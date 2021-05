Dynamic Yield GmbH

Dynamic Yield und Leaf kündigen Integration zur Verschmelzung von In-Store- und Online-Personalisierung an

Berlin

Die Integration bietet die Möglichkeit, Produkte, Angebote und Nachrichten am Point of Sale bis hin zur Website anzupassen

Dynamic Yield, die Plattform für Experience-Optimierung, und Leaf, eine auf digitalen Kassenbons basierende Plattform zur Einbindung von Kunden in Geschäften, gaben heute eine Integration zur Verschmelzung von In-Store- und Online-Personalisierung bekannt. Diese Integration ermöglicht es Marken ihre Produkte, Angebote und Botschaften am Point of Sale (POS) zu individualisieren und die gesammelten Kaufinformationen zum Kunden für eine tiefere Personalisierung des Online-Erlebnisses zu nutzen.

Der E-Commerce hat die Einzelhandelsbranche von Grund auf verändert, heutzutage schätzen viele Konsumenten das Online-Shoppings als bequeme und kostengünstige Art des Einkaufens. Doch trotz des anhaltenden Wachstums des E-commerce und seiner jüngsten Beschleunigung durch COVID-19 prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Gartner, dass die Zahl der Neueröffnungen von Einzelhandelsgeschäften die Zahl der Schließungen übersteigen wird - was eine Umkehrung der jüngsten Trends bedeutet. Zudem wird die abwechselnde Nutzung von digitalen und physischen Kanälen durch die Verbraucher zu neuen Erwartungen an Marken nach der Pandemie führen.

Mit dieser Integration können Geschäfte, die Leafs Digital Receipt Technology mit ihrem POS verbunden haben, nun die umfangreichen Kundenprofile von Dynamic Yield für eine bessere Omnichannel-Personalisierung sowohl zum Zeitpunkt des Kaufs als auch danach nutzen.

Dies sind einige der Vorteile für Händler:

- Maßgeschneiderte Offline-Erlebnisse - Wenn ein Kunde am POS einen QR-Code einscannt, um direkt im Browser auf seinen digitalen Kassenbon von Leaf zuzugreifen, können Händler dem Kunden über Dynamic Yield personalisierte Produkte, Angebote und Nachrichten anzeigen. So wird auch nach dem Bezahlprozess eine personalisierte Interaktion mit der Marke angeregt. Basierend auf dem Einkauf im Geschäft oder früheren Online-Aktivitäten erkennt Dynamic Yield, wenn ein Kunde eine Affinität zu bestimmten Produkten, wie beispielsweise Flanellhemden, hat. Händler können ihren Kunden so weitere relevante Artikel empfehlen. - Kontinuierliche Kanaleinbindung - Sobald der Kunde nach der Interaktion mit dem digitalen Kassenbon von Leaf auf der Shopping-Website landet, wird Dynamic Yield genutzt, um das Online-Erlebnis auf Basis seiner Offline-Interaktionen weiter anzupassen. Wenn eine Kundin zum Beispiel ein geblümtes Kleid im Geschäft gekauft hat und auf weitere Damenmoden geklickt hat, können Kleider oder Artikel mit Blumenmuster in Content-Bannern oder Empfehlungs-Widgets angezeigt werden. - Benutzeranmeldung & E-Mail-Kampagnen - Mit Leaf können Informationen zu E-Mails und Feedback aus dem Einkaufserlebnis im Einzelhandel gesammelt werden. Diese Daten können Händler nutzen, um ihre CRM-Datenbank zu vergrößern und die Personalisierung über alle Kanäle hinweg zu verbessern. Händler können so beispielsweise ein Kundensegment in Dynamic Yield anlegen, das Benutzer enthält, die kürzlich in einem Geschäft eingekauft und die höchste Bewertung abgegeben haben. Mit einer E-Mail-Kampagne können diesen Benutzern dann die neuesten Produkte, basierend auf dem Ort, an dem sie am häufigsten einkaufen, präsentiert werden.

Shoepassion, die führende Plattform für Schuhe mit Goodyear-Rahmen, hat die Integration zwischen Leaf und Dynamic Yield bereits genutzt, um die Offline-Bindung zu ihren Kunden zu erhöhen und den sogenannten customer experience loop zu schließen.

"Mit der Integration zwischen Leaf und Dynamic Yield sind wir in der Lage, die Offline-to-Online-Journey unserer Kunden wirklich zu verbinden und ein klares Bild ihres Verhaltens über alle Kanäle hinweg zu erhalten", sagt Simon Kronseder, CMO bei Shoepassion. "Das hat es uns ermöglicht, nicht nur die Offline-Wirkung unserer Online-Kampagnen zu messen, sondern auch den Marketing-ROI (Return-on-Investment), den Customer Lifetime Value und die Kundenbindung klarer zu bewerten."

"Die Zusammenarbeit mit Dynamic Yield, um die Offline-Daten und -Einblicke von Leaf mit den Online-Daten von Dynamic Yield zu kombinieren, hat es uns ermöglicht, unseren Händlern zu helfen, das digitale Erlebnis im Laden zu personalisieren und jedem Kunden eine konsistente und einzigartige Customer Journey zu bieten, egal ob im Laden oder online", sagt Mitul Jain, CEO von Leaf.

"Unsere Integration mit Leaf ermöglicht es uns, Daten aus diesen beiden einzigartigen Einkaufswelten zu vereinen und ein vollständiges Bild der Customer Journey zu erstellen", sagt Siva Gabbi, Director of Strategy in EMEA bei Dynamic Yield. "Damit sind unsere Kunden in der Lage, das Versprechen von Omnichannel einzulösen - eine Erwartung, von der wir annehmen, dass sie angesichts der wachsenden digitalen Akzeptanz der Kundschaft, die durch COVID-19 ausgelöst wird, von den Verbrauchern zunehmend eingefordert wird."

Die Integration mit Lead verkörpert Dynamic Yields jüngste Bemühungen, um die Personalization der Zukunft zu erschaffen. Erst kürzlich veröffentlichte das Unternehmen eine SAP-Commerce-Erweiterung, eine Integration mit Optimove, dem Relationship Marketing Hub, eine strategische Partnerschaft mit Zenloop, einer integrierten Experience Management Plattform sowie eine erweiterte Partnerschaft mit e-Spirit, dem Anbieter der führenden FirstSpirit DXP und des Hybrid Headless CMS.

Um mehr über die Integration von Offline- und Online-User-Experiences zu erfahren, besuchen Sie: dynamicyield.com/request-demo/

About Dynamic Yield

Dynamic Yield hilft Unternehmensmarken dabei, personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundeninteraktionen schnell bereitzustellen und zu testen. Marketing-, Produkt-, Entwicklungs- und eCommerce-Teams von mehr als 350 globalen Marken nutzen die Experience-Optimization-Plattform von Dynamic Yield als Technologie-Layer über bestehenden CMS- oder Commerce-Lösungen, um schneller zu iterieren und Inhalte, Produkte und Angebote algorithmisch auf jeden einzelnen User abzustimmen und so den langfristigen Geschäftswert zu steigern.

Über Leaf

Leaf ermöglicht es stationären Händlern, Kunden im Geschäft über smarte digitale Belege zu identifizieren, anzusprechen und zu binden. Retail Operations, Marketing- und E-Commerce-Teams nutzen Leaf als Plattform, um Echtzeit-Feedback zu sammeln, personalisierte Angebote bereitzustellen und Offline-Transaktionsdaten mit ihrem digitalen Ökosystem zu verbinden, um die Omni-Channel-Kundenreise zu verstehen, die Kundenbindung zu erhöhen und den Customer Lifetime Value zu steigern. Zusätzlich können sie so einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und den Kunden ein digitales Erlebnis ermöglichen.

