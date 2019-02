Bitsane

Bitsane-Plattform fügt USDT zur PayPal-Auszahlungsmethode hinzu

Dublin (ots/PRNewswire)

Die Kryptowährungsplattform Bitsane hat eine neue Auszahlungsoption eingeführt - Tether (USDT) zu PayPal. Damit können Benutzer USDT von ihrem Bitsane-Konto abheben und US-Dollar zu einem Wechselkurs von 1 USDT:1 USD in ihrem PayPal-Konto erhalten. Benutzer können die neue Funktion in der Praxis ausprobieren, indem sie sich bei ihrem Benutzerkonto anmelden und auf Guthaben --> Wallets-->Tether -->Auszahlung klicken.

Das Team arbeitet ständig daran, das Angebot an Ein- und Auszahlungsmethoden zu erweitern. Tatsächlich ist Tether der erste Coin, der für Kryptowährung-zu-PayPal-Auszahlungen auf Bitsane zur Verfügung steht.

Warum Tether

Die Kryptowährung Tether ist ein Asset, das über das Omni Layer-Protokoll auf der Bitcoin-Blockkette ausgegeben wird. Jede USDT-Einheit ist durch US-Dollars gesichert. Das Fiat-Währungsäquivalent wird in den Reserven von Tether Limited gehalten und kann über die Tether-Plattform eingelöst werden. USDT kann wie jede andere Kryptowährung übertragen, ausgegeben und gespeichert werden.

Die Popularität von USDT beruht auf seiner Einfachheit, Bequemlichkeit, Sicherheit und Exklusivität.

Tether zeigt daher keine großen Preisschwankungen und ist im digitalen Währungsmarkt sehr stabil.

Der Tether-Coin wurde im November 2018 in die Liste der auf Bitsane gehandelten Kryptowährungen aufgenommen. Tatsächlich war Bitsane die erste Börse, die USDT/EUR-Paare einführte. Tether (USDT) ist auch für den Handel auf Bitsane in Paaren mit den folgenden Währungen verfügbar: BTC, ETH, LTC, XRP, DASH, BCH, DOGE, ETC, REP.

Informationen zu Bitsane

Bitsane ist eine europäische Kryptowährungsbörse. Die im Jahr 2016 gestartete Plattform hat ihre Dienste weiterentwickelt und neue Funktionen eingeführt, wobei besonderes Augenmerk auf ihre Stabilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gelegt wurde.

Über 20 gängige Kryptowährungen sind auf der Handelsplattform verfügbar, u. a. BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, BCH, BSV und andere. Ein bequemes System des währungsübergreifenden Handels, die Möglichkeit, aktive Orders zu bearbeiten und Kryptowährungen in PayPal umzuwandeln, ein "Cold Storage"-Sicherheitssystem und viele weitere Vorteile schaffen eine perfekte Grundlage für aktives Trading.

Weitere Infos: https://bitsane.com/

