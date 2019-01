BTIG Limited

BTIG Limited stärkt den Bereich Institutional Equities mit Nigel Fenn als Managing Director in London

BTIG Limited, die europäische Tochtergesellschaft von BTIG, LLC, gab heute die Erweiterung des Bereichs Institutional Equities mit der Ernennung von Nigel Fenn als Managing Director bekannt. Herr Fenn, mit Sitz im Londoner Büro der Firma, wird institutionelle Aktienkunden in Europa und den USA betreuen und sich auf den Blockhandel in Industrie-, Schwellen- und Grenzmärkten spezialisiert haben.

Während seiner 25-jährigen Karriere als Senior Equity Sales and Trading Professional hat Herr Fenn Kunden in den USA und Europa effektiv betreut. Vor seiner Tätigkeit bei BTIG war er Managing Director bei UBS in London, wo er mehr als 13 Jahre in Führungspositionen im Secondary European Equity Block Geschäft tätig und für EMEA Equity Trading für die US-Kunden verantwortlich war. Zuvor hatte Herr Fenn ähnliche Funktionen bei der Bank of America Merrill Lynch und HSBC inne.

"Wir freuen uns, Herrn Fenn bei BTIG zu begrüßen. Seine Ernennung spiegelt unser Engagement wider, Fachleute zu identifizieren, die im Interesse unserer institutionellen Kunden nahtlos durch den Markt navigieren können", sagte Christopher Rollins, Chief Executive Officer von BTIG Limited. "Sein Produktwissen, das Netzwerk seiner Kontakte und sein tiefes Verständnis der globalen Marktstruktur stärken unser Coverage Team, das weiterhin ein differenziertes Produkt und einen außergewöhnlichen Kundenservice weltweit liefert."

BTIG identifiziert fortschrittliche Liquiditätslösungen und führt Geschäfte und Transaktionen für institutionelle und Firmenkunden durch. BTIG arbeitet mit einem hochpräzisen, unbestrittenen Geschäftsmodell und konzentriert sich darauf, die Kunden des Unternehmens bei der bestmöglichen Ausführung zu unterstützen. Mit Zugang zu mehr als 50 globalen Marktplätzen tätigen die in Europa ansässigen Aktienverkaufs- und -handelsexperten von BTIG sowie Pendants in den USA, Asien und Australien täglich im Auftrag von Kunden.

BTIG Limited bietet Produkte und Dienstleistungen über seinen europäischen Hauptsitz in London und Niederlassungen in Edinburgh und Stockholm an.

