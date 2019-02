Microland

Microland positioniert sich als Major Contender in Everest Groups Cloud Enablement Services PEAK Matrix-Bewertung

Strategische Investitionen in Technologie und Leadership stärken Cloud-Portfolio

Microland, Indiens führender Lösungsanbieter für den digitalen Wandel in der IT, hat heute seine Positionierung als 'Major Contender' in Everest Groups Cloud Enablement Services PEAK Matrix(TM)-Bewertung bekanntgegeben.

Der Titel 'Major Contender' stellt den Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung des Leistungsspektrums bei Cloud-Lösungen heraus, um den digitalen Wandel in Ökosystemen der Kunden maßgeblich voranzutreiben. Microlands NextGen Cloud-Portfolio umfasst Hybrid Cloud Management Adoption, Migration und Management in sicheren Umgebungen. So werden Unternehmen dabei unterstützt, einen anwendungs- oder infrastrukturorientierten Weg bei der Cloud-Migration einzuschlagen.

"Unsere Position im Bericht für 2018 ist ein klarer Beweis für unsere Investitionen in die Stärkung des Leistungsspektrums bei Cloud Enablement und Management, im Kern gestützt durch eine IP-Suite. Wir verwenden ein automatisiertes Now2Cloud Framework für Analyse und Transformation und das smartOperate-basierte Bereitstellungsmodell mit einem starken Team zertifizierter Cloud-Architekten als Rückgrat, um die erfolgreiche Cloud-Migration unserer Kunden zu unterstützen. Unsere Hybrid Cloud Management und Optimization Services ermöglichen das Management von Multi-Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud und alten Infrastrukturen in der Hybrid IT. Darüber hinaus pflegen wir enge Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie AWS, Azure, Google und VMWare. Zusammen mit unserem Cloud Center of Excellence ist damit die Grundlage für die Entwicklung hochmoderner, wunschgerechter und zuverlässiger Lösungen geschaffen, die die Produktivität in den Ökosystemen der Kunden steigern", sagte Krishna Viswanathan, VP - Cloud & Datacenter Practice, Microland Limited.

"Die Cloud entwickelt sich immer mehr zu einem strategischen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Die Entwicklung interner IPs, eines glaubwürdigen Partner-Ökosystems und eines relevanten Talentpools haben bei Microland hohen Stellenwert. Auf dieser Grundlage konnte sich das Unternehmen in dieser Bewertung als Major Contender positionieren. Besonders geschätzt werden von Kunden Microlands technisches Leistungsspektrum, Flexibilität und Proaktivität bei der Empfehlung von Best Practices in Zusammenhang mit Cloud Migration und Management", sagte Chirajeet Sengupta, Partner, Information Technology Services bei Everest Group.

Informationen zu Microland:

Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung des digitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kunden zum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigt mehr als 4.100 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden.

