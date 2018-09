Havas Health & You ernennt Werbe-Veteran John Hackney zum CEO für die Europäische Union

New York (ots/PRNewswire) - Havas Health & You (HH&Y), das Marketingnetzwerk für Gesundheit und Wellness mit Fokus auf der Förderung eines bewusst gesunden Lebensstils über den gesamten Gesundheitsbereich hinweg, kündigte heute die Ernennung von John Hackney zum CEO für die Geschäftsregion Europäische Union an. Er wird die zahlreichen Agenturen von Havas Health & You in der gesamten Europäischen Union beaufsichtigen.

Hackney verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Werbung und Gesundheitsmarketing und hat sowohl regionale als auch multinationale Kunden betreut. Darüber hinaus leitete er Unternehmen für einige der weltweit größten und erfolgreichsten Kommunikationskonzerne, einschließlich internationaler Agenturnetzwerke wie McCann Health und Young & Rubicam.

"Wir könnten uns keinen dynamischeren Mitarbeiter für die Betreuung unserer Agenturen in der EU wünschen", so Donna Murphy, Global CEO von Havas Health & You. "John hat für einige der weltweit größten Marken gearbeitet, wie u.a. Coca Cola, Unilever, Johnson & Johnson, Diageo, Bacardi und Pfizer, und bei der Entwicklung integrierter Teams herausragende Arbeit geleistet, was unserer durch einen Gemeinschaftssinn geprägten Unternehmenskultur - #together - zugutekommen wird. Wir können es kaum erwarten, zu beobachten, wie er seine umfassende Erfahrung in unsere Arbeit sowie in die Betreuung unserer Kunden in Europa einfließen lassen wird."

Hackney wird in London ansässig und Murphy unterstellt sein.

"Ich dachte ernsthaft, mein nächster Karriereschritt wäre der Beginn meiner internationalen Pop-Karriere", so Hackney, der in vergangenen Jahren als Gitarrist mehrere Rockgruppen auf ihren Tourneen begleitete. "Aber meine Teenie-Töchter schienen nicht überzeugt. Also bietet es sich an, als nächstes die Rolle des CEO für Europa für Havas Health & You zu übernehmen. Das Rebranding von Havas Health zu Havas Health & You im vergangenen Jahr, im Zuge dessen die Gesundheits- und Wellnessangebote sowie die entsprechenden Agenturen weltweit zusammengelegt wurden, bietet mir die Möglichkeit, meine einzigartige Erfahrung für die weitere Verknüpfung des Gesundheits- und Wellnessbereichs zu nutzen. Vielleicht werde ich gelegentlich auch meine Gitarre mit ins Büro bringen."

Hackney gewann während seiner Tätigkeit für den öffentlichen bzw. Verbrauchermarkt einschlägige Erfahrung mit Gesundheit und Wellness, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Durex zur AIDS-Prävention, mit Johnson & Johnson für Mundhygiene und Wundversorgung, mit Unilever für Hautpflege und funktionelle Lebensmittel sowie mit anderen Marken für Erkältungsmittel und Babypflege. 2013 verkaufte er Refreshed Wellbeing, eine von ihm mitgegründete digitale Gesundheitsagentur, die zu einer von Europas wachstumsstärksten und renommiertesten unabhängigen Agenturen im Bereich Gesundheitswesen/Pharma wurde. Seit er 2014 die Leitung von McCann Health London übernahm, entwickelte sich die Agentur zum wachstumsstärksten Gesundheitsnetzwerk Großbritanniens und wurde mit dem Kreativ-Preis Cannes Lions und den Clio Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu Havas Health & You finden Sie auf HavasHealthandYou.com.

Informationen zu Havas Health & You

Havas Health & You vereint Havas Life, Health4Brands (H4B), Lynx, Havas Life PR und Havas Health Plus mit den konsumentenorientierten Geschäftsbereichen und Verfahrensweisen der Havas Creative Group. Hierbei handelt es sich durchweg um unternehmenseigene Gesundheits- und Kommunikationsnetzwerke. Der kundenorientierte Ansatz des Unternehmens zeichnet sich durch das Talent sowie die Ausdauer und Technologie aus, auf die Unternehmen, Marken und Mitarbeiter der Gesundheits- und Wellnessbranche angewiesen sind, um in der heutigen Welt Erfolg zu haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.HavasHealthandYou.com.

