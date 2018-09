Zhang Ziyi tritt Clé De Peau Beauté als Global Brand Ambassador bei

Tokio (ots/PRNewswire) - Clé de Peau Beauté, die Prestigemarke der Shiseido Group, fühlt sich geehrt, die für den Golden Globe und BAFTA nominierte Schauspielerin Zhang Ziyi als Global Brand Ambassador für Clé de Peau Beauté vorstellen zu dürfen. In einer neuen Kampagne, die diesen Herbst ihre Premiere feiert, wird Zhang La Crème repräsentieren -- jenes Kultprodukt, das Clé de Peau Beautés Engagement für exzellente Qualität verkörpert.

Die erste gemeinsame Kampagne zieht klare Parallelen zwischen dem legendären Status, den Zhang genießt, und dem legendären Produkt La Crème von Clé de Peau Beauté. Ausdrucksstark, lyrisch und strahlend hell erkundet die Kampagne das kompromisslose Bekenntnis zu Exzellenz, das sowohl der Schauspielerin als auch dem Pflegeprodukt eigen ist. Frau Zhang selbst wird ihre Geschichte erzählen und erläutern, wie die unvergleichliche Reputation, die beide heute genießen, entstanden ist.

Yukari Suzuki, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté, sagt zu dieser Zusammenarbeit: "Wir haben Zhang Ziyi schon lange für ihre Leistungen und ihren Einsatz bewundert. Ihre Schönheit, Wärme und Großzügigkeit bringen die Welt um sie herum zum Strahlen. Zhang Ziyi verkörpert die Werte von Clé de Peau Beauté durch ihren Geist und ihre zeitlose Eleganz perfekt."

Jenny Sun, Brand Director von Clé de Peau Beauté China, meint dazu: "Unsere Zusammenarbeit mit Zhang Ziyi wird den Bekanntheitsgrad und den Stellenwert von Clé de Peau Beauté auf dem chinesischen Markt erhöhen. Sie wird dazu beitragen, Attribute wie Qualität und Luxus, für die Clé de Peau Beauté und La Crème bereits stehen, noch mehr in den Vordergrund zu stellen."

Zhang Ziyi ist eine Schauspielerin, die nicht nur unvergänglich schön ist, sondern auch monumentale Leistungen erzielt hat. Nach ihrem Debüt im anlässlich der Berlinale 2000 mit dem Silbernen Bären ausgezeichneten Film "Heimweg - The Road Home" unter der Regie von Zhang Yimou war sie bereits in mehr als 20 weiteren Filmen zu sehen, wie etwa im international gefeierten "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "House of Flying Daggers" und "Memoirs of a Geisha". Ihre Rolle in "Der Großmeister - The Grandmaster" im Jahr 2013 brachte ihr insgesamt 12 Best Actress Awards ein -- und machte sie damit zur am meisten ausgezeichneten Schauspielerin in einem einzigen Film. Das legendäre Talent der Zhang Ziyi war damit in Stein gemeißelt.

Zhang wurde 2005 zum Mitglied auf Lebenszeit in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen und war bereits dreimal in der Wettbewerbsjury der Filmfestspiele von Cannes tätig. Sie fungiert derzeit als Coach in der höchst bewerteten chinesischen Reality-Show " An Actor is Born".

"Ich bin hocherfreut, als Global Brand Ambassador für Clé de Peau Beauté arbeiten zu dürfen und La Crème, ein Objekt der Begierde, das exquisit und modern ist, zu repräsentieren. Ich trage mit Stolz dazu bei, genau diese Energie in die Welt zu bringen", sagt Zhang Ziyi.

Informationen zu Clé de Peau Beauté Intelligent, kompromisslos, exquisit. Clé de Peau Beauté: der Schlüssel zur Schönheit Ihrer Haut. Die Prestigemarke von Shiseido steht für renommierte Hautpflege- und Makeup-Produkte und stellt Innovation in den Vordergrund; eine Verschmelzung von modernster Wissenschaft und luxuriösen Texturen, die Begeisterung hervorruft. Auf Intuition hören und von unserer Haut lernen. Phantasievolle, explosive Kreationen schaffen. Die Kraft Ihrer Ausstrahlung freisetzen.

Informationen zu La Crème

Das Objekt der Begierde. Quelle eines jugendlichen Aussehens. Reine Glückseligkeit. In La Crème verbindet sich der sogenannte "Illuminating Complex EX" -- eine meisterhafte Mischung aus japanischer Perle, Theanin und Platin-Gold-Seidenextrakt -- mit sorgfältig zusammengestellten Ingredienzen, die eine harmonische Textur und legendäre Anti-Aging-Effekte schaffen. Der Schlüssel zur außergewöhnlichen Spannkraft. Der Schlüssel zur neu entdeckten Hautfestigkeit. Der Schlüssel, der Sie zum Strahlen bringt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737316/ZHANG_ZIYI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737774/Logo.jpg

