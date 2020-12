VeChain

VeChain ermöglicht es der E-HCert-App, über die COVID-19-Aufzeichnungen hinauszugehen und ein weiteres Krankenhaus in Zypern mit einzubeziehen

Die COVID-19-Pandemie hat der Welt den Wert der digitalen Technologien vor Augen geführt und ihre zunehmend wichtige Rolle im Gesundheitswesen demonstriert. Im Laufe des Jahres 2020 arbeitete VeChain zusammen mit I-Dante an blockchain-fähigen medizinischen Lösungen, Mitentwicklung der E-HCert-App - einer Archivierungslösung für COVID-19 RT-PCR- und Antikörpertest-Aufzeichnungen .Die Lösung wurde im Mediterranean Hospital of Cyprus implementiert und zeichnete zwischen Juni und August die Testergebnisse von mehr als 8.000 Personen auf, die sie anschließend als Teil des Flugankunftsprozesses am internationalen Flughafen von Larnaka verwendeten.

Angetrieben durch den erwiesenen Wert in einer realen Umgebung, startet die, E-HCert-App nun ihre neueste Iteration; eine Digital Lab Test Wallet, die ein Ökosystem von blockchain-fähigen Diensten bietet und medizinische Testergebnisse in die Hände der Patienten bringt, während die Gesundheitsbehörden die Integrität der Daten wahren. Nach der Demonstration der Wirksamkeit im Mediterranean Hospital of Cyprus, einer weiteren privaten medizinischen Einrichtung der Spitzenklasse, Aretaeio Hospitalhat sich VeChain der Plattform ToolChain(TM) angeschlossen und die E-HCert-App in alle Labortestdienste integriert.

Blockchainizing Die digitale Transformation von Laborinformationssystemen

Die Krankenhauslabors Zyperns produzieren große Datenmengen, einschließlich umfangreicher Papierunterlagen, die sich auf Labortestergebnisse für Patienten beziehen. Das System stützt sich derzeit auf "Laboratory Information Systems" (LIS), das Spezialisten bei der Verwaltung von Daten unterstützt, die aus einer Reihe von komplexen Tests und Aktivitäten resultieren.

Der gegenwärtige Prozess weist zahlreiche Mängel auf. Erstens muss der Patient Tage auf den Abschluss aller Tests warten, bevor er die Ergebnisse erhält. Darüber hinaus muss das Krankenhauslabor Kontakt mit dem Patienten aufnehmen und die Ergebnisse der physischen Tests liefern, während der Patient dann ein Exemplar der Ergebnisse in gutem Zustand aufbewahren muss, um den Zugang zu nachfolgenden Gesundheitsdiensten zu gewährleisten.

Angesichts der raschen Integration der Gesundheitssysteme mit neuen digitalen Werkzeugen wird die Notwendigkeit der Compliance von Datenschutzrichtlinien wie dem DSGVO immer wichtiger. Umgekehrt benötigen Patienten eine gesetzeskonforme, private und sichere Methode, um ihre eigenen Gesundheitsinformationen einzusehen und weiterzugeben.

Die Blockchain-Technologie stellt die beste Gelegenheit dar, das gegenwärtige Paradigma radikal umzugestalten und die Bereitstellung von Gesundheitsversorgung, Testergebnissen, Therapeutika und Diagnostika zu ändern sowie den Prozess und die Sicherheit des Informationsaustauschs zwischen den Parteien voranzutreiben.

E-HCert und VeChain als Instrument für Patienten, Krankenhäuser und Behörden

E-HCert stellt eine neue Kategorie von Patientendatensystemen dar, die Interoperabilität, Unveränderbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Compliance vereint. Für das Aretaeio Hospital werden die Ergebnisse, nachdem der Patient einen Labortest gemacht hat, automatisch in die E-HCert-Anwendung und die öffentliche VeChainThor-Blockchain hochgeladen. Die auf VeChain ToolChain(TM), aufgebaute E-HCert-Wallet kann mit privaten Zugangsdaten, die der Patient nach einem Registrierungsprozess im Krankenhaus erhält, sicher aufgerufen werden. Sobald die Daten vollständig sind, sind sie für ihren Besitzer leicht zugänglich und können bei Bedarf zum Nachweis seines Gesundheitszustands verwendet werden.

Die Lösung bietet auch ein blockchain-basiertes Webportal, über das Ärzte die medizinischen Aufzeichnungen von Patienten anfordern können, wodurch ein vertrauenswürdiger und transparenter Kommunikationsmechanismus zwischen Arzt und Patient geschaffen wird.

Die Plattform gewährleistet die Compliance der DSGVO, indem sie sicherstellt, dass personenbezogene Daten unter der vollständigen Kontrolle des Eigentümers bleiben, Regierungsbehörden, Arbeitgebern oder anderen Parteien nach alleinigem Ermessen des Eigentümers Zugang gewährt und gleichzeitig das Risiko einer unbeabsichtigten Exposition Dritter massiv verringert.

Ab Januar 2021 wird die E-HCert-App sowohl vom Mediterranean Hospital of Cyprus als auch vom Krankenhaus in Aretaeio für alle Labortests, von COVID-19 bis hin zu Routine-Blutuntersuchungen, eingesetzt und wird voraussichtlich mehr als 100.000 Menschen pro Jahr dienen. Zusammen mit I-Dante wird VeChain eine führende Kraft bei der Umgestaltung des europäischen Gesundheitssektors sein und die Gelegenheit ergreifen, die zunehmende Digitalisierung in Krankenhäusern voranzutreiben.

Informationen zu VeChain

VeChain Technology wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes, unternehmensfreundliches Blockchain-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Blockchain-Technologie mit der realen Welt zu verbinden, indem es Unternehmen mit blockchainfähigen Lösungen versorgt, die auf ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Sie bietet VeChain ToolChain(TM), eine blockchain-basierte SaaS-Plattform mit geringem Code-Aufwand, die es Unternehmenskunden ermöglicht, schnell digitale Transformationen auf globaler Ebene aufzubauen und voranzutreiben und damit die Entwicklung eines vertrauenswürdigen und verteilten Ökosystems zu ermöglichen.

VeChain Technology ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen mit internationalen Büros in China, Singapur, Luxemburg, Japan, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten. Mit starken unabhängigen Entwicklungskapazitäten, kombiniert mit der professionellen Compliance-Beratung unserer strategischen Partner PwC und DNV GL, hat VeChain Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen aufgebaut, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group etc.

