Dynamic Yield stellt Experience Email vor - eine einheitliche Personalisierungslösung für maßgeschneiderte E-Mails

Relevante Inhalte zum richtigen Zeitpunkt stärken die Kundenbindung und erhöhen den Umsatz

Die Plattform für Experience-Optimierung, Dynamic Yield, kündigte heute die Markteinführung von Experience Email an. Hierbei handelt es sich um eine einheitliche Personalisierungslösung, anhand derer Marketer maßgeschneiderte E-Mails erstellen können. Diese E-Mails stärken mithilfe von KI und Prognose-Algorithmen die Kundenbindung und sorgen für eine Umsatzsteigerung. Die Lösung eignet sich für alle Plattformen. Sie kann nahtlos in jeden beliebigen E-Mail-Serviceanbieter, in Marketing-Automatisierungstools oder CRM-Systeme integriert werden.

E-Mails sind nach wie vor eine der effizientesten Methoden, um den Absatz zu steigern und Kunden zu binden. Jahr für Jahr nimmt der Einsatz von E-Mails weiterhin zu. Isolierte Daten, die durch fragmentiertes Cross-Channel-Marketing gewonnen werden, machen es jedoch nahezu unmöglich, E-Mails zu versenden, die tatsächlich die Interessen und Kundenwünsche ansprechen.

Dynamic Yield wird das ändern. Ab sofort profitieren Marken von personalisierten und relevanten E-Mails, die genau zum richtigen Zeitpunkt zum Einsatz kommen. Experience Email von Dynamic Yield berücksichtigt alle verfügbaren Daten zu Nutzerinteraktionen, sowohl bisherige Verlaufsdaten als auch Echtzeitdaten. KI passt Produkte und Angebote mithilfe von Algorithmen auf einzelne Kunden an. Dies erfolgt basierend auf ihren Kaufaktivitäten, Produktvorlieben sowie ihrem Verhalten auf verschiedenen Geräten. Ein Kunde, der beispielsweise eine bestimmte Produktkategorie durchsucht hat, ohne etwas zu kaufen, kann per E-Mail Produktempfehlungen erhalten, die voraussichtlich zu einer Interaktion führen. Dies gilt sogar dann, wenn die Handlung erst nach Absenden der E-Mail erfolgt.

Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield, erklärt: "Die meisten E-Mails bauen nach wie vor auf eine grundlegende Segmentierung und geringfügige Personalisierung, die nicht ausreicht, um im Posteingang hervorzustechen und zu einer Handlung zu führen." "Experience Email von Dynamic Yield passt jeden Textblock in einer E-Mail-Kampagne basierend auf Cross-Channel-Daten an. Das Rendering erfolgt genau dann, wenn die E-Mail geöffnet wird, um eine möglichst relevante und interaktive Erfahrung zu garantieren."

Experience Email von Dynamic Yield bietet folgende Funktionen:

Einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor für das eigenhändige Erstellen personalisierter E-Mails. Alternativ können Sie auch verschiedene tolle Vorlagen nutzen, die sich ohne Programmierkenntnisse schnell und vollständig interaktiv anpassen lassen.

Marktführende Produktempfehlungen, die mithilfe der Deep Learning-AdaptML-Strategie von Dynamic Yield, einer auf Vorlieben basierenden Personalisierung und Kontextstrategie, auf verschiedenen Widgets bereitgestellt werden können.

Einen einfachen Codeausschnitt-Generator für das Einbetten individueller Textblöcke oder das Erstellen vollständig personalisierter E-Mails mit Dynamic Yield. Die Lösung ist ohne aufwendige Integration in jedem E-Mail-Serviceanbieter einsatzbereit.

Jesse Cooke, Email Marketing Developer bei Maurices, erklärt: "Es ist uns bewusst, dass das Kundenerlebnis noch lange nicht vorüber ist, wenn ein Kunde unsere Website verlässt. Deshalb ist es so wichtig für uns, E-Mails basierend auf dem Verhalten von Kunden auf unserer Website zu personalisieren." "Dynamic Yield unterstützt uns dabei, unsere besten Produkte sowie Produkte zu bewerben, die jenen ähneln, die Kunden bereits in den Warenkorb gelegt haben. Dies erfolgt durch verschiedene Empfehlungsstrategien und ermöglicht uns die nötige Konsistenz über verschiedene Kanäle hinweg."

Diese Veröffentlichung ist die neueste Errungenschaft von Dynamic Yield mit dem Ziel, weltweit relevantere E-Mail-Marketingkampagnen bereitzustellen. Das Unternehmen plant, Experience Email weiter auszubauen, um seinen über 350 Kunden weltweit noch bessere E-Mail-Personalisierung zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen zu Experience Email von Dynamic Yield erhalten Sie auf dynamicyield.com/email.

Über Dynamic Yield

Dynamic Yield ermöglicht Unternehmensmarken personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundeninteraktion schnell und zuverlässig an jedem Kontaktpunkt einzusetzen. Marketing-, Produkt-, Entwickler- und E-Commerce-Teams von mehr als 350 globalen Unternehmen verwenden Dynamic Yields Experience-Optimization-Plattform als Technologieebene über bestehenden CMS- oder Commerce-Lösungen, um Inhalte, Produkte und Angebote schneller bereitzustellen und algorithmisch auf jedes Individuum abzustimmen, und somit den langfristigen Geschäftswert zu steigern.

