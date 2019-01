Huion stellt auf der CES Las Vegas 2019 seine Stift-Displays "Kamvas Pro" aus

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Der Welt entgegen, die Zukunft gestalten. Geräte zum Eingeben kreativer Grafiken können nun helfen, Träume Wirklichkeit werden zu lassen.

Als Weltbühne für Innovation ist die CES zugleich weltweiter Treffpunkt für alle, die in das Geschäft mit Verbrauchertechnologien investiert sind. Als Technologie-Innovator und kreativer Vordenker nahm Huion auch zum Anlass des neu begonnenen Jahres 2019 an der Messe teil.

"Kundenfeedback zeigt uns nicht nur Richtungen für Entwicklungen auf; es sollte auch als Teil unseres Produktstandards betrachtet werden", so Henry Xu, CEO von HUION Animation Technology. "Diesen Weg wird Huion in den kommenden Jahren gehen." Die neuesten Produkte, die Huion auf die CES mitgebracht hat, werden dabei gewiss die Aufmerksamkeit der CG-Community und von Kreativarbeitern wecken.

Stift-Display "Kamvas Pro 13"

Das Kamvas Pro 13 ist seit seiner Einführung 2018 eines der populärsten Geräte für Grafikeingaben auf dem Weltmarkt gewesen. Neben seinem komplett laminierten Screen, der die visuelle Disparität zwischen Cursor und Stiftspitze beheben hilft, überzeugt das Kamvas Pro 13 auch durch mehrere hervorragende technische Spezifikationen. Zum Beispiel erspart die branchenweit führende Abtastrate von 266 PPS Anwendern verzögertes Feedback und gebrochene Linien. Auch bietet das Gerät 8.192 Stufen an Druckempfindlichkeit, sodass Anwender sich frei und genau ausdrücken können. Durch die 120-Prozent-sRGB-Farbskala wirken mit dem Gerät erstellte Arbeiten realistischer. Eine intensivere Farbdarstellung bringt so die Essenz von Arbeiten besser zum Ausdruck.

Darüber hinaus hat man bei dem von Huion konzipierten Digitalstift ausschließlich auf eine flexible Spitze gesetzt. Diese ermöglicht eine bessere Wiedergabe von Linien, die mit unterschiedlichen Druckstufen und einem Streich-Neigungswinkel von +60 Grad eingegeben werden können. Zwei Tasten am Stift sind standardmäßig als Radierer-Äquivalent bzw. Maus-Rechtsklick-Äquivalent programmiert - mit einer Außenwölbung, um unbeabsichtigtes Klicken zu verhindern.

Stift-Display "Kamvas Pro 22"

Die batterielose Technologie elektromagnetischer Resonanz (EMR), die Huion einsetzt, lässt Anwender mit mehr Flexibilität gestalten. Während der Arbeit gibt es keine Kabel mehr am Stift. Auch muss man sich in Momenten der Inspiration nicht mehr um einen geringen Batteriestand sorgen. Das mit EMR-Technologie entwickelte Stift-Display "Kamvas Pro 22" soll Anwender besser beim Designen unterstützen. Das blendfreie Glas mit gefrosteter Oberfläche des Kamvas Pro 22 schützt die Augen der Anwender vor schädlichen Blendeffekten und vermittelt zugleich ein realistisches Gefühl, als würde man auf Papier zeichnen.

Produktangebote

Weitere neue von Huion entwickelte Produkte werden 2019 vorgestellt. Um mehr über diese zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website www.huion.com.

Falls Sie Fragen zu Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Manager unter der Telefonnummer +86-182-1916-9409, oder senden Sie eine E-Mail an service@huion.com.

Informationen zu HUION

Das Unternehmen Huion Animation Technology Co., Ltd. wurde im Jahre 2011 gegründet. Als nationales Hightech-Unternehmen mit zahlreichen erteilten Patenten und Fähigkeiten in unabhängiger Forschung und Entwicklung ist Huion heute der zweitgrößte Hersteller von Geräten für digitale Malerei und Grafikeingaben. Huion entwickelt, produziert und vermarktet Stift-Tablets und Stift-Displays der Reihen "Kamvas" und "Inspiroy" sowie verschiedene andere Geräte für Grafikeingaben. Auch bietet Huion individualisierte OEM- und ODM-Lösungen an. Während sich die Branche weiterentwickelt, wird Huion Anwendern immer bessere Erfahrungen bieten.

