Robi und YABX kollaborieren, um die Finanzierung von Smartphones in Bangladesch zu vereinfachen

Robi, der führende digitale Dienstleister in Bangladesch, und YABX, ein von Comviva ins Leben gerufene Finanztechnologieunternehmen, haben sich verbündet, um die Finanzierung von Smartphones für Robis Kunden in Bangladesch zu vereinfachen.

Robis Geschäftsführer und CEO, Mahtab Uddin Ahmed, und YABXs Gründer und CEO, Rajat Dayal, unterzeichneten beim Mobile World Congress 2019 in Barcelona eine Absichtserklärung im Namen ihrer jeweiligen Organisationen.

Innerhalb eines Jahres nach Einführung des 4,5G-Service hat Robi in Bangladesch das größte 4,5G-Netz aufgebaut. YABX wiederum liefert die Technologie, um die Smartphone-Finanzierung für Kunden in Schwellenmärkten zu garantieren.

Zu diesem Zweck erstellt das Unternehmen Kundenprofile aus mehreren zehntausend Datenpunkten mit Daten aus dem Mobilnetz. Dieser Mechanismus macht es möglich, dass Kunden ihr erstes Smartphone kaufen können. Diese Partnerschaft hat das Potenzial, dem digitalen Lifestyle in dem Land beachtlichen Vortrieb zu verleihen.

YABX hat eine ausgeklügelte Device Impairment-Technologie entwickelt, mit der Finanzinstitute EMI-Pläne auflegen können. YABX kümmert sich dabei um die komplette Kundenreise durch die digitalen Kanäle (Akquise, Auszahlung, Inkasso usw.).

Mahtab Uddin Ahmed, Geschäftsführer und CEO von Robi Axiata Limited, sagte: "Der durchschnittliche Preis für ein Smartphone als Prozentwert des Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommens (BNE) in Bangladesch ist einer der höchsten in der gesamten Region. Aus diesem Grund hapert es mit der Marktpenetration von Smartphones, die regional mit an niedrigsten ist. Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Partnerschaft mit YABX die Barriere der hohen Einstiegskosten beseitigen können. Dies wird die Durchsetzung von Smartphones unterstützen und entsprechend den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) die Ungleichheit in Bangladesch reduzieren. Und Robi kann damit seine Initiativen im Bereich Big Data-Analyse und Fintech ausweiten."

Rajat Dayal, Gründer und CEO von YABX, ergänzte: "Unsere Partnerschaft mit Robi fügt sich in die langfristige Strategie des Unternehmens ein, digitale Mikrokreditleistungen in Bangladesch zu ermöglichen. Die Vision von bezahlbaren und bequemen Finanzierungsmöglichkeiten für Smartphones in Bangladesch rückt damit in greifbare Nähe. Wirtschaftlich wie sozial verfolgt unsere Partnerschaft in erster Linie das Ziel, der Bevölkerung von Bangladesch schnellen, bezahlbaren und bequemen Zugang zu Smartphones zu ermöglichen und durch digitale Inklusion die finanzielle Inklusion zu bewirken."

