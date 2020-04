Niedersächsische Landesvereinigung der Milchwirtschaft

Generationenwechsel auf einem Milchbauernhof - Zwei junge Landwirtinnen übernehmen das Kommando

Anmoderationsvorschlag:

Landwirt ist in der heutigen Zeit ein oft diskutierter und für viele wenig attraktiver Job geworden. Denn Landwirt zu sein bedeutet viel Arbeit und wenig Wertschätzung. Zwei, die sich davon aber nicht entmutigen lassen, sind die Schwestern Tanja und Maren Boltes. Sie übernehmen den Milchbetrieb ihrer Eltern, der auf eine stolze dreihundertjährige Geschichte zurückblickt. Oliver Heinze hat sich mit den Schwestern unterhalten.

Sprecher: Maren und Tanja Boltes sind Landwirtinnen aus Leidenschaft und das schon seit ihrer Kindheit.

O-Ton 1 (Maren Boltes, 8 Sek.): "(Maren) "Wir sind, seit wir klein sind, eigentlich mit in den Stallungen. Wir sind damit eigentlich ja aufgewachsen. Und so in diese ganze Leidenschaft zur Landwirtschaft eigentlich auch sehr rein gewachsen."

Sprecher: Der Milchbetrieb ist schon seit 13 Generationen in Familienhand - bald übernehmen die beiden Schwestern und das in einer Zeit, in der ihnen beruflich eigentlich alle Türen offen stehen.

O-Ton 1 (Tanja Boltes, 15 Sek.): "Für mich war die Motivation, den Betrieb zu erhalten. Man möchte die Tradition der letzten 13 Generationen ja auch fortführen und auch für die nächsten Generationen den Betrieb so erhalten und weiterführen. Und da ist es natürlich toll, wenn man dann noch von seiner Schwester unterstützt wird."

Sprecher: Und geimeinsam machen sie den Hof zukunftssicher und fit für die nächsten Generationen, die da kommen. Wo früher zum Beispiel ein Melkstand war, gibt es nun zwei Melkroboter, erklärt Maren Boltes.

O-Ton 3 (Maren, 17 Sek.): "Da können die Kühe selber hingehen und können selber entscheiden, wann sie gemolken werden. Da müssen wir nicht mehr vor Ort sein. Wir haben Wasserbetten eingebaut. Ja, das sind die Liegematten von den Kühen. Und wir haben Ventilatoren eingebaut, wenn wirklich große Hitze ist, dass die Luft einfach gut zirkulieren kann im Stall und dass die eine gute Luft im Stall haben."

Sprecher: Und damit schlagen die Schwestern zwei Fliegen mit einer Klappe - einerseits modernisieren sie so den Hof, andererseits tragen diese Maßnahmen zum Tierwohl bei - einem großen Thema in der heutigen Gesellschaft, mit dem die Landwirtinnen der nächsten Generation ganz offen umgehen.

O-Ton 4 (Maren/Tanja Boltes, 44 Sek.): (Tanja) "Wir öffnen unseren Hof. Jeder, der will, kann unsere Milch-Tankstelle nutzen. Milch-Tankstelle, da kann jeder hinkommen und sich seine Milch, die frisch von der Kuh gemolken wurde, kaufen. Und außerdem haben wir Schulklassen auf´m Hof, wir hatten letztens den NABU da. (Maren) "Wir hatten hier, ja, Studenten, die uns einen Pfad fertiggemacht haben, so einen Kuh-Pfad, wo man halt vom Kalb bis zur Kuh alles erkunden kann." (Tanja) "Außerdem ist vor allem meine Schwester in Social Media sehr aktiv und wir drehen von unserer Arbeit für My Kuh Tube Videos. My Kuh Tube ist eine Plattform, wo Landwirte von ihrer Arbeit Videos machen und die da online stellen." (Maren) "Wir haben die Kamera in der Hand und schnacken drauf los und erzählen einfach mal, was da grad so passiert."

Abmoderationsvorschlag:

Sie wollen mehr über zukunftsfähige Milchwirtschaft und Tierwohl im Kuhstall wissen? Dann klicken Sie doch einfach mal ins Netz: Unter milchland.de finden Sie alle Infos rund ums Thema.

