Microland übernimmt Kosten für COVID-19-Impfung für alle Mitarbeiter und ihre unmittelbaren Familien

Bengaluru, Indien, Atlanta und London (ots/PRNewswire)

Microland, ein weltweit vertretenes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass es die Kosten für die Impfung aller seiner Mitarbeiter und ihrer unmittelbaren Familien gegen COVID-19 übernehmen wird. Den jeweiligen Mitarbeitern werden die Kosten der Impfung über die Krankenversicherung von Mikroland erstattet. Dies ist Teil der stetigen Bemühungen des Unternehmens für die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und ihrer Familien.

Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter zu minimieren. Der Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter umfassten die rasche Implementierung der Infrastruktur und Praktiken für die Arbeit aus dem Home-Office, die Unterstützung der Familien der von COVID-19 Betroffenen, die Sicherstellung des Zugangs zu medizinischen Notfalleinrichtungen und die Beibehaltung von Vorsichtsmaßnahmen beim Back To Office-Programm.

Als sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen achtet Microland weiterhin aufs kleinste die Richtlinien der lokalen Behörden und hat eine COVID-19-Taskforce eingerichtet, die die Einhaltung der Empfehlungen sicherstellt und gleichzeitig die höchsten Standards bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für alle Kunden garantiert. Unmittelbar nach Beginn des letztjährigen Lockdowns stellte sich Microland in einer Rekordzeit von 10 Tagen auf ein 100%iges Home-Office-Modell um und sorgte gleichzeitig dafür, dass die Servicebereitstellung und das Beziehungsmanagement für seine Kunden weltweit davon nicht beeinträchtigt wurden.

Srinivasan TR, Chief People Officer von Microland, sagte: "Die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie wir Prozesse implementieren können, die ein überdurchschnittliches Engagement zum Schutz der Mitarbeitergesundheit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen und konsistenten Kundenbetriebs gewährleisten. Zwar werden Unternehmen und ihre Politiken durch die Pandemie einem Stresstest unterzogen, aber ich glaube, dass die von der Pandemie ausgelösten Veränderungen zu besseren Praktiken am Arbeitsplatz und verbesserten Programmen zur Mitarbeiterbindung führen werden. Unsere Entscheidung, die Kosten für die Impfung zu übernehmen, zielt darauf ab, die Gesundheit der Mitarbeiter und ihrer unmittelbaren Familienangehörigen zu schützen und gleichzeitig gute Beziehungen zu den Mitarbeitern zu unterhalten. Wir zeigen ihnen damit, dass sie uns wichtig sind."

Microland bietet digitale Technologie-Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto "Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

In Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je. Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Microland wurde kürzlich als Leader im Gartner Magic Quadrant 2020 für Managed Network Services ausgezeichnet.*

