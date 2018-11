Microland wählt Versa Networks als Betreiber seiner smartBranch SD-WAN-Dienste

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Microland, ein digitaler Accelerator für internationale Unternehmen, meldete heute seine Partnerschaft mit Versa Networks, Innovator der Versa Secure Cloud IP Software-Plattform, um eine umfassende Lösung zu liefern, die das WAN/Zweigstellen-Netzwerk für mehr Agilität von Unternehmen vereinfacht und sichert.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg )

Die Partnerschaft mit Versa zeigt Microlands starke, ausgewiesene Kompetenzen im Bereich Managed Network Services sowie Versas Produkt- und Technologiefachkenntnisse, über die gemeinsam eine branchenführende Benutzererfahrung geschaffen werden soll. Durch diesen Zusammenschluss wird Microland der Status eines bevorzugten Kanals und Managed Services-Partner für Secure SD-WAN und Sicherheitslösungen zuteil, wobei der Schwerpunkt deutlich auf Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen und Carpeted Enterprises liegt.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Versa, so wie wir unsere hochmoderne smartBranch SD-WAN-Lösung einführen. Diese Partnerschaft stellt nicht nur eine Ergänzung unseres bestehenden Netzwerkangebots dar, sondern gestattet uns auch, Analytik- und Sicherheitskomponenten zu integrieren, die Unternehmen den Übergang zu einer sicheren und anwendungsintelligenten Multi-Cloud-Infrastruktur ermöglichen", so Robert Wysocki, CTO von Microland.

Microlands smartBranch SD-WAN-Lösung, die von Versa betrieben wird, ist eine SDN/NFV-basierte Lösung der nächsten Generation für das Zweigstellen-Infrastruktur-Management, die dem gesamten Zweigstellen-Netzwerk und sämtlichen Sicherheitsanforderungen über ein einfaches As-a-Service-Modell mittels Automatisierung gerecht wird. Die Versa SD-WAN-Lösung lässt sich reibungslos in Microlands Methode zum Erfüllen von Kundenbedürfnissen einbinden. Gemeinsam wird so CIOs der effektive Übergang zum digitalen Zeitalter ermöglicht, indem nicht nur das Potenzial bestehender Investitionen durch Automatisierung und Analytik freigesetzt, sondern auch die Leistung der IT skaliert wird, um spürbar geschäftliche Effizienzen zu steigern.

"Versa gilt als führender Visionär für die Vereinigung von Sicherheit und SD-WAN - ein Konzept, um Zweigstellen von Unternehmen und WAN-Funktionen zu automatisieren bzw. zu konsolidieren", so Atchison Frazer, Worldwide Head of Marketing bei Versa Networks. "Gemeinsam mit Microlands smartBranch SD-WAN-Lösung werden wir die Unternehmensnetzwerke unserer Kunden vereinfachen, skalieren und sichern, um nicht nur ihre digitale Transformation, sondern auch den Übergang zu Multi-Cloud-Infrastrukturen zu ermöglichen."

Weitere Informationen zu Microlands smartBranch SD-WAN-Lösung finden Sie auf: https://www.microland.com/digital/services/digital-networks/smartbranch-sd-wan-and-security-services.

Weitere Informationen zu Versa Networks und seinen Lösungen finden Sie auf www.versa-networks.com.

Informationen zu Microland

Microland beschleunigt den digitalen Transformationsprozess globaler Unternehmen, damit Kunden zu herausragenden Geschäftserfolgen verholfen wird. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch die Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden.

Informationen zu Versa Networks

Versa Networks ist Wegbereiter der Secure Cloud IP-Architektur, einer Softwareplattform der nächsten Generation, die integrierte Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitsdienste bietet. Versas Lösung ermöglicht Unternehmen durch ihre beispiellose Anzahl von Funktionen und Möglichkeiten, von vorhandenen WANs Abstand zu nehmen, um Geschäftsagilität zu erzielen, Zweigstellen zu modernisieren und TCO-Vorteile zu nutzen. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 150.000 Software-Lizenzgeschäfte über Dienstleister, Partner und Unternehmen abgewickelt. Versa Networks ist ein Privatunternehmen, das von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures und Verizon Ventures finanziert wird.

Pressekontakt:

91 9741189835



Jacqueline Velasco

408-680-0564

publicrelations@versa-networks.com

Original-Content von: Microland, übermittelt durch news aktuell