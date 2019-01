Bitsane

Bitsane fügt TWINS hinzu, eine neue Peer-to-Peer-Währung

Dublin (ots/PRNewswire)

Die europäische Kryptowährungsbörse Bitsane freut sich, die Notierung der neuen TWINS-Coin bekannt zu geben. Diese Ergänzung zu den bereits von der Bitsane-Plattform betreuten Kryptowährungen wird als Vorteil und zusätzliches Profitcenter für ihren wachsenden Kundenstamm angesehen.

Bitsane gab den Beginn der Partnerschaft mit New Capital am 16. Januar 2019 bekannt. Die Notierung der TWINS-Coin ist der erste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Diese Coin ist die wesentliche Komponente für die dezentrale Austauschplattform win.win, die als erstes Projekt von New Capital unterstützt wird.

New Capital fungiert als Inkubator und Berater und bietet entwicklungspolitische, finanzielle und verwaltungstechnische Unterstützung und Unterstützung für Projekte, die ihrer Meinung nach ein erhebliches transformatives Potenzial haben und der Menschheit zugute kommen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Vilnius, Litauen und Zikhron Ya'akov, Israel.

TWINS ist ein neuer Akteur in der Welt der Kryptowährungen und win.win bietet ein wirklich dezentrales Netzwerk, um den Peer-to-Peer-Wertaustausch zu erleichtern. Insbesondere bei dezentralen Transaktionen wird die Beteiligung Dritter eliminiert und direkte, sichere, kostengünstige und effiziente Transfers zwischen den Wallets der Benutzer gewährleistet. Die win.win-Plattform wird auf einem Proof-of-Stake-Blockchain-Netzwerk mit Cross-Chain-Atomic-Swap-Fähigkeiten aufgebaut, und Masternodes sind nun für Community-Teilnehmer verfügbar.

Im Anschluss an die Notierung der TWINS-Coin folgt ein Bonusprogramm, bei dem Bitsane-Anwender für TWINS-Transaktionen belohnt werden. Bitsane ist zuversichtlich, dass die Partnerschaft mit New Capital die Bandbreite und Qualität der den Kunden von Bitsane angebotenen Dienstleistungen erhöhen wird.

Bitsane gingt 2016 im Bereich der Kryptowährung an den Start. Die Plattform unterstützt den effizienten Handel mit zahlreichen beliebten Kryptowährungen wie BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, BCH und BSV, wobei Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten für EUR und USD Fiat-Währungen zur Verfügung stehen.

Das komfortable Cross-Pair-Handelssystem von Bitsane ermöglicht es den Benutzern, bevorzugte Währungspaare für den direkten Handel auszuwählen, was zu kostengünstigen und effizienten Transaktionen für aktive Händler führt. Darüber hinaus wird den Nutzern durch den Einsatz eines Cold-Data-Systemspeichers ein hohes Maß an Sicherheit für ihre Gelder geboten.

