen die Innovatoren von heute aktiv dabei, die Marktführer von morgen zu werden. Munich Venture Partners konzentriert sich auf Risikokapital für High-Tech Startup-Unternehmen mit wachstumsorientierten und ertragsbringenden Projekten. Das Engagement ist dabei auf Europa und ausgewählte internationale Investments fokussiert. MVP gehört zu den größten Cleantech Venture Capital Spezialisten Deutschlands.

Informationen zu Unixtar

Unixtar wurde 1986 gegründet und ist ein modernes Elektronikunternehmen mit mehreren Standorten in China und Kambodscha. Das Unternehmen stellt eine breite Palette von Kabeln und Kabelkonfektionen, Produkte für die Unterhaltungselektronik, elektromechanische Baugruppen, Leiterplatten und aktive Glasfaserkabel für Kunden auf der ganzen Welt her. Unixtar hat 4.500 Mitarbeiter und einen Umsatz von 130 Mio. US-Dollar.

Informationen zu Silicon Line

Silicon Line GmbH ist weltweit der führende Anbieter für die Ultra Low Power Optical Link-Technologie, die dünne, leichte und lange Hochgeschwindigkeitskabel für Unterhaltungselektronik, kommerzielle und industrielle Anwendungen ermöglicht. Das Unternehmen entwickelt und fertigt integrierte Schaltungen und Module, die eine einfache, kostengünstige und hochvolumige Montage von aktiven Glasfaserkabeln ermöglichen. Silicon Line wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in München, mit Niederlassungen in Korea, Japan, Taiwan, China und den Vereinigten Staaten.

