Irving Oil

Irving Oil mit Sitz in Kanada erklärt erfolgreiche Übernahme des irischen Unternehmens Top Oil

Saint John, New Brunswick (ots/PRNewswire)

Das kanadische Unternehmen Irving Oil gab heute die Übernahme der Tedcastle-Unternehmensgruppe bekannt, einer irischen Marketing- und Vertriebsorganisation für Energie, die unter dem Markennamen Top Oil operiert.

Die Transaktion wurde im Spätsommer angekündigt, vorbehaltlich der Erfüllung aller Übernahmeauflagen, einschließlich der Genehmigung durch das irische Amt für Wettbewerb und Verbraucherschutz (Competition and Consumer Protection Commission).

Nach dem erfolgreichen Vertragsabschluss wird Irving Oil das operative Geschäft von Top Oil und seine Anlagen wie gewohnt weiterführen.

Top Oil hat seinen Firmensitz in Dublin und ist in Irland ein führender Anbieter von Heizöl (einschließlich Petroleum) für Privathaushalte sowie von Benzin und Dieselkraftstoff. Das Unternehmen hat sein Geschäft inzwischen auf unternehmenseigene Tankstellenläden und Flugbenzin ausgedehnt. Top Oil verkauft jedes Jahr über sein Tankstellennetz 1,3 Milliarden Liter Kraftstoff an Geschäfte und Privathaushalte in Irland.

"Dies ist ein historischer Tag für unser Unternehmen", sagt Arthur Irving, Vorstandsvorsitzender von Irving Oil. "Wir freuen uns sehr darauf, unser Geschäft in Irland auszubauen, und heißen die Belegschaft von Top Oil herzlich bei Irving Oil willkommen."

2016 kaufte das Familienunternehmen Irving Oil Irlands einzige Ölraffinerie im Dorf Whitegate und stellt seither die sichere und zuverlässige Versorgung seiner Kunden sicher.

"Mit dieser Übernahme können wir unseren Erfolg in Irland weiter ausbauen und das Top Oil-Geschäft mit der Whitegate-Raffinerie zusammenlegen", sagt Ian Whitcomb, President von Irving Oil. "Top Oil genießt in Irland einen ausgezeichneten Ruf als sicherer und zuverlässiger Lieferant von erstklassigen Kraftstoffen; es ist uns eine Ehre, diese Tradition in Zukunft fortzuführen."

"Der heutige Tag erfüllt uns mit Stolz und wir freuen uns wirklich sehr, die Belegschaft von Top Oil bei Irving Oil willkommen zu heißen", sagt Sarah Irving, Executive Vice President von Irving Oil. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, um unsere Kunden und Gemeinden bestmöglich zu versorgen."

"Der Zusammenschluss mit Irving Oil ist für uns ein stolzer Moment, und wir werden gemeinsam das Wachstum und den Geschäftserfolg in Irland vorantreiben", sagt Gerard Boylan, CEO von Top Oil. "Als Familienunternehmen, bei dem die Kunden und Gemeinden im Mittelpunkt stehen, können wir uns uneingeschränkt mit den Grundwerten von Irving Oil identifizieren. Wir sind unsere Kunden, Mitarbeiter und Gemeinden verpflichtet und stehen gemeinsam für einen verantwortungsbewussten und zuverlässigen Geschäftsbetrieb ein."

Wie Irving Oil hat Top Oil eine vollintegrierte Marktpräsenz sowie enge Bindungen zu den Gemeinden, die es versorgt. Die Betriebssicherheit steht dabei an erster Stelle. Mit einem 55.000-Tonnen-Terminal für reines Produkt im Hafen von Dublin, 22 Auslieferungslagern im Binnenland, 200 firmen- oder händlereigenen Tankstellenläden sowie 20 spezialisierten Filialen für Tankkarten beliefert Top Oil die Unternehmen und Verbraucher des Landes zuverlässig mit Kraftstoff.

Informationen zu Top Oil

Top Oil ist ein Familienunternehmen, das schon seit 200 Jahren Handel betreibt. Top Oil verkauft jährlich 1,3 Milliarden Liter Kraftstoff in Irland und Nordirland. Der Bereich Transportkraftstoff beliefert das gesamte Land über die unternehmenseigenen 20 Top Oil Sirio-Standorte und sein Netz von 180 Top Oil-Markentankstellen und Autobahntankstellen mit hochwertigen Kraftstoffen. Die Nutzer von Top Oil-Tankkarten erhalten erstklassigen Kundenservice, darunter regelmäßige Managementberichte sowie ihren eigenen Kundenbetreuer, wenn sie ihre Top Oil Fuel-Tankkarte in einer der Filialen verwenden. Der Kraftstoff-Direktvertrieb bedient Unternehmen, Weiterverkäufer, Institutionen, Landwirte sowie Privathaushalte von seinem Terminal in Dublin oder von einem seiner 22 Top Oil-Tanklager, die im ganzen Land verteilt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.top.ie.

Informationen zu Irving Oil

Irving Oil ist ein internationales Raffinerie- und Marketingunternehmen, das auf langfristige Partnerschaften und Beziehungen zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und betreibt Kanadas größte Raffinerie in Saint John (New Brunswick), mehr als 900 Tankstellen sowie ein Netz von Vertriebsterminals, das vom östlichen Kanada bis nach Neuengland reicht. Außerdem betreibt Irving Oil Irlands einzige Raffinerie im Dorf Whitegate. Im Jahr 2014 etablierte Irving Oil seine Zweigstellen in Europa mit einem Büro im englischen London und einem Tanklager in Amsterdam. Irving Oil, das seine Kunden und Gemeinden sowie künftiges Wachstum in den Mittelpunkt stellt, wurde drei Jahre in Folge als einer der 100 besten Arbeitgeber Kanadas gewürdigt. Weitere Informationen unter facebook.com/irvingoil oder www.irvingoil.com.

Ansprechpartner für Medien: Sam Robinson, Director, Corporate Communications, Irving Oil, sam.robinson@irvingoil.com, +1(506)650-4947

