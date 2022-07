Quantstamp

Chainproof startet als erster regulierter Smart-Contract-Versicherungsanbieter der Welt

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire)

Chainproof wurde von Quantstamp ins Leben gerufen, einem führenden Blockchain Security Auditor, der bereits mehr als 200 Milliarden Dollar an Risiken für digitale Vermögenswerte gesichert hat. Mit der Startinvestition und Gründungsunterstützung von SOMPO Light Vortex und der Rückversicherung von Munich Re schlägt Chainproof eine Brücke zwischen der traditionellen Versicherung und der dezentralen Finanzierung (DeFi). Bis Juli 2022 plant Chainproof, lizenzierten Versicherungsschutz in institutioneller Qualität für quelloffene, nicht verpfändete intelligente Verträge auf öffentlichen, dezentralen Blockchains anzubieten[1].

Die schnell wachsende Welt der DeFi hat einen Gesamtwert von über 70 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 6.000 % gegenüber vor zwei Jahren, laut https://defillama.com. Dieses Wachstum birgt jedoch ein erhebliches Risiko, da Hacks und Exploits von Smart Contracts in der jüngsten Vergangenheit mehrmals aufgetreten sind. Darüber hinaus fehlen traditionellen Versicherern in der Regel die historischen Daten und das technische Know-how, um Versicherungen im Zusammenhang mit Smart Contracts angemessen zu versichern. Obwohl Vermögensverwalter weiterhin nach glaubwürdigen Lösungen suchen, um den wachsenden Anteil von Kryptowährungen in ihren Portfolios zu schützen, hat das Fehlen einer regulierten Versicherung verhindert, dass sich DeFi im Mainstream durchsetzen konnte. Quantstamps technisches Wissen und tiefes Verständnis des web3-Ökosystems ermöglichen es Chainproof, die guten Risiken in diesem Marktsektor zu identifizieren. Durch die Zusammenarbeit mit SOMPO und Munich Re, den weltweit führenden Anbietern von (Rück-)Versicherungen, ist Chainproof in der Lage, der weltweit führende Anbieter von regulierten Smart-Contract-Versicherungen zu werden.

„SOMPO ist stolz darauf, ein grundlegender Partner von Chainproof zu sein, einem wegweisenden Versicherungsanbieter für die wachsende DeFi-Wirtschaft", so Koichi Narasaki, CEO von SOMPO Light Vortex und Executive Officer von SOMPO Holdings. „Chainproof repräsentiert die Spitze der regulierten Versicherungslösungen für die bahnbrechende Welt des Web3."

„Quantstamp und Chainproof bieten die spezifische Expertise zur Risikobewertung, die für die Navigation im aufstrebenden DeFi-Versicherungsmarkt erforderlich ist. Institutionelle Anleger werden im DeFi-Sektor weiter erfolgreich sein können, wenn sie durch regulierte Versicherungen abgedeckt sind, die wir durch Rückversicherung unterstützen." kommentiert Andre Knoerchen, Head of New Tech Underwriting, von Munich Re.

„Wir fühlen uns geehrt, dass uns so renommierte Partner der traditionellen Versicherungsbranche wie SOMPO und Munich Re vertrauen. In Anbetracht der Tatsache, dass es kein zu 100 % sicheres Smart-Contract-System gibt, sehen wir das von Chainproof angebotene Produkt als ein Muss für institutionelle Investoren, die sich sicher im DeFi-Bereich bewegen wollen", ergänzt Sebastian Banescu, CEO von Chainproof.

Chainproof ist stolz darauf, von einigen der größten Namen im Web3 unterstützt zu werden, darunter Compound, Aave, Lido, Synthetix, Kyber, Amber Group, MakerDAO, Badger, DeFi Alliance, The Graph, Coinlist, Zynga, Illuvium, Hashgraph, Rally, Celo, Polygon, Blockfolio, Dapper Labs und viele mehr.

Sie sind institutioneller Investor und suchen eine Smart-Contract-Versicherung? Erfahren Sie mehr unter quantstamp.com/blog/chainproof oder kontaktieren Sie uns unter chainproof@quantstamp.com.

Nur in bestimmten Ländern verfügbar. Chainproof ist derzeit im Rahmen des Sandbox-Programms der Bermuda Monetary Authority mit einer IGB-Lizenz zugelassen.

