FoodChain ID

FoodChain ID erwirbt Lexagri

Fairfield, Iowa, und St Julien En Genevois, Frankreich (ots/PRNewswire)

FoodChain ID, ein führender Anbieter von technologiegestützten Lösungen für Lebensmittelsicherheit, -qualität und -nachhaltigkeit, hat Lexagri International, übernommen, ein führendes Unternehmen der AgTech-Branche, das sich auf die Überprüfung, Harmonisierung, den konstruktiven Aufbau und die Verbreitung globaler Agrardaten konzentriert. FoodChain ID ist ein Portfolio-Unternehmen von Berkshire Partners.

„Die Dienstleistungen von Lexagri konzentrieren sich auf die Anreicherung von Daten, und ihre Datenharmonisierungsprozesse verwandeln rohe, unbehandelte landwirtschaftliche Daten in standardisierte, validierte und zugängliche Datensätze. Damit erweitert FoodChain ID sein Angebot an regulatorischen und Compliance-Inhalten auf Pflanzenschutz- und Markenregistrierungsdaten. Dadurch können wir unsere Kunden aus der Lebensmittelbranche noch effektiver bedienen und unseren Ruf als vertrauenswürdige Quelle für datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse vom Erzeuger zum Verbraucher stärken", erklärt Brad Riemenapp, Chief Executive Officer von FoodChain ID.

Die Dienstleistungen von Lexagri verbessern die Leistung, Qualität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der landwirtschaftlichen Produktion. Homologa® ist die größte Pestiziddatenbank auf dem Markt mit mehr als 33 Millionen Einträgen darunter Daten zur guten landwirtschaftlichen Praxis (GAP), Logistikdaten und Rückstandshöchstgehalte (MRL). Die mobile App PhytoScan® des Unternehmens nutzt einen integrierten Label-Scanner für den Einsatz in Landwirtschaftsbetrieben, der sofortigen Zugriff auf aktuelle Informationen zu Produktvorschriften und -sicherheit bietet, um die ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten und so die Einhaltung der Vorschriften auf der Ebene des Landwirtschaftsbetriebs sicherzustellen und die Produktion sicherer Lebensmittel zu gewährleisten.

Weitere Produkte sind Basagri und Phytodata, Referenzdatenquellen für Pflanzenschutzinformationen in Frankreich, die registrierte und zertifizierte Daten vergleichen und gegenüberstellen, sowie Agrowin, ein Servicepaket für führende Chemieunternehmen, das ihnen die Analyse von Pflanzenschutz- und Saatgutmarktdaten ermöglicht und Zugang zu harmonisierten und konsolidierten globalen Agrarmarktdaten bietet.

„Das Ziel von Lexagri war und ist es, der globale harmonisierte Referenzanbieter von regulatorischen Pflanzenschutzdaten für die Industrie, die digitale Landwirtschaft und die Nahrungskette zu werden. Als Teil der WEKA Group und mit der Unterstützung seines Anteilseigners konnte Lexagri dieses Ziel verfolgen und das Geschäft in den letzten Jahren mehr als ausbauen. Die bevorstehende Integration von Lexagri mit FoodChain ID wird ein weiterer Schritt in diese Richtung sein. Wir werden in der Lage sein, die Verbindung zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und Endverbrauchern durch einen einfacheren Datenfluss und mehr Transparenz zu verbessern", erklärt Fritz Schuster, Chief Executive Officer von Lexagri.

Hennepin Partners LLC war als Finanzberater, RSM France als Wirtschaftsprüfer, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. als Rechtsberater in Frankreich und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP waren als Rechtsberater in den USA für FoodChain ID tätig. Carlsquare GmbH fungierte als Finanzberater und Astura als Rechtsberater für Lexagri.

Informationen zu Lexagri

Als führendes Unternehmen in der AgTech-Branche setzt sich Lexagri dafür ein, globale landwirtschaftliche Daten zugänglich zu machen. Durch die enge Zusammenarbeit mit fachkundigen Mitarbeitern in den weltweit wichtigsten Märkten haben sie Zugang zu den neuesten und aktuellsten Daten, die den Kunden einen schnellen Zugriff auf skalierbare Daten in einer harmonisierten Struktur bieten. Um mehr über ihre Lösungen und Dienstleistungen zu erfahren, besuchen Sie bitte lexagri.com. Zuvor war Lexagri eine Tochtergesellschaft der WEKA Group GmbH, einem Portfoliounternehmen der Paragon Partners GmbH.

Informationen zu FoodChain ID

Mehr als 30.000 Unternehmen in der gesamten globalen Lieferkette vertrauen auf FoodChain ID als ihren vertrauenswürdigen Partner, um die zunehmend regulierte Lebensmittelwirtschaft mit mehr Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu navigieren. FoodChain ID bietet seinen Kunden technologiegestützte Lösungen, die von den umfassendsten Daten und sachkundigen Experten der Branche unterstützt werden, und ist damit eine wichtige Quelle für zeitnahe, präzise Informationen und Fachwissen. Zu den Dienstleistungen gehören die innovativen Anwendungen des Unternehmens für regulatorische Compliance und Produktentwicklung sowie Lösungen für Tests, Lebensmittelsicherheit und Produktzertifizierung. Weitere Informationen finden Sie auf foodchainid.com

Informationen zu Berkshire Partners

Berkshire Partners, ein in Boston ansässiges Unternehmen, blickt auf eine 35-jährige Investmentgeschichte zurück. Berkshire Private Equity hat seit seiner Gründung mehr als 135 Private-Equity-Investitionen getätigt und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Managementteams zurückblicken, um das Wachstum der Unternehmen, in die es investiert, zu fördern. Stockbridge, das Aktiengeschäft des Unternehmens, wurde 2007 gegründet und ist bestrebt, Aktieninvestitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen und langfristigen Wachstumsprognosen zu tätigen. Das Unternehmen investiert in Unternehmen aus den Bereichen Unternehmensdienste und Technologie, Kommunikation, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Industrieunternehmen. Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Private-Equity-Investitionen des Unternehmens finden Sie unter www.berkshirepartners.com.

Informationen zu WEKA Group

WEKA Group ist eine diversifizierte Gruppe von Medienunternehmen und ein führender Anbieter von Fachinformationen und Fortbildungen mit 20 Unternehmen in der DACH-Region und in Frankreich. Die medienneutralen Inhalte von WEKA Group werden in allen gängigen Formaten angeboten und erreichen hoch diversifizierte Nischenmärkte in allen Branchen. WEKA Group hat ihren Hauptsitz in Kissing, Deutschland, und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/foodchain-id-erwirbt-lexagri-301668882.html

Original-Content von: FoodChain ID, übermittelt durch news aktuell