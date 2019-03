VeChain

Erste Developer Conference von führendem Enterprise-Blockchain-Unternehmen VeChain findet am 18. April in San Francisco statt

Höhepunkte: Produktveröffentlichungen und immersive Blockchain-Erlebnisse

VeChain, der Marktführer in der Einführung öffentlicher Blockchain-Technologie in Unternehmen, hat den Termin für seinen ersten VeChain Summit am 18. April 2019 angekündigt. Der Veranstaltungsort ist der Festival Pavilion im Fort Mason Center in San Francisco, Kalifornien.

Unter dem Motto "Creating Valuable Transactions" (Schaffen von nützlichen Transaktionen) ist der Summit speziell darauf ausgerichtet, Entwickler, akademische Fachkräfte, Start-ups, geschäftliche Entscheidungsträger und Risikokapitalgeber zusammenzubringen, um in Zusammenarbeit und in Partnerschaft Lösungen zu entwickeln, die Werttransfer in der Realwirtschaft schaffen. Diese werden gleichzeitig durch Transaktionen auf der VeChainThor-Blockchain dargestellt und aufgezeichnet.

Bei dem eintägigen Event, das zahlreiche Themen behandelt, stehen drei wohl durchdachte Veranstaltungen im Mittelpunkt, bei denen Teilnehmern eine seltene Gelegenheit geboten wird, ein einzigartiges Blockchain-Technologie-Abenteuer zu erleben. Durch eine Kombination aus verschiedenen Veranstaltungen, einschließlich VeChain-Produktveröffentlichungen, Wissens- und Erkenntnisaustausch sowie immersiven Blockchain-Erlebnissen, wird es jedem Besucher ermöglicht, mit der VeChainTho-Blockchain in Berührung zu kommen und sie hautnah zu erleben. Das Ziel des Summit ist es, jedem Besucher am Ende nähergebracht zu haben, wie Blockchain der Welt hilft, besser zu werden, und sich davon inspirieren lässt, wie weit die VeChainThor-Blockchain im Rennen die Nase vorn hat.

Das Event beginnt mit "Building on VeChainThor" (auf VeChainThor aufbauen), bei dem Fachkräfte des VeChain-Teams und hochkarätige Gastredner auf der Bühne erscheinen und die technischen Funktionen und Updates der VeChainThor-Blockchain vorstellen. Bei den Themen geht es unter anderem um die Unterstützung, die Unternehmensentwickler von der VeChain Foundation erhalten haben, z. B. in den Bereichen Technik, Finanzen, Personal, Recht und Compliance oder anderen Bereichen im Zusammenhang mit der Implementierung von Blockchain-Technologien. Nach der ersten Veranstaltung wird im Rahmen von "The Path to Enterprise Adoption" (der Weg zur Umsetzung im Unternehmen) die Veröffentlichung von VeChain-Blockchain-Lösungen auf Unternehmensebene erfolgen, die allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden. Es werden auch Referenten von VeChains engagierten Öko-Partnern wie BMW, DNV GL und anderen teilnehmen, die ihre Erkenntnisse über die Einführung von Blockchain-Lösungen auf Unternehmensebene weitergeben. Die letzte Veranstaltung vor der Abschlussrede ist "An Open Ecosystem" (ein offenes Ökosystem), bei der Referenten aus den vielversprechenden Projekten innerhalb des VeChain-Ökosystems wie OceanEx, SafeHaven und anderen auftreten und bei denen das Publikum von verschiedenen Aufbauentwicklern hört, die einen Mehrwert für das Ökosystem schaffen.

Der Summit gibt außerdem die Bühne für strategische Partner wie DNV GL und CREAM, technische Partner wie Totient und Top-Universitäten und Forschungseinrichtungen wie der Stanford University frei sowie Mitgliedern der florierenden CREAMethod, einem dedizierten Inkubator innerhalb des Ökosystems. Diese Gründungsmitglieder sind DecentBet, Plair, OceanEx, SafeHaven und andere, die demnächst von CREAM und VeChain veröffentlicht werden.

