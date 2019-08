Dynamic Yield

Dynamic Yield veranstaltet dritten Personalisierungs-Summit in Berlin

Renommierteste Veranstaltung für Personalisierung mit Keynotes von HRS Group und Pets Place

Dynamic Yield, die KI-basierte Personalization Anywhere[TM] Plattform, veranstaltet vom 4. bis zum 5. September 2019 im Private Roof Club in Berlin ihren dritten jährlichen Personalization Pioneers Summit für die europäische E-Commerce-Branche.

Im Fokus der Veranstaltung stehen praxiserprobte Methoden, zukunftsweisende Gedanken und innovative Anwendungsfälle von Personalisierung. Der Summit bringt führende Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Finanzen, Reisen, Verlagswesen und vielen weiteren zusammen, um zwei ereignisreiche Tage mit Wissensaustausch auf Expertenlevel zu verbringen.

"In einer zunehmend vernetzten Konsumlandschaft wird Personalisierung immer tiefer in das Kundenerlebnis eingebettet. Personalisierung ist ein Fachbereich, der sich schnell weiterentwickeln muss, um Unternehmen sinnvolle Lösungen zu bieten. Daraus ergeben sich ständig neuen Möglichkeiten und Herausforderungen", sagt Anoop Vasisht, General Manager Europe. "Der Summit ermöglicht es uns, den aktuellen und zukünftigen Entwicklungsstand der Branche zu analysieren. Zusätzlich zeigen wir Teams wie sie sich durch bewährte Anwendungsfälle und fortschrittliche Technologien Erfolge sichern können."

Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 200 personalisierungs-begeisterte Marketingspezialisten aus aller Welt, von Marken wie MediaMarkt, HelloFresh, Rakuten, Idealo, Chal-Tec, Swarovski, Hugo Boss, Lidl und viele weiteren an der hochkarätigen Konferenz teil. In diesem Jahr werden Speaker der HRS Group und Pets Place Keynotes zu ihren aktuellen Personalisierungsmaßnahmen und -erfahrungen halten.

Die Ankündigung des Personalization Pioneers Summit folgt der jüngsten Auszeichnung von Dynamic Yield im Leader's Quadrant des "Gartner's 2019 Magic Quadrant for Personalization Engines". In diesem wurde Dynamic Yield im zweiten Jahr in Folge von renommierten Analysten der Branche zum Leader ernannt.

Weitere Informationen zum Personalization Summit 2019 und die Registrierung finden Sie unter: http://ots.de/t2FQI8

*Gartner Magic Quadrant für Personalisierungs-Engines, Jennifer Polk, Martha Mathers, Jason McNellis, 3. Juli 2019.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt sind und empfiehlt Technologie-Anwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Forschungspublikationen resultieren aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen.

Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Dynamic Yield

Dynamic Yield ist eine KI-basierte Personalization Anywhere[TM] Plattform, die individuelle Erfahrungen an jedem Kundenberührungspunkt - Web, Apps, E-Mail, Kiosks, IoT und Callcenter - bietet. Die Datenmanagement-Funktionen der Plattform bieten einen konsistenten Überblick über jeden Verbraucher und ermöglichen eine schnelle und skalierbare Entwicklung höchst zielgerichteter digitaler Interaktionen. Marketer, Produktmanager und Entwickler von mehr als 300 Marken weltweit nutzen Dynamic Yield täglich für neue Personalisierungskampagnen, um A/B-Tests auf Server- und Verbraucherseite durchzuführen, um Machine Learning für Produkt- und Content-Empfehlungen zu nutzen und um Algorithmen für intelligent ausgelöste E-Mails und Push-Benachrichtigungen einzusetzen. Dynamic Yield Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der McDonald's Corporation.

