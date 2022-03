Businesstalk am Kudamm

Immer mehr JuristInnen nutzen Videocontent-Marketing

Berlin (ots)

Dieser Trend ist unübersehbar und trägt zu einer größeren Bekanntheit und zu einer effektiveren Informations-Verbreitung bei: Video-Inhalte als Marketingmaßnahmen. Nie war Video-Content so wertvoll und bedeutsam, wie heute. Denn das User-Verhalten zeigt deutlich den Anstieg der Verweildauer im Internet bei Video-Inhalten. 86 Prozent der deutschen Internet-Nutzer über 14 Jahren bevorzugen Videos nicht zur Unterhaltung, sondern vermehrt auch zur Information. Besonders der Berufszweig der JuristInnen hat gemerkt, dass man mit Videos auch komplexe, erklärungsbedürftige Inhalte verständlich vermitteln kann.

Für alles im Leben gibt es ein Verfallsdatum. So auch für die althergebrachten Pressemeldungen, Mailings oder auch bestimmte Newsletter, die veraltet und oft langweilig sind und wenig Beachtung finden. Was sich dagegen als Informations- und Kommunikationsmedium immer mehr durchsetzt, sind "videonisierte Inhalte", die dem Nutzer unterschiedlichsten Content in modernen Formaten präsentiert und damit ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Akzeptanz hervorrufen.

Mit dem Video-Interview-Format "Businesstalk am Kudamm" ist es dem Berliner Businesstalk Verlag gelungen, eine steigende Anzahl an UnternehmerInnen und EntscheiderInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft für dieses journalistische Interview-Format zu gewinnen. Diese Video-Interviews tragen dazu bei, eine deutliche größere Bekanntheit zu erlangen, neue Zielgruppen zu erreichen, Neukunden zu generieren und fachliche Inhalte verständlich zu transportieren. Gerade JuristInnen und Anwälte, die es nicht leicht haben, fachspezifische Gesetzestexte, Neuerungen oder komplexe juristische Inhalte einer breiten Masse verständlich zu machen, nutzen vermehrt dieses Video-Format, um die eigene Expertise im Kontext mit einer sympathischen, zwischenmenschlichen Komponente darzustellen.

Wie sich gezeigt hat, überzeugt diese Maßnahme viele potenzielle Mandaten, die nun einen besseren Zugang zur entsprechenden Person bzw. zu juristischen Inhalten gefunden haben und diese Erkenntnis als Anlass nehmen, einen Anwalt oder eine Anwältin zu konsultieren und diesen ein Mandat zu übertragen. Johann Sternberg, Geschäftsführer der Businesstalk Verlags GmbH, konstatiert in diesem Zusammenhang: "Gerade Anwälte haben es nicht leicht, für sich und ihre Kompetenz Werbung zu machen, um Mandanten zu gewinnen. Die Konkurrenz ist zahlreich und nur einen Mausklick entfernt und ein gewisser Respekt vor Juristen führt oft zu einer allgemeinen Zurückhaltung. Mit unserem Video-Interviewformat bekommt diese Berufsgruppe einen guten Zugang zu neuen Mandanten."

Es ist deutlich erkennbar und in Statistiken erfasst, dass immer mehr Unternehmen Videocontent-Marketing nutzen, um ihre Angebote und Inhalte zu verbreiten. So gelingt es, mit einer Zielgruppe aktiv zu kommunizieren, diese für sich zu interessieren und eine Verbindung aufzubauen. Mit Videos wird deutlich mehr Aufmerksamkeit generiert und die auditiven und visuellen Erfahrungen und Eindrücke überzeugen Interessenten mehr als jeder noch so gut geschriebene Text.

Advertorials, PR-Meldungen der Mailings können da schon lange nicht mehr mithalten. Diesen gelingt es längst nicht so effizient wie einem Video, lange im Kopf des Users zu bleiben, Emotionen zu wecken und sympathische Eigenschaften zu transportieren.

In Video-Interviews sehen die NutzerInnen direkt, wen man vor sich hat, ob Sympathie und Kompetenz, aber auch Empathie vorhanden sind. Damit kann man den Unterschied machen zu Mitbewerbern, die man beispielsweise nur aus Text-Veröffentlichungen (Statements, Advertorials, Webseite) kennt, aber kein persönlicher Eindruck entsteht. "Der Businesstalk am Kudamm erreicht allein auf Youtube etwa 2 Millionen Menschen im Jahr, wobei unsere Fachgespräche gezielt angeklickt werden, um daraus einen direkten Nutzen durch Antworten, Lösungen oder Empfehlungen zu ziehen. Das macht das Format zu einem absolut seriösen Multiplikator," kommentiert Johann Sternberg abschließend.

