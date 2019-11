VeChain gab auf der zweiten CIIE zusammen mit der ASI Group und DNV GL die erste kontinentübergreifende Logistik- und Handelslösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie basierend auf einer öffentlichen Blockchain bekannt

VeChain

VeChain, die führende unternehmensfreundliche Öffentliche-Blockchain-Plattform, hat an der China International Import Expo 2019 (CIIE) teilgenommen. Die CIIE, die vom 05. bis 10. November stattfand, ist eine bedeutende Initiative der chinesischen Regierung mit dem Ziel, die weitere Liberalisierung des Handels und wirtschaftliche Globalisierung zu fördern.

Auf der ersten CIIE-Expo hatte VeChain Firmen und Regierungsvertretern verschiedene Blockchain-Lösungen demonstriert. Dieses Jahr gab VeChain zusammen mit seinem strategischen Partner DNV GL eine Zusammenarbeit dreier Parteien - mit derASI Group - bekannt. Ziel dieser ist es, die erste kontinentübergreifende Logistik- und Handelslösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie basierend auf der öffentlichen Blockchain "VeChainThor" mit der Bezeichnung "Foodgates" in Betrieb zu nehmen. Bei dieser handelt es sich um die erste auf einer öffentlichen Blockchain basierende Plattform mit verifizierten und zertifizierten Informationen zum kompletten Lebenszyklus der Produkte. Die Bekanntgabe erfolgte am 07. November auf der Pressekonferenz, die vom France China Committee (Frankreich-China-Ausschuss) organisiert wurde. Dieser gehört der Mouvement des Entreprises de France an - dem führenden Unternehmernetzwerk in Frankreich, das über 750.000 Mitgliederfirmen zählt.

Vor der Konferenz nahm der französische Präsident Emmanuel Macron an der Eröffnungsfeier der CIIE teil und sprach mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu diesem 55. Jubiläum der chinesisch-französischen diplomatischen Beziehungen über Möglichkeiten zur Förderung pragmatischer Kooperation. Auch machte er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit dem Rindfleisch "Limousin Label Rouge" von Limousin Promotion bekannt, das über Foodgates importiert wird.

Als Unternehmen, das sich auf Logistik, Lieferketten und weltweiten Handel spezialisiert, schließt sich die ASI Group nun VeChain und DNV GL an, um gemeinsam Foodgates zu entwickeln, das eine weltweit angelegte erstklassige Blockchain-basierte Plattform für Konsumenten hochwertiger Lebensmittel- und Getränkeprodukte bieten soll.

Mathieu Borgé, Mitbegründer von Foodgates und bei der ASI Group tätig: "Wir haben eine Blockchain-basierte Lösung entwickelt, die beste französische Produkte mit chinesischen Käufern zusammenbringt. Ziel ist es, den französisch-chinesischen Business-to-Business-Markt transparent und nachverfolgbar zu machen."

"Es ist die Unveränderlichkeit der öffentlichen Blockchain, kombiniert mit verifizierbaren Informationen, was diese Lösung so einzigartig macht. Wir sehen in dieser Zusammenarbeit gewaltiges Potenzial, da sich für die Produkte in China ein enorm großer Markt auftut", so Kevin Feng, COO von VeChain.

Foodgates, das auf der VeChain ToolChain(TM) basiert, ermöglicht es chinesischen Käufern, mit voller Gewissheit über deren Ursprung, Qualität und Sicherheit hervorragende französische Produkte zu kaufen. Auch können französische Produzenten direkten Zugang zum chinesischen Markt erhalten, so dass zwischen beiden Polen eine Brücke des Vertrauens geschlagen wird.

Experten von VeChain leisteten umfassende technische Unterstützung - vom zu Grunde liegenden Protokoll einer öffentlichen Blockchain über die VeChain-ToolChain(TM)-APIs bis hin zu geschäftlicher Beratung. DNV GL wird sicherstellen, dass auf der öffentlichen Blockchain VeChainThor transparente und konsistente Daten eingegeben werden.

Am 08. November waren die ASI Group, VeChain und DNV GL Gastgeber eines Gourmet-Abendessens. Über 50 hochrangige Gäste, darunter Regierungsvertreter, französische und chinesische Journalisten, und Führungskräfte verschiedener Branchen, wurden mit Rind- und Schweinefleisch bewirtet, das über Foodgates aus Frankreich importiert wurde.

Am 24. Oktober unterstrich der chinesische Präsident Xi Jinping die Wichtigkeit der Blockchain für technologische Innovationen. Die Akzeptanz der VeChain-Blockchain-Technologie verspricht ungekannte Möglichkeiten.

VeChain wird seiner Vision treu bleiben, Lösungen für die Realwirtschaft anzubieten. Mit zunehmender Reife und Entwicklung des Marktes wird es in naher Zukunft weitere Anwendungsfälle geben, die auf der öffentlichen Blockchain VeChainThor entwickelt werden können.

Informationen zur ASI Group

Die ASI Group unterstützt Firmen auf jeder Stufe ihres Wachstums und auf Lieferketten bezogenen internationalen Entwicklung. Mit einem Portfolio verschiedener Firmen der Felder Logistik und Spedition sowie weltweiter Handel und weltweite Belieferung hat sich die ASI Group als Geschäftsvermittler zwischen Europa und China betätigt. Über die Jahre hat sie sich sowohl bezogen auf den europäischen als auch den asiatischen Kontinent umfassende Expertise angeeignet und sich dort Netzwerke aufgebaut - hat mit "big1"-Einzelhändlern wie z. B. Auchan, Carrefour, BYD, Metro und anderen zusammengearbeitet.

Informationen zu DNV GL

DNV GL ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen zu den Themen Risikomanagement und Qualitätssicherung. Auch ist das Unternehmen ein weltweiter Leader in der Zertifizierung von Managementsystemen von Firmen jedweder Branchen, darunter auch der F&B-Branche. Seit 1864 schon ist es sein Ziel, Leben, Eigentum und Umwelt zu schützen. Aufgrund seines leidenschaftlichen Einsatzes für Sicherheit, Qualität und Integrität wenden sich Firmen an DNV GL, um komplexe Entscheidungen mit Zuversicht treffen zu können. DNV GL hilft diesen, ihre kritischsten Risiken zu managen und dabei Vorschriften und Standards einzuhalten.

Informationen zu VeChain

Das 2015 gestartete Unternehmen VeChain hat es sich zum Ziel gesetzt, über das Angebot einer umfassenden Verwaltungsstruktur, eines robusten Wirtschaftsmodells und von IoT-Integration Blockchain-Technologie mit der realen Welt zu verbinden. VeChain ist Pionier realer Anwendungen, die die Technologie einer öffentlichen Blockchain einsetzen - mit internationalen Betriebsstätten in Singapur, Luxemburg, Tokio, Schanghai, Paris, Hongkong und San Francisco. Zusammen mit unseren strategischen Partnern PwC und DNV GL haben wir kooperative Beziehungen mit vielen führenden Firmen verschiedener Branchen geknüpft, darunter mit Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, Bright Food, D.I.G, DB Schenker, PICC und anderen.

Um mehr über VeChain zu erfahren, folgen Sie uns bitte auf unserem Twitter-Kanal @vechainofficial - oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.vechain.com.

