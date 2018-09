Weltmeisterlich bewährt: Barrierefreiheits-Konzept der Scandic-Hotelgruppe wird Vorbild für neue Entwicklungsprojekte

Hamburg (ots) - Das Bau- und Einrichtungskonzept des Scandic Hamburg Emporio hat den Härtetest bestanden: Als offizielles Teamhotel beherbergte es vom 16. bis 26. August 2018 die 28 Mannschaften der Rollstuhlbasketball-WM, der weltweit zweitgrößten Veranstaltung im Behindertensport nach den Paralympics. Ein Weltrekord war schon gebrochen, bevor das erste Spiel begann: Weltweit hat noch nie ein einziges Hotel 300 Rollstuhlfahrer gleichzeitig beherbergt.

Das unter diesen Extrembedingungen bewährte Bau- und Servicekonzept wird bei zukünftigen Entwicklungsprojekten in Deutschland fortgeführt. Für Investoren bietet es ein klares Alleinstellungsmerkmal im umkämpften und renditestarken Midscale-Segment: Es macht die Häuser der Scandic-Hotelgruppe für wachsende Zielgruppen interessant, denen andere Tagungshotels nicht gerecht werden.

Deutschlands vermutlich bekanntester Rollstuhlfahrer, der Schauspieler und ehemalige Extremsportler Samuel Koch, hat die Weltmeisterschaft als Testimonial des Hotels begleitet und zeigt sich beeindruckt von der Umsicht, mit der Barrierefreiheit von vornherein im Gestaltungskonzept mitgedacht wurde: "Barrierefreiheit wird hier nicht auffällig inszeniert, sondern ist eine Selbstverständlichkeit", sagt er. "Jedes Detail ist ausgeklügelt und funktioniert - von der Ankunft, über den Weg durch die Lobby und ins Restaurant bis zu den barrierefreien Zimmern. Zu der sehr guten baulichen Umsetzung kommen die exzellent geschulten Mitarbeiter, die alle Gäste mit derselben freundlichen Selbstverständlichkeit bedienen."

Michel Schutzbach, Head of Europe Scandic Hotels, erläutert das dahinterstehende Konzept: "Die Scandic Hotels Gruppe verfolgt den Ansatz 'Design für alle'. Das bedeutet, dass jedes Zimmer für jeden Besucher gleichermaßen gut funktioniert. Beispielsweise müssen behinderte Gäste keine Einschränkungen in der Nutzbarkeit auf sich nehmen. Hinter dieser Philosophie stehen nicht nur wir als Betreiber. Auch unsere Investoren tragen diesen Ansatz mit. Er ist nicht nur zeitgemäß, sondern auch geschäftlich relevant, da unsere Gesellschaft insgesamt immer mehr Wert auf die Inklusion von Behinderten legt und dabei Fortschritte macht." Das Servicekonzept sei dabei nicht nur für die Rollstuhlfahrer selbst attraktiv, sondern auch für ihr gesamtes Umfeld: Denn wenn ein Haus beispielsweise für einen behinderten Mitarbeiter nicht geeignet ist, dann kann dessen ganzes Team dort nicht tagen.

Die Weltmeisterschaft ist ein Glanzlicht, mit dem Schutzbach auch in Zukunft Hotelinvestoren von der Philosophie der Scandic-Gruppe überzeugen möchte: "In der Praxis hat noch nie etwas unser Konzept so gefordert wie die Rollstuhlbasketball-WM. Aber es hat sich mit Bravour bewährt. Beim Auf- und Ausbau weiterer Standorte in Deutschland ist unser Anspruch, dieses Niveau zu halten oder zu übertreffen. Wir freuen uns über Partner, die entsprechende Entwicklungsprojekte mit uns angehen möchten."

Die Scandic-Hotelgruppe setzt sich durch ihr gesellschaftliches Engagement vom Rest der Branche ab. Dieses findet ebenfalls schon bei der Planung der Gebäude Berücksichtigung. Der behindertengerechte Aufbau ist dabei nur ein, wenn auch ein zentrales Thema. Die deutschen Häuser der Gruppe wurden nicht nur 2015 mit dem Goldenen Rollstuhl ausgezeichnet. Darüber hinaus haben sie seit Bestehen zahlreiche sehr gute Bewertungen für ihr Nachhaltigkeits- und Sozialkonzept erhalten, unter anderen bei den Green Tec Awards, dem Meeting Experts Green Award und 2016 mit dem Gewinn des Green Belt der HUSS Media Gruppe, dem Verlag der Fachzeitschrift Hotellerie & Gastronomie.

Über die Scandic Hotels Gruppe

Scandic ist mit 16.000 Teammitgliedern und einem Netzwerk aus 280 Hotels in mehr als 130 Destinationen die größte Hotelgruppe Nordeuropas. Scandic Friends ist das größte Loyalitäts-Programm der Hotelbranche in Skandinavien. Unternehmerische Verantwortung war immer ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Scandic und die Hotelgruppe gilt für die konsequente Einbindung von Nachhaltigkeitsstandards in allen Betriebsbereichen als Pionier ihrer Branche. Scandic Hotels ist an der Nasdaq Börse in Stockholm gelistet. www.scandichotelsgroup.com

Pressekontakt:

Scandic Hotels Deutschland

Oliver Ramm

Director of Marketing Germany & Poland

Telefon: 0151 233 88 937

E-Mail: oliver.ramm@scandichotels.com

Original-Content von: Scandic Hotels Deutschland, übermittelt durch news aktuell