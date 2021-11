Solace

Deutsches Handelsunternehmen EDEKA nutzt Solace-Technologie, um Stammdaten in ihren Märkten und ihrer Lieferkette zu streamen

Die ereignisgesteuerte Architektur ermöglicht es EDEKA, Produktinformationen in Echtzeit über die gesamte Lieferkette und mehr als 6.000 Märkten zu verteilen

Solace, der Marktführer für ereignisgesteuerte Unternehmen in Echtzeit, kündigte heute an, dass , einer der führenden Lebensmittelhändler Deutschlands, sich für die Event-Streaming- und Management-Technologie von Solace entschieden hat, um ein Event-Mesh zu erstellen, das Echtzeit-Stammdaten unternehmensweit streamt - von Rechenzentren bis hin zu drahtlosen Geräten im Ladengeschäft. Solace PubSub+ Platform ermöglicht einen kontinuierlichen ereignisgesteuerten Informationsfluss und vereinfacht so die täglichen Prozesse für ein besseres Einkaufserlebnis für Kunden.

Nach der Evaluierung verschiedener Technologien entschied sich EDEKA für PubSub+, weil man überzeugt war, dass es die Zuverlässigkeit, Robustheit und Agilität der Infrastruktur verbessern und gleichzeitig relativ einfach und kostengünstig zu betreiben sein würde. Das Unternehmen wird die Vorteile der Plattform nutzen, die eine Vielzahl von Protokollen und Umgebungen unterstützt, einschließlich Cloud, Rechenzentren und Speicher, um die Bereitstellung innovativer Anwendungen und Dienste zu erleichtern.

Nach Angaben des Unternehmens vereinfacht die Event-Streaming-Plattform PubSub+ die Modernisierung der Lieferketten- und Warenwirtschaftssysteme von EDEKA, indem synchrone Batch-Updates zwischen isolierten Systemen durch einen ereignisgesteuerten Datenaustausch in Echtzeit ersetzt werden. Darüber hinaus bietet der Dienst PubSub+ Event Portal ein klares, visuelles Bild davon, welche Informationen zwischen verschiedenen Systemen fließen müssen, sowie die Möglichkeit, ereignisgesteuerte Microservices so zu modellieren, dass neue Erkenntnisse über die Möglichkeiten gewonnen werden, wie EDEKA seine Marke differenzieren kann, um die Kundenerwartungen bestmöglich zu erfüllen.

EDEKA zielt darauf ab, tägliche Batch-Updates durch die ereignisgesteuerte Verteilung von Produktinformationen in Echtzeit zwischen historisch isolierten Warenwirtschaftsanwendungen, In-Store/Point-of-Sale-Systemen und kundenorientierten Diensten wie Web- und Mobile-Apps zu ersetzen. Die Solace PubSub+ Platform wird ihnen außerdem dabei helfen, Stammdaten in Echtzeit über Märkte, Rechenzentren und Cloud-Dienste hinweg effizienter zu verteilen.

"Wir sind stolz darauf, Teil der digitalen Reise von EDEKA zu sein, weil sie sich für das Kundenerlebnis und die Optimierung der Lieferkette einsetzen", sagte Vincent Rontani, Vice President, Europe, Solace. "Die PubSub+ Platform hilft EDEKA, die Vorteile einer ereignisgesteuerten Architektur - insbesondere eines Event-Mesh - zu nutzen, um Echtzeitverarbeitung und prädiktive Erkenntnisse über die gesamte Supermarkt-Lieferkette zu ermöglichen, von der Quelle bis zum Verkauf."

Über EDEKA

Weitere Informationen zu EDEKA finden Sie unter edeka.de

Über Solace

Solace unterstützt große Unternehmen beim Übergang zu einer modernen Echtzeit-Funktionsweise, indem es ihnen die erforderlichen Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Geschäftsabläufe und Kundeninteraktionen ereignisgesteuert zu gestalten. Mit PubSub+, der ersten und einzigen Event Management Platform auf dem Markt, bietet das Unternehmen umfassende Funktionen zum Erstellen, Dokumentieren, Erfassen und Streamen von Ereignissen, von ihrem Entstehungsort bis zu dem Ort, an dem sie benötigt werden - sicher, zuverlässig, schnell und garantiert. Hinter der Solace-Technologie steht eine weltweit führende Gruppe von Experten im Bereich der Datenübermittlung. Diese verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung bei der Lösung anspruchsvollster Herausforderungen in globalen Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen - von den Finanzmärkten, dem Einzelhandel und der Spielebranche bis hin zur Raumfahrt-, Luftfahrt- und Automobilindustrie. Renommierte Unternehmen wie SAP, Barclays und die Royal Bank of Canada, multinationale Automobilhersteller wie Groupe Renault und Groupe PSA sowie Wegbereiter in ihrer Branche wie Jio nutzen die fortschrittlichen Event-Broker-Technologien von Solace, um ältere Anwendungen zu modernisieren, moderne Microservices bereitzustellen und ein Event Mesh zur Unterstützung ihrer Hybrid-Cloud-, Multi-Cloud- und IoT-Architekturen aufzubauen. Erfahren Sie mehr unter solace.com.

