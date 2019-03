Pierre et Vacances

Pierre et Vacances expandiert international: Neue Vier-Sterne Premium Residenz auf Menorca sowie weitere Urlaubsresidenzen in Portugal, Griechenland und Kroatien

Die französische Unternehmensgruppe Pierre et Vacances verstärkt ihre Präsenz im High-End-Segment und eröffnet die Vier-Sterne Premium Residenz Menorca Binibeca im Südosten der Baleareninsel. Darüber hinaus öffneten bereits Ende 2018 neue Pierre et Vacances Residenzen ihre Tore auf der portugiesischen Insel Madeira, den beliebten griechischen Ferieninseln Kos, Rhodos und Korfu sowie ein neues Hotel in Kroatien.

Menorca - Neue Vier-Sterne Premium Residenz Menorca Binibeca

Gelegen in der bezaubernden Bucht von Binibeca und in unmittelbarer Nähe des kleinen traditionellen Fischerdorfs Binibeca Vell, bietet die Residenz Menorca Binibeca einen herrlichen Panoramablick auf das Meer. Sie umfasst 149 Unterkünfte und ist nur einen Kilometer vom Strand entfernt. Die Premium Residenz ist zudem ein hervorragender Ausgangspunkt, um die schönsten Plätze der Insel zu besuchen. Die blau-grüne Insel ist die zweitgrößte Insel der Balearen und fasziniert durch ihre majestätischen Landschaften, 250 Buchten und Strände aus rotem oder weißem Sand, klarem Wasser sowie Olivenbäumen, soweit das Auge reicht. Die Premium Residenz ist auf erwachsene Gäste ausgerichtet und bietet einen großzügigen Wellnessbereich mit Sauna, Hammam sowie individuellen Behandlungen. Darüber hinaus runden drei Außenpools sowie ein Fitnessbereich im Innen- und Außenbereich das Luxusangebot ab. Urlauber genießen auf der Terrasse des Restaurants lokale Spezialitäten mit Blick auf das Meer. Die Vier-Sterne Residenz bietet Gästen die Wahl zwischen Zwei-Zimmer-Apartments für vier Personen, Doppel- oder Dreibettzimmer sowie Suiten, die teilweise über eine private Dachterrasse und Whirlpool verfügen. Alle Unterkünfte bieten eine voll ausgestattete Küche.

Portugal - Neue Residenz Cabo Girão auf Madeira

Die neue Residenz Cabo Girão liegt auf einem Hügel in Cãmara de Lobos, einem der ältesten Fischerdörfe Madeiras, und bietet ihren Gästen einen Panoramablick über den Atlantischen Ozean sowie einen wunderbaren Ausblick auf die Inselhauptstadt Funchal. Die Residenz verfügt über einen Außenpool mit Kinderbecken und einen beheizten Innenpool, der nach draußen hin geöffnet ist. Auch für die Unterhaltung der Kleinen ist gesorgt: Kinder freuen sich auf hoteleigene In- und Outdoor-Spielplätze. Zur Entspannung steht ein Spa zur Verfügung, das unter anderem über eine Sauna und einen Whirpool verfügt. Bei einem À-la-carte Menü genießen Gäste im Restaurant des Hotels einen herrlichen Blick auf den Atlantik.

Griechenland - Neueröffnungen auf Kos, Rhodos und Korfu

Pierre et Vacances eröffnet gleich zwei neue Residenzen im idyllischen Fischerdorf Mastichari auf Kos. Die neue Residenz Neptune liegt direkt am Meer, am Sandstrand von Troulos und verfügt über vier Schwimmbäder und zwei Kinderbecken, bietet Sportaktivitäten und Animationsangebote sowie zur Entspannung einen 1.600 Quadratmeter großen Spa-Bereich. Die neue Unterkunft The Small Village ist besonders ruhig gelegen und nur 500 Meter vom Sandstrand entfernt. Neben dem Außenpool mit Kinderbecken verfügt die Residenz außerdem über ein Fitnessstudio. Die Residenz Villa di Mare Seaside Suites liegt direkt am Meer in Ixia, einem der beliebtesten Orte auf Rhodos und ist nur fünf Kilometer von der Altstadt entfernt. Gäste der Residenz freuen sich auf einen Außenpool, eine Sauna und Spa-Behandlungen. Zudem bietet die Residenz ein Restaurant mit mediterraner Küche und zwei Bars. Die LaRivera Barbati Seaside Luxurious Apartments an der Nordostküste von Korfu bieten klimatisierte Wohnungen sowie einen Außenpool mit Kinderbecken, ein Restaurant sowie eine Bar.

Kroatien - Neues Amadria Park Kids Hotel Andrija

Das Amadria Park Kids Hotel Andrija befindet sich in Sibenik, einer Stadt an der Adriaküste Kroatiens und ist die ideale Urlaubsresidenz für Familien mit Kindern. Die Residenz verfügt über moderne Familienzimmer und ist nur wenige Meter vom Familienstrand entfernt. Der Nationalpark von Krka liegt im Nordosten von Sibenik und bietet als Hauptattraktion die sieben Wasserfälle; der bekannteste ist der Skradinski Buk, eine der schönsten Tuff-Formationen Europas.

Über Pierre et Vacances

Pierre et Vacances wurde 1967 in Avoriaz gegründet und ist der führende Anbieter von Ferienhäusern in Europa. Die Marke bietet seit über 50 Jahren einzigartige Urlaubserlebnisse. Ob am Meer, in den Bergen oder auf dem Land: Pierre et Vacances bietet den mehr als 2 Millionen Urlaubern pro Jahr drei verschiedene Typen von Anlagen: Premium-Residenzen für einen gehobenen Urlaub in entspannter Atmosphäre; die Resorts erfüllen mit großen Pool- und Badelandschaften, Clubs für Kinder und Jugendliche und unterschiedlichen Freizeitaktivitäten Urlaubswünsche für die ganze Familie; und Residenzen mit komfortablen und voll ausgestatteten Appartements oder Häusern. Mit mehr als 260 Urlaubsdestinationen und 20.000 Unterkünften in Frankreich, Spanien, Portugal, Kroatien, Italien, Montenegro, Griechenland, Malta, auf Mauritius und den Antillen. in Frankreich und in der Karibik, Spanien und die Kanaren und Balearen, Italien, Kroatien, Portugal, Mauritius und in jüngerer Zeit in Montenegro, Griechenland, Kreta oder Madeira, ist Pierre et Vacances eine Destination in der Destination.

