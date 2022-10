Olon s.p.a.

Olon freut sich im Rahmen seiner Strategie für globales Wachstum und den Ausbau des internen Know-hows mit Schwerpunkt auf der Biotechnologie, seinen Zweijahresplan für Investitionen in das Biotechnologiezentrum Settimo Torinese (Italien) vorzustellen

Der Plan im Wert von 30 Millionen Euro wird in den folgenden zwei Jahren umgesetzt und soll die Kapazität und das Fachwissen des Biotech-Hubs Settimo Torinese erheblich erweitern. Der Hub ist für das globale Produktionsnetz der Gruppe von großer strategischer Bedeutung, da er auf der Grundlage der in mehr als 50 Jahren gesammelten Erfahrungen über das umfangreichste Know-how im Bereich der mikrobiellen Fermentation in Europa verfügt.

Mit der Investition wird ein strukturierter und zielgerichteter Plan unterstützt, der darauf abzielt, die Kapazitäten und Fähigkeiten zur Entwicklung und Herstellung biotechnologisch gewonnener therapeutischer Peptide zu erweitern. Olon entwickelt ein starkes Know-how für die Entwicklung von rDNA-Peptiden und -Proteinen und bündelt sein Fachwissen, um das Peptid-Target schnell und einfach herzustellen. Ziel ist es, das Angebot für globale Kunden in Bezug auf komplexe rekombinante Peptide mit hoher Effizienz, Wiederholbarkeit und Reinheit bei hoher Konsistenz weiter zu stärken.

Der Plan enthält mehrere Meilensteine. Bei der ersten handelt es sich um eine Produktionslinie für Peptide in kleinen Mengen, die typischerweise durch Injektion verabreicht werden, und zur Unterstützung der frühen klinischen Phasen der Entwicklung neuer Moleküle, für die kleine Mengen benötigt werden. Ein Teil dieses Meilensteins ist für die F&E-Abteilung in Settimo bestimmt, um deren Fähigkeit zur Entwicklung neuer Moleküle im Peptidportfolio zu stärken, die dann in den Systemen des Standorts skaliert werden.

In einem zweiten Schritt wird ein System entwickelt, das für große Mengen von Peptiden ausgelegt ist, die typischerweise bei weltweit verbreiteten Krankheiten eingesetzt werden.

Die neuen Anlagen werden für die Herstellung eigener Produkte und für CDMO-Dienstleistungen eingesetzt.

Die Investition wird erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigung haben und den Ausbau hochqualifizierter Stellen, insbesondere in den strategischen Abteilungen Qualität, Kontrolle und Forschung, mit sich bringen.

