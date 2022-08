VeChain

ATTWOOD IMPORT EXPORT PRÄSENTIERT DEN VECHAINTHOR-BLOCKCHAIN-SICHERHEITSAUFKLEBER, DER DIE ECHTHEIT VON LUXUSGETRÄNKEN GARANTIERT

San Marino und Las Vegas (ots/PRNewswire)

NFC-fähiger Aufkleber zur Überprüfung der Herkunft und Echtheit von Flaschen von Johnnie Walker, Hennessy, Terrazas und Moet & Chandon durch einfaches Scannen mit einem Smartphone

Mit dem langsamen Abklingen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erleben viele Länder einen starken Aufschwung in der Verbrauchernachfrage, insbesondere nach hochwertigen Luxusgütern. Während dieses Aufschwungs sind die Mängel traditioneller Logistikmodelle deutlicher denn je zutage getreten, und Betrugsfälle sind, vor allem in Entwicklungsländern, sprunghaft angestiegen.

VeChainThor, die weltweit führende öffentliche Blockchain der Enterprise-Klasse, wurde speziell zur Behebung von Vertrauenslücken in Daten konzipiert. Blockchain schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen, bei denen jede Partei die Claims einer anderen unabhängig überprüfen kann, so dass die Notwendigkeit von Vermittlern entfällt.

Für die Hersteller und Importeure von Luxusgütern bieten digitale Technologien, die die Herkunft, den logistischen Weg und die Legitimität eines Produkts garantieren können, eine echte Chance. Daher überrascht es nicht, dass die Akzeptanzrate digitaler Tools wie der Blockchain rasant ansteigt.

Eine digitale Zukunft

Attwood Import Export, bekanntermaßen der größte Importeur und Vertreiber alkoholischer Premium-Getränke in Kambodscha, kündigte kürzlich die Einführung eines neuartigenSicherheitsaufklebers an, der auf der VeChainThor-Blockchain basiert: der NFC-fähige „Attwood Blockchain Sticker" (ABS).

David Wang, Geschäftsführer von VeChain Tech SEA, nahm an der Feier zur Markteinführung am 27. Juli 2022 teil, an der auch bedeutende kambodschanische Nachrichtensender mitwirkten und die auf CTV8 Cambodia übertragen wurde.

Attwood Import Export ist ein führendes Unternehmen, das seit fast 30 Jahren exklusiv Luxusmarken importiert und vertreibt, insbesondere Johnnie Walker, Hennessy, Moet & Chandon, Terrazas, Chandon Sparkling, Budweiser Bier, Corona Bier und Coronita Bier.

Durch die Anwendung von ABS auf jeder Produktflasche erweitert Attwood seine Möglichkeiten im Vertrieb von Spirituosen, steigert die Transparenz beträchtlich und garantiert Partnern und Verbrauchern die Echtheit der Produkte. Dank der auf der Blockchain mit Hashwerten versehenen Schlüsseldaten werden wichtige Produktinformationen unveränderlich und damit vertrauenswürdig, so dass Auftraggeber und Kunden die Herkunft und Echtheit von Produkten mit einem einfachen Smartphone-Scan überprüfen können. Dies verhindert Betrug und schützt die Verbraucher.

Attwood ist für das Bemühen um seine Kunden bekannt. Herr Tan Se Chhay, CEO von Attwood, bemerkte dazu:

„Als führendes Import-Export-Handelsunternehmen hat Attwood schon immer eine wichtige Rolle bei der Überbrückung der Kluft zwischen Marke und Verbraucher gespielt. Die Partnerschaft mit VeChain Tech stärkt unsere Fähigkeit, Verantwortung für unsere Kunden und Produkte zu übernehmen."

Als ausgereifte, skalierbare und kommerziell erprobte Blockchain zieht die Vielseitigkeit von VeChainThor weiterhin das Interesse der Industrie auf sich. Mit einer Vielzahl von bereits auf dem Markt befindlichen fortschrittlichen Tools und Lösungen festigt die VeChainThor-Blockchain ihre Position als die führende Blockchain für industrielle, kommerzielle und andere Anwendungen.

VeChain Tech wird seine Mission fortsetzen, digitale Lösungen für Attwood und andere visionäre Unternehmen zu entwickeln und bereitzustellen, die digitale Transformation voranzutreiben und neue Wertschöpfungskanäle zu erschließen, während es komplexe Probleme der Industrie löst. Angesichts der weltweiten Verbreitung von Blockchain ist VeChainThor bereit, seine leistungsstarke Blockchain-Technologie für Unternehmen und Betriebe jeder Größe bereitzustellen.

Informationen zu VeChain

Die VeChain Foundation wurde 2015 als privates Konsortialnetzwerk gegründet und brachte 2018 die öffentliche Blockchain VeChainThor auf den Markt, eine vollständig programmierbare, EVM-kompatible Smart-Contract-Plattform der Ebene 1.

Ihr einzigartiges Zwei-Token-Modell sorgt für stabile, niedrige Transaktionskosten, während ein fortschrittlicher Proof-of-Authority (PoA)-Konsensmechanismus einen hohen Durchsatz, Skalierbarkeit und Sicherheit bei minimalem Energieverbrauch gewährleistet. Dank der robusten Architektur von VeChainThor hat das Netzwerk nach fast vier Jahren Dauerbetrieb keine Ausfallzeiten zu verzeichnen.

Starke unabhängige Kapazitäten in Verbindung mit der professionellen Compliance-Beratung durch die strategischen Partner PwC und DNV haben dazu geführt, dass VeChain Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group und anderen eingegangen ist.

VeChain bleibt weltweiter Vorreiter für reale Blockchain-Anwendungen mit Niederlassungen in Luxemburg, China, Singapur, San Marino, Mailand, Irland, Japan, Frankreich und den Vereinigten Staaten und arbeitet an einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Lieferkette und Logistik, Nachhaltigkeit und SDGs, Kohlenstoffemissionen, Energie, Medizin, De-Fi, NFTs und vielem mehr.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871907/VeChain_Attwood_Blockchain_Sticker___ABS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

Original-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuell