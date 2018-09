BTIG Limited beruft Christopher Rollins als CEO in London

London (ots/PRNewswire) - BTIG Limited, europäische Tochtergesellschaft von BTIG LLC, hat heute die sofortige Berufung von Christopher Rollins als CEO bekannt gegeben. Christopher Rollins übernimmt die Leitung des Broker-Dealers mit Sitz in London. Dies folgt auf eine erfolgreiche Laufbahn als Geschäftsführer des Bereiches International Equities und Leiter der U.S. Execution Services bei BTIG LLC in New York.

Er hat die Aufgabe, das vorhandene Paket der Produkte mehrerer Klassen von Aktiva von BTIG auszubauen und das Wachstum der Präsenz in Europa zu beschleunigen. Vor seiner Zeit bei BTIG war Christopher Rollins mehr als 15 Jahre bei Goldman Sachs in einer Reihe wichtiger Leitungspositionen tätig, darunter als Geschäftsführer und einer der Leiter des Bereiches European Execution Services in London. Davor war er mehr als ein Jahrzehnt lang in der Niederlassung der Firma in New York tätig. Dort war er Geschäftsführer für Institutional Equities, mit Schwerpunkt bei Cash-Equities und Derivaten. Christopher Rollins hat den Abschluss der Harvard University.

"Christopher Rollins hat seit seinem Beitritt zur Firma bewiesen, dass er eine sehr gute Führungskraft ist. Er weiß, wie wir Dinge ändern können und kann eine Vision in greifbare Ergebnisse für Kunden umsetzen", sagte Scott Kovalik, einer der Gründer und CEO von BTIG. "Seine engen Beziehungen in ganz Europa und den USA werden dabei helfen, unsere Position als entscheidender Partner für Institutionen zu stärken, die nach umfassendem Service Ausschau halten."

BTIG findet Liquiditätslösungen und führt Handel und Transaktionen für institutionelle Kunden und Firmenkunden aus der ganzen Welt aus. BTIG hat Zugriff auf mehr als 50 Marktzentren auf der ganzen Welt. Der Equity-Vertrieb in Europa und seine professionellen Makler in den USA, Asien, Australien führen für Kunden Transaktionen in Industrie- und Entwicklungsländern durch. Der europäische Hauptsitz von BTIG befindet sich in London und es existieren Niederlassungen in Edinburgh und Stockholm. Das Geschäftsmodell ohne Konflikte konzentriert sich darauf, Kunden zu besten Ausführungen zu verhelfen, einer im Rahmen von MiFID II immer wichtigeren Zielsetzung. Nach Einführung von MiFID II setzt BTIG sich weiterhin dadurch ab, den Bedarf von Kunden an die erste Stelle zu setzen und sich der Entwicklung der Märkte weltweit anzupassen.

"Wir sind überzeugt davon, dass Christopher Rollins uns dabei helfen wird, das Unternehmen in der nächsten Phase seines Wachstums zu steuern", sagte Steven Starker, einer der Gründer von BTIG. "Er hat tiefes Verständnis davon gezeigt, wo wir Gelegenheiten zur Stärkung unserer Beziehungen mit Kunden sehen. Christopher Rollins ist die ideale Ergänzung, um unserem geschäftlichen Wachstum zu helfen und die Firma für die Zukunft zu positionieren."

BTIG ist ein globaler Finanzdienstleister, der sich auf institutionellen Handel, Investmentbanking, Marktforschung und einschlägige Maklerdienste konzentriert. BTIG LLC und seine Tochtergesellschaften sind weltweit präsent und mit mehr als 560 Mitarbeitern in 18 Städten in den USA, Europa Asien und Australien tätig. BTIG bietet Ausführung, Fachkenntnisse und Analysen für Equity, Equity-Derivate, ETFs und festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Güter (Terminkontrakte, Güter, Wechselkurse, Zinsraten, Kredit, Wandelanleihen und Vorzugspapiere). Zu den Kernkapazitäten der Firma gehören weltweite Ausführung, Portfolio, elektronisches und Outsource-Trading, Management von Übergängen, Investmentbanking, Prime-Brokerage, Kapitaleinführung, Corporate Access, Recherche und Strategie, Verwaltung auf Kommission und mehr.

