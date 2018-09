Socionext wird auf der IBC 2018 die neuesten Video-Bearbeitungslösungen präsentieren

Langen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Socionext Inc., ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlicher SoC-Technologie für Video- und Bildgebungssysteme, wird vom 14. - 18. September auf der IBC 2018 auf der RAI Amsterdam seine neuesten Videobearbeitungslösungen präsentieren. https://show.ibc.org/

Die IBC ist die weltweit einflussreichste Medien-, Unterhaltungs- und Technologiemesse, die seit 1967 jährlich stattfindet. Auf Stand 1. E02 wird Socionext seine bahnbrechenden Lösungen unter Beweis stellen, darunter seinen eigenen Hybrid-Codec-Medienbeschleuniger, eine neue UHD-Encoder-Box mit geringer Latenz und die weltweit erste hardwarebasierte Encoder-Lösung für den neuen AV1-Video-Kompressionsstandard. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch eine Vorschau auf das neue Codec-Produkt des Unternehmens enthalten, welches das Streaming von 8K-Auflösungen unterstützen wird.

Medienbeschleuniger M820L PCIe

Die M820L ist eine PCIe-Karte, die Kodierungs- und Transkodierungsprozesse beschleunigt. Sie beinhaltet die Hybrid-Codec-Technologie von Socionext, die über eine hocheffiziente CPU die höchste Leistungsfähigkeit der Branche mit dedizierter Codec-Hardware und flexibler Software-Verarbeitung kombiniert.

Auf der IBC 2018 wird das Unternehmen eine M820L-Karte ausstellen, die an ein herkömmliches Serversystem angeschlossen ist und eine Multi-Channel-Transkodierung durchführt. Damit wird gezeigt, wie einfach M820L in die vorhandene Hardware der Kunden konfiguriert werden kann.

Prototyp der Encoder-Box X500E UHD

Socionext wird einen Prototyp der neuen UHD-Encoder-Box "X500E" präsentieren, die für Live-IP-Streaming konzipiert ist. Basierend auf dem äußerst zuverlässigen Codec-SoC des Unternehmens erfüllt und übertrifft X500E die strengen Anforderungen an die erhöhte Verarbeitungsleistung von UHD/HEVC, indem es eine Transportkapazität mit reduzierter Bandbreite nutzt und gleichzeitig eine überlegene 4K-Videoqualität bei 60 FPS und der geringsten Latenz bietet.

Hardware-beschleunigte Encoder-Lösung AV1

Es wird eine Demonstration der weltweit ersten hardwarebasierten Implementierung eines AV1-Kodierungssystems geben. AV1 ist ein neuer, fortschrittlicher Kompressionsstandard für Videodaten, der von der Alliance for Open Media, einem Konsortium, dem auch Socionext angehört, aufgestellt wurde und der in der Lage ist, Daten um etwa 30 % effektiver als HEVC zu komprimieren und dabei die gleiche Bildqualität zu erhalten.

Über Socionext Inc.

Socionext ist ein neues, innovatives Unternehmen, das System-on-Chip-Produkte entwirft, entwickelt und an Kunden auf der ganzen Welt liefert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Bildgebung, Vernetzung, Computing und andere dynamische Technologien, die die heutigen Spitzenanwendungen vorantreiben. Socionext vereint erstklassiges Knowhow, Erfahrung und ein umfangreiches IP-Portfolio, um außergewöhnliche Lösungen zu bieten und eine bessere Qualität des Kundenerlebnisses zu gewährleisten. Socionext Inc. hat seinen Hauptsitz in Yokohama und unterhält Niederlassungen in Japan, Asien, den USA und Europa, von wo aus seine Produktentwicklungs- und Vertriebsaktivitäten geleitet werden. Besuchen Sie socionext.com.

