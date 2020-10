Avidity Science(TM) erweitert seine biomedizinische Forschungslösungen durch die Übernahme von Bio Medic Data Systems, Hydropac®, Lab Products, Inc. und Harford Systems

Avidity Science

Avidity Science veröffentlichte heute bedeutende Schritte zum Ausbau seiner weltweiten Führungsposition bei biomedizinischen Forschungslösungen durch die Übernahme von Bio Medic Data Systems, Hydropac®, Lab Products, Inc. und Harford Systems. Diese Investitionen erweitern das Portfolio von Avidity zu Wasserfiltrations- und -versorgungsprodukten, Steuerungs- und Überwachungslösungen sowie Servicekapazitäten, um die Unterstützung der globalen biomedizinischen Forschungsgemeinschaft zu verbessern.

"Wir freuen uns über diese Investition, da sie wichtige Produkte, Fähigkeiten und Dienstleistungen zu unserem branchenführenden biomedizinischen Forschungsportfolio hinzufügt", sagte Doug Lohse, Chief Executive Officer von Avidity Science. "Bio Medic Data Systems, Hydropac® und Lab Products sind anerkannte Innovationsführer und wir sind nun in der Lage, das umfassendste und technologisch fortschrittlichste Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zur Unterstützung der biomedizinischen Forschung auf der ganzen Welt anzubieten."

- BMDS bietet fortschrittliche Produkte auf dem neuesten Stand der Technik für die heute sicherste und genaueste Identifizierung von Forschungsmodellen und schafft vollständig integrierte Systeme, die die Erfassung, Aufzeichnung und Validierung von Forschungsdaten für Forscher und Einrichtungen automatisieren. - Hydropac® ist ein einzigartiges Wasserbeutel- und Ventilsystem, das die Wasserversorgung neu definiert. Das revolutionäre Hydropac®-System ist eine vollständige Bewässerungslösung für Forschungszwecke. Es besteht aus einem flexiblen Einwegwasserbeutel in FDA-Qualität, kombiniert mit einem sterilen Einwegventil (Disposable Valve(TM)) und einer Maschine zum Füllen und Versiegeln der Beutel vor Ort. - Lab Products, Inc. stellt eine umfangreiche Reihe von Forschungsmodellgehäusen und Pflegegeräten her, die vom klassischen kleinen Metall- oder Kunststoffgehäuse bis hin zu einer Vielzahl von hoch entwickelten Umweltkontrollsystemen reichen. Ihre bewährten, patentierten Technologien lösen alltägliche Forschungsprobleme beim Schutz von Forschungsmodellen und Personal und ermöglichen eine effiziente Nutzung der verfügbaren Fläche, Zeit und Arbeitskraft.

"Wir sind zuversichtlich, dass Avidity Science unsere langjährigen Kunden weiterhin mit herausragenden Innovationen, kombiniert mit starken Produkt- und Dienstleistungsangeboten, unterstützen wird. Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeiter dem wachsenden Team von Avidity Science beitreten und einen reibungslosen Geschäftsübergang gewährleisten", sagte George Gabriel, President und Chief Executive Officer von Lab Products, Inc.

"Angesichts des schnellen Wachstums der biomedizinischen Forschung ist es von entscheidender Bedeutung, dass Avidity hochwertige Produkte und Dienstleistungen liefern kann, um die wertvollen Forschungsstudien zu sichern, die zur Unterstützung kritischer und aufkommender Gesundheitsprobleme weltweit durchgeführt werden", sagte Laura Sarlin, Vizepräsidentin und Leiterin des Geschäftsbereichs Global Biomedical von Avidity.

Lohse schloss: "Diese Investitionen sind ein weiterer entscheidender Schritt zur Verwirklichung unserer Vision, die Wissenschaft zu unterstützen und dadurch die Lebensqualität zu verbessern. Avidity Science hat ein diversifiziertes Lösungsportfolio und eine globale Präsenz aufgebaut und damit unsere Position als vertrauenswürdiger Partner der Forschungsgemeinschaft gestärkt."

Avidity Science ist weltweit führend in den Bereichen Wasserfiltration und -versorgung, Steuerung und Überwachung sowie Servicelösungen für die biowissenschaftliche und biomedizinische Forschung. Seit 1969 ist es unsere Aufgabe, die Wissenschaft zu unterstützen und dadurch die Lebensqualität zu verbessern. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien sind wir durch unsere konkurrenzlose Technologie und Unterstützung ein zuverlässiger Partner für die globale Forschungsgemeinschaft. Weitere Informationen über diese Investitionen und unser Unternehmen finden Sie unter www.AvidityScience.com.

