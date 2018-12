Cloud-Gaming-Pionier Sevan Kessissian schließt sich DMarket an

Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das ehemaliges Vorstandsmitglied von G-Cluster wird Spieleentwickler und Publisher mit der DMarket-Monetarisierungstechnologie vertraut machen

DMarket, Technologieanbieter und Marktplatz für den Handel mit In-Game-Items, freut sich, Sevan Kessissian als Vice President of Business Development begrüßen zu dürfen.

Als Führungskraft, Unternehmer und Innovationsführer mit 17 Jahren Erfahrung in den Bereichen Gaming, TV, Unterhaltung und Telekommunikation verfügt Sevan Kessissian zweifellos über die nötigen Fähigkeiten, um als Teil des DMarket-Teams die Blockchain-basierte Technologie zur Monetarisierung von In-Game-Items noch bekannter zu machen.

Der neue Vice President of Business Development von DMarket verfügt über das nötige Know-how, um neue Technologien in die Spielebranche zu etablieren. Bereits seit 2008 nahm er eine Pionierrolle im Bereich des Cloud-Gaming ein, als er von Tokio aus für das Unternehmen G-Cluster das Projekt "Netflix for Video Games" startete, welches im Jahr 2010 schon Millionen von Haushalten zur Verfügung stand. Im Rahmen dieses Projekts schloss er Partnerschaftsvereinbarungen mit über 60 Gaming-Studios ab, zu denen Ubisoft, Electronic Arts, Disney, Warner Brothers und Konami gehörten.

"Wir freuen uns, Sevan Kessissian als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen", sagte Vlad Panchenko, Gründer und CEO von DMarket. "Er hat die Cloud-Gaming-Revolution ermöglicht und auf Massenmarktniveau gebracht. Das riesige Potenzial dieses Themas - welches sogar Google und Microsoft eigene Projekte wert ist - kann man aktuell nur erahnen. Sevan schlägt gemeinsam mit DMarket ein neues Kapitel in der Gaming-Geschichte auf."

Auch Sevan selbst freut sich auf die Herausforderung, persönlich an der nächsten großen Umwälzung in der Spielebranche mitzuwirken. "DMarket ist die Spieleplattform der Zukunft. Sie bietet enorme Umsatzmöglichkeiten für Spielestudios sowie einzigartige Vorteile für Gamer auf der ganzen Welt", gibt sich der Cloud-Gaming-Pionier optimistisch.

Über DMarket

DMarket ist Technologieanbieter und Marktplatz für die Monetarisierung von In-Game-Items. Während Spieler endlich ihre Im-Game-Items verkaufen, kaufen und tauschen können, profitieren die Spieleentwickler direkt von den Transaktionsgebühren und dem gesteigerten Langzeit-Interesse an ihrem Spiel.

Mehr Informationen zu DMarket finden Sie unter https://dmarket.com.

