MathemaTIC gewinnt Gold in der Kategorie "Best Advance in Custom Content"

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Vretta und SCRIPT vom Bildungsministerium von Luxemburg wurden mit dem begehrten Gold Award der Brandon Hall Group für MathemaTIC in der Kategorie Best Advance in Custom Content für die erfolgreiche Implementierung sowie ihren Fortschritt in Bezug auf Leistungsverbesserung und die Verringerung der Gleichstellungslücke in den Schulen von Luxemburg ausgezeichnet.

Das Brandon Hall Group Excellence Awards-Programm ist das weltweit renommierteste Auszeichnungsprogramm und wird oft als die "Oscars" des Bildungsbereichs bezeichnet. Die Excellence Awards zollen Organisationen Anerkennung, die erfolgreich Programme, Strategien, Methoden, Prozesse, Systeme und Tools implementiert haben, mit denen messbare Ergebnisse erzielt werden.

"Einen Excellence Award zu gewinnen ist eine große Ehre, aber die eigentlichen Gewinner sind die Organisationen selbst und ihre Kunden und Klienten, da der Schwerpunkt auf Innovation und Kundenorientierung liegt", sagt Rachel Cooke, Chief Operating Officer der Brandon Hall Group und Leiterin des Auszeichnungsprogramms.

MathemaTIC ist einer der Eckpfeiler der Digital (4) Education-Strategie des luxemburgischen Bildungsministeriums und wurde im Rahmen der "Digital Lëtzebuerg"-Initiative implementiert, um allen Lernenden Zugang zu hochwertigen pädagogischen Ressourcen zu bieten, damit ihnen der Mathematikunterricht Spaß macht und sie die Gelegenheit haben, die innovativen ICT-Tools zu nutzen und sich die nötigen Fertigkeiten für das 21. Jahrhundert anzueignen.

Die MathemaTIC-Partnerschaft zeigt immer wieder, wie wichtig es ist, den Mathematikunterricht mithilfe immersiver und motivierender Technologien interessanter zu gestalten und damit den Erfolg und das Selbstvertrauen der Lernenden in ihre Mathematikkenntnisse sowohl für die Lernerfahrung als auch das tägliche Leben zu stärken.

Falls Sie detaillierte Informationen zum MathemaTIC-Projekt wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail unter info@mathmatic.org.

Informationen zur Brandon Hall Group

Die Brandon Hall Group liefert bereits seit 25 Jahren Forschungs- und Beratungsdienste der Weltklasse und ist das bekannteste und etablierteste Forschungsunternehmen im Bereich Leistungsverbesserung. Die Forschungsarbeit der Organisation zielt auf die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit ab und liefert strategische Erkenntnisse für Organisationen, die Wachstum und Ergebnisse erzielen.

Informationen zu MathemaTIC

MathemaTIC ist einer der Eckpfeiler der vom luxemburgischen Bildungsministerium als Teil der "Digital Lëtzebuerg"-Initiative etablierten Digital (4) Education-Strategie, die sich an den vom Horizon 2020-Forschungs- und Innovationsprogramm der EU zur digitalen Sensibilisierung etablierten Zielen orientiert. Mithilfe dieser Strategie sollen alle Lernenden unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund Zugang zu hochwertigen Informationen und pädagogischen Ressourcen erhalten. An der Entwicklung von MathemaTIC waren Partner von SCRIPT, Vretta, dem französischen Bildungsministerium, der Universität von Luxemburg, dem Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET), dem Luxembourg Institute of Socio-Economic Research und demCentre de gestion informatique de l'éducation beteiligt.

