Comviva wird zum dritten Jahr in Folge auf den Messaging und SMS World Awards ausgezeichnet

London (ots/PRNewswire) -

- Auszeichnungen in den Kategorien Best Messaging Security Product und Best Messaging Innovation - Enterprise Solution

Comviva, der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen, wurde im Rahmen der Messaging & SMS Global Awards 2018 mit zwei Preisen ausgezeichnet. Zum einen gewann das Unternehmen in der Kategorie "Best Messaging Security Product" aufgrund seiner Messaging Firewall Solution, zum anderen erhielt es in der Kategorie "Best Messaging Innovation - Enterprise Solution" eine Auszeichnung für seine Ngage-Plattform. Die Gewinner wurden kürzlich auf einer Preisverleihungszeremonie in London bekanntgegeben.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )

Somit erhält Comviva zum dritten Mal in Folge einen Messaging und SMS World Award. 2016 ging Mahindra Comviva in der Kategorie "Best A2P SMS Messaging Provider" als Gewinner hervor und 2017 wurde das Unternehmen in der Kategorie "Best SMS Enterprise Product" zum Sieger ernannt.

Aditya Dhruva, Vizepräsident und Leiter der Abteilung für Messaging- und Breitbandlösungen bei Comviva, erklärte: "Wir sind hocherfreut, die beiden Auszeichnungen auf den Messaging und SMS World Awards erhalten zu haben, wobei es sich um die einzige Veranstaltung weltweit handelt, deren Schwerpunkt auf Messaging liegt. Comvivas Devise, dem Kunden oberste Priorität zuzusprechen, führte zu innovativen Lösungen, die ihre Anwender dabei unterstützen, ihre Vorgaben und Zielsetzungen umzusetzen. Mit Stolz merken wir an, dass unsere Messaging-Lösungen über eine Milliarde Kunden weltweit bedienen."

Comvivas Messaging Firewall Solution gilt als umfangreichste Messaging-Sicherheitslösung, die Anwendern zu einer effektiven Monetarisierung bei A2P-Vorgängen verhilft und ihren Kunden und Unternehmenskunden Schutz vor der zunehmenden Bedrohung durch den Missbrauch mobiler Anwendungen bietet. Die Lösung wird mit Erfolg angewandt und von zahlreichen Kunden in Asien, den MENA-Staaten und Afrika vordergründig dazu genutzt, sogenannte Grey Routes und Signalgebungsbedrohungen abzuwehren. Der A2P SMS-Verkehr konnte hiermit auf 300% vorangetrieben werden und wies einen mindestens fünffachen Umsatzanstieg für Nutzer auf.

Comvivas Ngage-Plattform lässt Unternehmen kundenspezifische programmierte Konversationen schaffen und Chatbots einrichten, die auf mehreren Messaging-Apps wie Facebook, Telegram, Twitter und Skype Anwendung finden können. Die Plattform verfügt über vorgegebene Chabot-Vorlagen für zahlreiche Branchen und verwendet Fälle, die das Errichten und Einführen von Bots äußerst simpel und zügig gestalten. Ngage befähigt Unternehmen dazu, Bots zu kreieren, um wesentliche Ziele wie Leadgenerierung, Kundenbetreuung und e-Commerce-Transaktionen zu erreichen.

Die Messaging & SMS Global Awards bringen internationale Industrieführer zusammen, um die hohen Leistungen innerhalb des Messaging- und SMS-Ökosystems zu feiern und würdigen.

Bei weiteren Anfragen wenden Sie sich bitte an: Sundeep Mehta PR & Corporate Communications Kontakt: +91-124-481-9000 E-Mail: pr@mahindracomviva.com

Original-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuell