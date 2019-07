Densitas, Inc.

Densitas gibt klinisches Beratungsgremium bekannt

Halifax, Nova Scotia (ots/PRNewswire)

Densitas, ein führender Anbieter von KI-Lösungen für die digitale Mammographie, gibt sein Beratungsgremium, bekannt, zu dem Dr. Eliot Siegel, Dr. Georgia Spear, Dr. Nisha Sharma und Dr. Judy Caines gehören.

"Wir fühlen uns geehrt, solche Visionäre in unserem Beratungsgremium zu haben", so Mo Abdolell, CEO von Densitas. "Ihre gemeinsame Expertise umfasst die Bereiche Radiologie, Brustbildgebung, künstliche Intelligenz und Bildinformatik. Ihre Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert für den Start von densitas|enterprise(TM), um die drängenden Herausforderungen des Brustscreenings zu bewältigen."

"Die computergestützte Diagnose/Erkennung bei der Mammographie konzentriert sich auf die sehr eingegrenzte Verwendung eines zweiten Lesers, der Mikroverkalkungen und vermutete Brustmassen entdeckt und zu eingeschränktem Vertrauen in den praktischen Mehrwert für Mammographen führt", so Dr. Siegel. "Ich bin von dem breiteren Ansatz fasziniert, den die Densitas-Software-Suite verfolgt, um nicht nur Dichteanalysen durchzuführen, sondern auch die allgemeine Bildqualität zu bewerten und eine personalisierte Brustkrebs-Risikobewertung bereitzustellen. Diese umfassendere Integration in den Gesamtworkflow von Bildaufnahmen, Bildauswertung und Entscheidungsunterstützung repräsentiert die Zukunft der KI in einer Vielzahl unterschiedlicher klinischer Bereiche."

Dr. Siegel, FACR, FSIIM, gilt als Visionär in der Radiologie und Bildinformatik. Er ist Professor und Vice Chair of Research Information Systems der University of Maryland School of Medicine und Chief of Radiology and Nuclear Medicine für das VA Maryland Healthcare System. Unter seiner Leitung wurde das VA Maryland Healthcare System zum ersten filmlosen Gesundheitsunternehmen weltweit. Er war in verschiedenen Führungspositionen in akademischen Gesellschaften tätig, darunter SPIE, SIIM, ACR, dem National Cancer Institute und RSNA, und ist derzeit Co-Vorsitzender der Conference on Machine Intelligence in Medical Imaging. Er hat über 200 Artikel und Buchkapitel über PACS und digitale Bildgebung geschrieben.

Dr. Sharma, MBChB, MRCP, FRCR, MSC, ist Director of Breast Screening an den Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, Vereinigtes Königreich. Dr. Sharma hat eine wichtige Rolle bei der Umsetzung nationaler Richtlinien für das Management von B3-Lesionen gespielt. Darüber hinaus ist sie Panel-Mitglied des nationalen Brustscreening-Komitees und professioneller klinischer Berater für Brustscreening-Programme zur Qualitätsverbesserung. Zu ihren Forschungsinteressen gehören die Bildqualität der Mammographie und risikobasiertes Screening auf der Grundlage des patientenspezifischen Brustkrebsrisikos.

Dr. Spear, MD, MSc, ist Chief of Breast Imaging, NorthShore University HealthSystem und Clinical Assistant Professor of Radiology der University of Chicago Pritzker School of Medicine. Dr. Spear war maßgeblich an der Einführung des Illinois Breast Density Reporting-Gesetzes beteiligt, der ersten Gesetzgebung dieser Art in den Vereinigten Staaten. Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich auf ergänzendes Screening mit Brustultraschall. Dr. Spear wurde 2018 mit dem Susan G. Komen Civic Award ausgezeichnet und ist als Vertreterin des US-Bundesstaates Illinois des ACR Radiology Advocacy Network tätig.

Dr. Caines, MD, FRCPC, war leitender medizinischer Direktor des Nova Scotia Breast Screening Program (NSBSP) und Leiter der Mammographie-Abteilung des Queen Elizabeth II Health Sciences Centre, Capital District Health Authority, in Nova Scotia. Dr. Caines war Pionier der stereotaktischen Nadelkernbiopsie in Nordamerika und hat einen multidisziplinären Ansatz zur Diagnose von Brustkrebs entwickelt. Ihr Engagement für eine hochwertige Versorgung und Servicebereitstellung führte zur Entwicklung einer umfangreichen elektronischen Patientenakte, die die Verfolgung und Nachverfolgung von Brustbildgebungsverfahren in der gesamten Provinz ermöglicht.

Informationen zu Densitas:

Densitas ist ein Innovator und führender Anbieter von KI-gesteuerten Präzisions-Gesundheitsanalysen, die darauf abzielen, die Brustkrebsvorsorge durch eine wertorientierte Versorgung auf Patienten-, Klinik- und Systemebene voranzutreiben. Unsere Lösungen bieten On-Demand-Einblicke für ein maßgeschneidertes Patientenmanagement und versetzen Gesundheitsadministratoren in die Lage, klinische, qualitative und operative Leistungsindikatoren zu überwachen. www.densitas.health.

