North Pole Engineering

North Pole Engineering veröffentlicht heartbeatz Apple Watch Bridge zur Verbindung mit Peloton-Produkten

Minneapolis (ots/PRNewswire)

North Pole Engineering kündigt Heartbeatz an, eine Herzfrequenz-Bridge für Apple Watch®. In Kombination mit unserer kostenlosen Heartbeatz Connect Apple Watch®-Anwendung sendet Heartbeatz die von der Apple Watch® gemessenen Herzfrequenzdaten an alle ANT+ Empfänger wie Peloton®-Fahrräder und Laufbänder. Heartbeatz wird mit einer handelsüblichen Knopfzelle betrieben und funktioniert monatelang, ohne dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Das Setup von heartbeatz ist einfach; Sie montieren heartbeatz an Ihrem Indoor-Fahrrad oder Laufband, starten die heartbeatz connect-App und verbinden das Fitness-Gerät mit heartbeatz. Indoor-Fahrräder und Laufbänder mit Nährungssensoren werden automatisch mit Heartbeatz in Verbindung gebracht. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann mit dem Training begonnen werden, und auf dem Fahrrad oder Laufband werden die von der Apple Watch® gemessenen Herzfrequenzdaten in Echtzeit angezeigt.

"Wir alle lieben unsere Apple Watch®. Peloton®-Biker und Läufer sind gleichermaßen leidenschaftlich, und so sahen wir die Möglichkeit, ein einzigartiges Produkt zu entwickeln, um die beliebten Angebote miteinander zu verbinden", sagte Jeff Lasch, Senior Product Manager für North Pole Engineering. "Heartbeatz ist eine natürliche Ergänzung zu Peloton®-Produkten, funktioniert jedoch mit jedem ANT+-Empfänger, so dass Apple Watch®-Träger eine Vielzahl von Fitnessgeräten verwenden können."

heartbeatz steht ab dem 26. November bei https://store.npe-inc.com für Vorbestellungen zur Verfügung und wird ab dem 1. Dezember ausgeliefert.

Informationen zu

North Pole Engineering ist ein Produkt- und Dienstleistungsunternehmen für das Internet der Dinge. NPE ist auf die Bereitstellung von Sensoren und Technologien für sensorbasierte Produkte und Systeme für verschiedene Märkte wie Sport, Fitness und Wellness spezialisiert. NPE unterstützt Kunden bei der Implementierung kostengünstiger Technologien für ihre sensorbasierten Produkte und Systeme, um Daten effizient ins Internet zu übertragen, wo sie den Betrieb verbessern, Kosten senken und die Kundenzufriedenheit verbessern können. Erfahren Sie mehr über heartbeatz, Runn, CABLE, GEM Bluetooth/ANT+ Module, WASP IoT Gateway und unsere Ingenieurdienstleistungen auf unserer Website unter http://npe-inc.com.

Wenn Sie mehr über Heartbeatz erfahren möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@npe-inc.com oder rufen Sie uns an unter 612-305-0440.

Pressekontakt:

Ashley Mendez

Tel.: 612-305-0440

Email: ashleym@npe-inc.com

Original-Content von: North Pole Engineering, übermittelt durch news aktuell