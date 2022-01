Microland

Microland hat sich die Microsoft Azure Virtual Desktop Advanced Specialization verdient

Atlanta, Bengaluru, Indien und London (ots/PRNewswire)

Diese Spezialisierung verdeutlicht unsere Expertise in der Bewertung, Konzeption, Implementierung und Optimierung von virtuellen Desktop-Infrastrukturen in Azure

Microland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es die fortgeschrittene Spezialisierung für Microsoft Azure Virtual Desktop (ehemals Windows Virtual Desktop) erhalten hat, eine Bestätigung für das fundierte Wissen, die umfangreiche Erfahrung und die Kompetenz eines Partners bei der Bereitstellung, Skalierung und Sicherung einer virtuellen Desktop-Infrastruktur auf Azure.

Nur Partner, die strenge Kriterien in Bezug auf Kundenerfolg und Mitarbeiterqualifikation erfüllen und eine Prüfung ihrer technischen Praktiken für Azure Virtual Desktop durch einen Dritten bestehen, können die erweiterte Spezialisierung für Microsoft Azure Virtual Desktop erwerben.

Die Unterstützung einer sicheren Fernarbeit für Mitarbeiter ist wichtiger denn je. Azure Virtual Desktop ist eine Microsoft-Lösung, die sich nahtlos in andere Microsoft-Produkte integrieren lässt und es Kunden ermöglicht, virtuelle Desktops auf skalierbare, sichere und kostengünstige Weise zu implementieren.

Partner mit nachgewiesenen Fähigkeiten bei der Implementierung von Azure Virtual Desktop können Kunden bei der Bereitstellung und Nutzung der Lizenzierungsmöglichkeiten helfen, um die effizienteste Lösung für ihr Unternehmen zu finden.

„Mit unserer umfassenden Erfahrung in der Orchestrierung von Arbeitsplatzumwandlungen und unserer Expertise mit virtueller Desktop-Infrastruktur auf Azure arbeiten wir mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um skalierbare, sichere und transformative digitale Umgebungen zu entwickeln und zu implementieren", sagt Ashish Mahadwar, Chief Operating Officer von Microland. „Da Unternehmen auf der ganzen Welt weiterhin auf hybride Arbeitskräfte setzen, hilft die Azure Virtual Desktop Advanced Specialization Microland sicherzustellen, dass wir weiterhin robuste Lösungen und Services liefern, die das Geschäftswachstum unserer Kunden beschleunigen."

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief bei Microsoft, fügte hinzu: „Die Microsoft Azure Virtual Desktop Advanced Specialization hebt die Partner hervor, die als besonders fähig angesehen werden können, wenn es um die Bereitstellung von Azure Virtual Desktop in Azure geht. Microland hat eindeutig bewiesen, dass sie sowohl über die Fähigkeiten als auch über die Erfahrung verfügen, um Kunden einen skalierbaren, sicheren und kosteneffizienten Übergang zu Desktop-as-a-Service zu ermöglichen."

Microland unterstützt seine Kunden bei der Mobilisierung von Mitarbeitern, die von überall aus arbeiten können, um schnell auf geschäftliche Veränderungen zu reagieren, Geschäftsprozesse zu etablieren, IT-Kosten zu senken und den ROI zu verbessern. Microland SmartWorkspaces beseitigt die Komplexität herkömmlicher gehosteter Lösungen, indem es vollständig verwaltete, sichere, konsistente und leistungsstarke Cloud-basierte Arbeitsbereiche für Endbenutzer auf jedem Gerät, jederzeit und überall anbietet. Erfahren Sie mehr über Microland SmartWorkspaces with Azure Virtual Desktops (AVD) Solution.

Informationen zu Microland

Microland bietet digitale Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto „Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Datenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

Auch in Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die unseren Kunden heutzutage wichtiger sind denn je.

Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Lesen Sie mehr https://www.microland.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell