LindaCare

LindaCare ernennt Deyo zum Vorsitzenden und CEO von LindaCare NV

Leuven, Belgium und Stamford, Connecticut (ots/PRNewswire)

LindaCare verkündet die Ernennung von Donald Deyo zum Chairman und Chief Executive Officer von LindaCare NV. Deyo ist seit 2017 Vorsitzender des Vorstandes des Unternehmens.

LindaCare ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das auf ferngesteuerte Herzüberwachungssoftware und -dienstleistungen spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet Software-as-a-Service (SaaS, Software als Dienstleistung) und Monitoring-as-a-Service (Maas, Überwachung als Dienstleistung)-Alternativen. Basierend auf ihrer OnePulse(TM) Fernüberwachungsplattform, werden Bedürfnisse des Gesundheitssystems, Krankenhäuser und privater Praxen erfüllt.

Diese Ernennung reflektiert die durchgehende Investierung des Unternehmens in die Vereinigten Staaten, in Koordination mit der Erweiterung des Geschäfts in Europa, Australien und Afrika. Deyo, ehemaliger Manager bei Medtronic, bringt weitreichende Erfahrungen um das Unternehmen durch die globale Wachstumsphase zu führen. Neben LindaCare ist Deyo ebenfalls Vorstandmitglied von Nyxoah S.A., das vor kurzem auf Brüssels EuroNext einen Börsengang angekündigt hat. Ehemaliger CEO Shahram Sharif bleibt weiterhin als Gründer und ausührendes Vorstandsmitglied involviert. Sharif will durch neue Geschäftsentwicklungen und Strategieinitiativen führen, die der Unternehmensplattform zum Durchbruch verhelfen sollen.

Deyo kommentierte zur Ernennung: "Die weltweite Pandemie hat einen dringenden Bedarf an Fernpflege für Herzpatienten verstärkt. Praktische, zugängliche und kosteneffiziente Pflege ist die Erwartung, nicht die Ausnahme. LindaCare erfährt ein starkes Wachstum, während wir vorwärts gehen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ich danke Shahram, der das Unternehmen zu dieser Etappe geführt hat und ich fühle mich geehrt damit vertraut zu werden, die nächste Etappe zu erreichen." Sharif fügte hinzu: "Das Gründungsteam hat unsere Vision realisiert, eine Plattform für die Pflege von Millionen von Herzpatienten auf der Welt zu erschaffen. Von Anfang an waren wir entschlossen das Leben von DoktorInnen, PflegerInnen und den PatientInnen zu verbessern, die von uns gepflegt werden. Ich freue mich den Staffelstab an jemanden wie Don zu geben, der über Erfahrungen und Verbindungen verfügt, während wir unsere globale Reichweite erweitern. "

Informationen zu LindaCare

LindaCare NV und LindaCare, Inc spezialisieren auf die Entwicklung und Bereitstellung von fortgeschrittenen fern-digitalen Gesundheitslösungen für chronische Erkrankungen. Der ursprüngliche Fokus von LindaCare liegt auf Patienten mit Herzversagen und Herzrhythmusstörungen, ausgestattet mit implantierten Herzrhythmusgeräten (CIED) für Herzrhythmusmanagement (CRM). Die Lösungen werden auf weitere Bereiche von chronischen Erkrankungen erweitert, um ein breites Spektrum von medizinischen Fernüberwachungsgeräten zu integrierten.

www.LindaCare.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/718356/Lindacare_Logo.jpg

Pressekontakt:

Chris Bulger

VP Verkauf & Marketing USA

Chris.bulger@lindacare.com

Original-Content von: LindaCare, übermittelt durch news aktuell