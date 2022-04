Comviva

Comviva erhält Platin-Plakette für Open API-Konformität vom TM Forum

New Delhi (ots/PRNewswire)

BlueMarble von Comviva gehört mit 27 Open-API-Konformitätszertifizierungen zu den besten digitalen BSS-Lösungen weltweit

Comviva, der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen, gab heute bekannt, dass sein BlueMarble Digital BSS-Lösung Platin-Status erreicht hat für die Open API Conformance-Zertifizierung durch TM Forum, dem Branchenverband, der die digitale Transformation von Unternehmen durch Zusammenarbeit vorantreibt.

BlueMarble ist eine digitale Plattform der nächsten Generation, die die Komplexität des Geschäfts vereinfacht, die Agilität steigert und die Monetarisierung beschleunigt, während sie die Markteinführung und die Skalierung neuer Geschäftszweige wie IoT, 5G, Cloud-Anwendungen und virtualisierte Dienste beschleunigt.

Mit 27 zertifizierten Open APIs ist Comviva BlueMarble nun eine der führenden digitalen BSS-Lösungen weltweit, was die Anzahl der konformen und zertifizierten Open API-Implementierungen angeht. Comvivas Open API-Zertifizierungen für seine BlueMarble Digital BSS-Suite umfassen - Party Management, Party Role Management, Product Inventory Management, Service Ordering Management, Customer Management, Trouble Ticket, Customer Bill Management; Service Activation and Configuration; Ordering and Management; Resource Inventory Management; Usage Management; Account Management; Payment Management; Communication Management and Party Interaction etc.

Sachin Saraf, Senior VP & Global Head, Digital BSS Solutions bei Comviva , kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Diese Anerkennung ist ein echter Beweis für unsere Bemühungen, die digitale Unternehmenstransformation voranzutreiben und offene digitale Ökosysteme für unsere Kunden zu schaffen. BlueMarble eröffnet Unternehmen spannende neue Möglichkeiten, indem es die Technologielandschaft vereinfacht, flexible Angebote mit Ökosystempartnern ermöglicht und ein skalierbares Geschäftsmodell entwickelt. Das Open-API-Programm ist eng mit unserer Geschäfts- und Technologiestrategie verbunden, um Interoperabilität und Portabilität zu ermöglichen und die geschäftliche Flexibilität unserer Kunden zu fördern

„Herzlichen Glückwunsch an Comviva zum Erhalt der Platin Open API Conformance Zertifizierung. Mit dieser Zertifizierung sind sie weltweit unter den ersten fünf auf unserer Rangliste, da sie 27 Open APIs für die BlueMarble Digital BSS-Lösung konform implementiert haben", sagte George Glass, CTO, TM Forum. „Die offenen APIs sind für die Entwicklung neuer Anwendungen und digitaler Dienste von entscheidender Bedeutung und wurden bisher von 32.500 Entwicklern aus 2.300 Unternehmen mit 510.000 Downloads weltweit genutzt. Wir sind sehr dankbar für das Engagement des Comviva-Teams für die Open-API-Standards des TM-Forums, von denen das gesamte IT-Ökosystem der Unternehmen profitiert."

Die TM Forum Open API Konformitätszertifizierung zeichnet Lösungen aus, die sich durch eine offene digitale Architektur für die Zukunft der Branche engagieren und wichtige Verwaltungsfunktionen für digitale Dienste bereitstellen, die auf den Best Practices und Standards des TM Forums basieren. Als Teil einer umfassenderen digitalen Transformationsagenda ermöglichen die Open APIs von TM Forum eine Vielzahl von Umsatzsteigerungsmöglichkeiten für CSPs und ihre Partner und Lieferanten.

