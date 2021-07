Huion

Huion kündigt drei 23,8-Zoll-Stift-Displays an, darunter das Kamvas Pro 24 (4K)

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Huion kündigt heute drei Großbild-Stift-Displays an: Kamvas 24, Kamvas 24 Plus und Kamvas Pro 24 (4K). Zwei aus der Kamvas-Serie und eine aus der Kamvas-Pro-Serie. Diese Stift-Displays mit ihren verbesserten Leistungsmerkmalen sind für Kreative in den Bereichen Animation, Spiele, Industriedesign usw. konzipiert.

Kamvas Pro 24 (4K)

Kamvas Pro 24 (4K) mit erstklassigem Design und Leistung ist ein Flaggschiffprodukt von Huion. 4K UHD-Auflösung, Quantum-Dot-Technologie, 140 % sRGB-Farbraum, 1200:1 Kontrastverhältnis und HDR-Technologie machen den Kamvas Pro 24 (4K) zu einem idealen Stift-Display für ein immersives Seherlebnis. Wie die meisten Stift-Displays von Huion verwendet auch der Kamvas Pro 24(4K) die Volllaminierungstechnologie und entspiegeltes Ätzglas für minimale Parallaxe und ein natürliches Stift-auf-Papier-Zeichenerlebnis.

Darüber hinaus ist der Kamvas Pro 24(4K) mit zwei klappbaren Füßen ausgestattet, mit denen die Benutzer die Kreation in einem Winkel von 20 Grad genießen können. Für diejenigen, die mehr Vielfalt und Flexibilität wünschen, sind der Monitorarm ST410/ST420 oder der verstellbare Ständer ST100A besser geeignet, da sie mehr Winkel unterstützen, damit der Benutzer die bequemste Haltung beim Zeichnen einnehmen kann.

Kamvas 24 & Kamvas 24 Plus

Kamvas 24 und Kamvas 24 Plus sind die sechsten Produkte der Kamvas-Serie. Im Vergleich zu ihren Vorgängern verfügen der Kamvas 24 und der Kamvas 24 Plus nicht nur über den größten 23,8-Zoll-Bildschirm, sondern auch über eine 2,5 K QHD-Auflösung. Der Kamvas 24 Plus verwendet sogar die Quantum-Dot-Technologie, die den Farbumfang auf 140 % sRGB und das Kontrastverhältnis auf 1200:1 erhöht und damit eine lebendigere und lebhaftere Bilddarstellung ermöglicht.

Mehr gestalten mit dem digitalen Stift

Diese drei Stift-Displays werden alle mit dem Digitalstift PW517 geliefert. Das PW517 wurde auf der Grundlage von Huion PenTech3.0 entwickelt und ermöglicht ein natürlicheres und stabileres Zeichenerlebnis. Huion hat auch zum ersten Mal eine Filzstiftfeder eingeführt, die mit Kamvas Pro 24 (4K) geliefert wird.

8192 Stufen der Druckempfindlichkeit und eine Übertragungsrate von >220 PPS ermöglichen die sofortige Wiedergabe natürlicher und feiner Linien. Die Neigungserkennung von ±60° unterstützt die Umsetzung verschiedener Zeichentechniken wie Schattierungen, Skizzen und Umrandungen.

Mit dem Ziel, mehr Menschen auf der ganzen Welt mit digitalen Tintenlösungen zu versorgen, hat sich Huion immer dafür eingesetzt, sowohl Kreativprofis als auch Anfängern bessere Produkte anzubieten.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf: www.huion.com.

