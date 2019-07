Microland

Microland weiht hochmodernes Digital Center of Excellence in Seattle (USA) ein

Seattle (ots/PRNewswire)

Unternehmen stärkt Präsenz in Nordamerika, unterstreicht Einsatz für Digitalisierung der Wirtschaft

Microland hat in Seattle im US-Bundesstaat Washington ein neues Digital Center of Excellence (CoE) in Betrieb genommen. Von dort sollen Kunden in Nordamerika betreut und Partnerschaften vertieft werden. Mit dem CoE untermauert Microland seine Vision, für Kunden in der ganzen Region NextGen-Technologieleistungen bereitzustellen. Eingeweiht wurde das Center von Pradeep Kar, Chairman und Managing Director von Microland.

"Die Filiale in Seattle ist ein wichtiger Schritt, damit wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach digitalen NextGen-Leistungen wie Cloud, softwaredefinierte Weitverkehrsnetze und industrielles IoT erfüllen können. Wir sehen enorme Chancen für Kollaboration, Ideenaustausch und erfolgreiche Realisierung von NextGen-Technologien. Microland bietet herausragenden Kundenservice, und das konsistent, zuverlässig und beständig. Dazu bleiben wir nah am operativen Geschäft des Kunden", sagte Pradeep Kar, Chairman und Managing Director von Microland.

"Seattle ist ein Technologiezentrum, wo sich führende Kunden und Partner angesiedelt haben. Das neue Center fügt sich nahtlos in unsere weltweite Geschäftstätigkeit ein. Die Stadt bietet zahlreiche Möglichkeiten quer durch alle Branchen, ein großes Fachkräfteangebot und eine erstklassige Infrastruktur, damit wir die immer höheren Ansprüche unserer Kunden erfolgreich erfüllen können", sagte Sivakumar Thiyagarajan, SVP bei Microland.

Informationen zu Microland

Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung des digitalen Wandels, damit ihre Kunden von wertorientierten Geschäftsergebnissen und einem hervorragenden Kundenerlebnis profitieren. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigt mehr als 4.300 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien und Anwendung von Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz auf Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.microland.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/901193/Microland_Logo.jpg

Pressekontakt:

Arun Kiran R

Head Public Relations

arunkr@microland.com

Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell