Vretta Inc.

Vretta, das Humber College und das Luxemburger Bildungsministerium von der Brandon Hall Excellence in Learning Group ausgezeichnet

Toronto, Ontario (ots/PRNewswire)

- Vretta sowie das Humber College und das Luxemburger Bildungsministerium wurden erneut für die Implementierung und die Resultate ihrer Assessment-for-Learning-Projekte (AFL, Assessment für das Lernen), MathemaTIC und OCMT, mit zwei Awards der internationalen 2019 Brandon Hall Excellence Awards ausgezeichnet.

MathemaTIC, entwickelt von Vretta und dem Luxemburger Bildungsministerium, in Partnerschaft mit Institutionen für sozioökonomische Forschung und Bildungstests, wurde in der Kategorie "Best Advance in Competencies and Skill Development" für die Entwicklung grundlegender mathematischer Fähigkeiten von Schülern und Schülerinnen in ganz Luxemburg mit dem Gold Award ausgezeichnet. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem MathemaTIC einen Gold Award der Brandon Hall Excellence Awards erhielt. Im vergangenen Jahr erhielt MathemaTIC den Gold Award in der Kategorie "Best Advance in Custom Content" für die erfolgreiche Implementierung und den Fortschritt in Bezug auf Leistungsverbesserung und die Verringerung der Gleichstellungslücke in den Grundschulen und weiterführenden Schulen von Luxemburg.

Der OCMT, entwickelt von Vretta in Zusammenarbeit mit allen 24 Colleges und 72 Schulbehörden in Ontario, und geleitet vom Humber College, wurde mit dem Silver Award in der Kategorie "Best Advance in Custom Content" ausgezeichnet - für die erfolgreiche Erhöhung der Rechenkompetenz von Schülern und Schülerinnen in weiterführenden Schulen und in der postsekundären Bildung in ganz Kanada. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem der OCMT einen Award der Brandon Hall Excellence Awards erhielt. Im vergangenen Jahr erhielt der OCMT den Gold Award in der Kategorie "Best Advance in Competencies and Skill Development" für die erfolgreiche Erhöhung der Rechenkompetenz von Schülern und Schülerinnen und im Jahr 2017 erhielt er den Gold Award in der Kategorie "Best Advance in Custom Content" für die Inangriffnahme der Lücke im Bereich Rechenkompetenz durch immersive Technologielösungen.

Informationen zu Brandon Hall

The Brandon Hall Group Excellence Awards Program ist das weltweit prestigeträchtigste Awards-Programm in der Bildungsbranche. Dieser Excellence Award, der in der Bildungsbranche auch unter dem Namen "Academy Awards" bekannt ist, ist eine Auszeichnung für die besten Organisationen, die erfolgreich Programme, Strategien, Modalitäten, Prozesse, Systeme und Tools eingesetzt haben, die messbare Resultate erzielten.

Informationen zu Vretta

Vretta ist ein preisgekrönter EdTech-Marktführer, der durch interaktive, flexible und erschwingliche Ressourcen das Lehren und Lernen in ganz neue Bahnen lenkt. Durch die Zusammenarbeit mit Lehrkräften überall auf der Welt gelingt es Vretta, das Lernerlebnis für Schüler und Schülerinnen neu zu gestalten und dafür zu sorgen, dass sie wichtige Fähigkeiten erlernen, die ihnen im Leben und im Beruf zugutekommen.

