Erste Blockchain Developer Challenge der VeChain Foundation angekündigt

Die Sieger werden beim VeChain Summit in San Francisco im April 2019 ausgezeichnet

VeChain, eine führende globale öffentliche Blockchain-Plattform auf Unternehmensebene mit Zehntausenden von aktiven Community-Mitgliedern, kündigte drei dauerhafte Entwicklerprämien und ihre erste Application Development Challenge an, um motivierte und engagierte Entwickler zu unterstützen. Das Programm konzentriert sich auf die Bereitstellung von Programmen, mit denen Entwickler Benutzer ansprechen und das Engagement für Investoren steigern können. Es fördert damit die Entwicklung qualifizierter Anwendungen und Geschäfte, die aus der öffentlichen Blockchain-Technologie entstehen.

Die Stiftung ist davon überzeugt, dass eine der Hauptstärken bei der VeChainThor Blockchain für kommerzielle Anwendungen in der Möglichkeit für Benutzer besteht, nicht immer selbst für ihre Transaktionen bezahlen zu müssen. Damit ermöglicht sie technischen nicht versierten Benutzern, die Zahlung für ihre Transaktionen an Anwendungsinhaber oder Sponsoren zu übertragen. Mit dieser einzigartigen Lösung können Verbraucher maximalen Nutzen aus der Blockchain-Technologie für ihren Alltag ziehen, ohne jemals eine Brieftasche erstellen, Kryptowährungen kaufen oder besitzen zu müssen.

Die Veranstaltung mit dem Titel VeChain Application Development Challenge im Vorfeld der VeChain-Entwicklerkonferenz - dem VeChain Summit 2019, der am 18. April in Fort Mason, San Francisco, stattfinden soll - verfügt über einen gesamten Prämienpool von über 170.000 US-Dollar. Teilnehmen können alle Entwickler, deren Anwendungen auf dem VeChainThor-Mainnet im Einsatz sind. Unter allen Bewerbern teilen sich 5 von der VeChain-Community und 3 vom VeChain Foundation Bewertungsteam ausgewählte Anwendungen den Preis. Die Siegerteams werden von der Stiftung und den Entwicklern der Infrastruktur verschiedenen Unternehmen und Fonds vorgestellt, die ihre Präsenz in diesem Bereich ausbauen wollen.

Am 1. April wird eine Liste der eingereichten Bewerbungen zur Abstimmung in der Community veröffentlicht. Die Abstimmung der Community wird basierend auf dem Ergebnis um 23:59 Uhr UTC+8 am 12. April, abgeschlossen. Bewerbungen, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. Sobald die Abstimmung der Community abgeschlossen ist, beurteilt das Bewertungsteam der Stiftung alle förderfähigen Bewerbungen und zeichnet die drei besten Bewerbungen als Sieger der Foundation Awards aus. Alle Preise werden auf dem VeChain Summit 2019 am 18. April bekannt gegeben.

Eingereichte Bewerbungen werden dem VeChain-Bewerbungsspeicher hinzugefügt, der in Kürze gestartet wird.

Um die vielseitigen Entwickler bestmöglich zu unterstützen, organisierte VeChain mit Application Idea Hunt, VeChainThor Supercharger und Developer Academy Bounty drei laufende Prämien, um die ausgewählten Bewerbungen ebenfalls gemäß dem Urteil des Bewertungsteams der Foundation zu belohnen.

Um teilzunehmen und mehr über die Prämien und die Challenge zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website:

https://appdev.vechain.org/

Informationen zu VeChain:Ab Juni 2015 setzt VeChain die Blockchain-Technologie in die Praxis um, indem es eine umfassende Governance-Struktur, ein robustes Wirtschaftsmodell und IoT-Integration schafft. VeChain ist der Vorreiter bei praxisnahen Anwendungen im Bereich der öffentlichen Blockchain-Technologie mit internationalen Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris, Hongkong und San Francisco.

Setzen Sie sich mit press@vechain.com in Verbindung oder besuchen Sie www.vechain.org, um weitere Informationen zu erhalten.

