AKKA übernimmt alle Anteile an MBtech, um ihre führende Position im deutschen Automobilmarkt zu festigen und ihr Automotive Center of Excellence in Deutschland auszubauen

Brüssel (ots) - AKKAs langjähriger Partner Daimler hat zugestimmt, alle verbleibenden Anteile an der MBtech-Gruppe(1) - künftig AKKA GmbH & Co.KgaA.- für eine nicht genannte Summe an AKKA zu veräußern.

- Im Rahmen der Vereinbarung verständigen sich beide Unternehmen darauf, ihre Geschäftsbeziehung fortzusetzen und eine strategische Partnerschaft für die Entwicklung künftiger Mobilitäts- und Elektrofahrzeugsysteme einzugehen.

- Mit der Transaktion kommt die Transformation des deutschen AKKA-Geschäftsbereichs (AKKA Business Unit Germany) zu einem konsolidierten Unternehmen mit einheitlichem Markenbild zum Abschluss.

- Die Übernahme der Anteile ist vom Bundeskartellamt geprüft und am 30. August 2018 genehmigt worden. Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Nach wie vor revolutionieren Veränderungen im Nutzerverhalten Produkte, Produktdesigns und Produktionssysteme in der Automobilindustrie. Als hundertprozentige Tochter der AKKA Gruppe wird MBtech der Daimler AG weiterhin wettbewerbsfähige und zukunftsorientierte Lösungen anbieten und ihre Attraktivität für Kunden im wachsenden Markt für Mobilitätslösungen weit über die Automobilindustrie hinaus erhöhen.

In den vergangenen sechs Jahren ist es MBtech gelungen, sich erfolgreich in das Geschäftsmodell von AKKA zu integrieren. Nun steht die nächste Wachstumsphase an. Dazu ist es erforderlich, den Mobilitätsmarkt mittels der Bündelung des Know-hows der MBtech und der AKKA Gruppe (z.B. im branchenübergreifenden Digitalgeschäft) im Rahmen der konsolidierten AKKA Business Unit Germany zu erschließen. Die zwischen AKKA und Daimler bestehenden Verträge bleiben von der Transaktion unberührt. Beide Unternehmen bekräftigen zudem, ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung zukünftiger Mobilitätssysteme unter anderem im Bereich autonomer und Elektro- Fahrzeuge fortzusetzen. Das rasant zunehmende Innovationstempo verlangt von Unternehmen, flexibler zu werden und schnell neue Lösungen in den Markt zu bringen. Um gemeinsame Entwicklungen voranzutreiben, haben Daimler und AKKA die MBtech, vormals eine hundertprozentige Daimler-Tochter, seit 2012 als Joint Venture geführt. Damit wurde Pionierarbeit geleistet und ein Trend hin zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit begründet. Diese Partnerschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung von 65% durch AKKA und 35% durch Daimler hat die Positionierung von AKKA im Mobilitätsegment gestärkt und es dem Unternehmen ermöglicht, am deutschen Markt erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit einem breiten und prestigeträchtigen Kundenkreis aufzubauen.

Anfang des Jahres hat AKKA eine Ein-Marken-Strategie verabschiedet, um sich Kunden weltweit einheitlich zu präsentieren. Dementsprechend wurde MBtech bereits vor der jetzt vollzogenen Transaktion in die Marke AKKA Automotive integriert. Diese wird nun als Global Automotive Center of Excellence des Konzerns etablierter Teil der AKKA Business Unit Germany.

Maurice Ricci, Chairman und CEO von AKKA: "Im Rahmen unserer engen, sechsjährigen Zusammenarbeit haben AKKA und Daimler mit MBtech konsequent gemeinsame Ziele verfolgt. Ich möchte mich bei Daimler dafür bedanken, dass AKKA nun alle Anteile an MBtech anvertraut wurden. Damit festigt AKKA ihre führende Position auf dem deutschen Automobilmarkt. Ich freue mich darauf, diese Partnerschaft mit Daimler im Rahmen der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und zukünftiger Mobilitätssysteme fortzusetzen."

(1)- Unter der Handelsmarke AKKA Automotive ist MBtech seit dem zweiten Quartal 2018 auf dem Markt. Der Unternehmensname wird geändert in: AKKA GmbH & Co. KGaA.

Die MBtech Group ist ein weltweit tätiger Engineering- und Beratungsdienstleister für die Mobilitätsindustrie. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern, der Hersteller und Zulieferer entlang des gesamten Produktentwicklungsprozesses (Design, Testing bis hin zur Serienproduktion) unterstützt. MBtech hat ihren Hauptsitz in Sindelfingen und beschäftigt weltweit rund 3.300 Mitarbeiter.

Über AKKA:

AKKA ist der führende europäische Anbieter auf dem Gebiet der Ingenieurberatung und F&E-Dienstleistungen für die Mobilitätsindustrie. Als Innovationsbeschleuniger unterstützt AKKA führende Industrieunternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- und Life-Sciences-Branche über den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte mittels modernster digitaler Technologien (KI, ADAS, Internet der Dinge, Big Data, Robotik, Embedded Computing, maschinelles Lernen usw.).

AKKA wurde 1984 gegründet und hat eine stark unternehmerisch geprägte Unternehmenskultur. Ihr rasantes Wachstum und internationale Entwicklung durchläuft AKKA entsprechend ihres strategischen Plans CLEAR 2022. Mit 16.300 Mitarbeitern in 29 Ländern, die sich mit ihrer Leidenschaft für Technologie der Zukunft der Industrie widmen, erzielte der Konzern 2017 einen Umsatz von 1,3 Mrd. EUR. AKKA ist an der Euronext Paris börsennotiert - Segment B - ISIN code: FR0004180537.

Weitere Informationen unter www.akka-technologies.com Folgen Sie uns auf: twitter.com/AKKA_Tech

