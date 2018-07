North Pole Engineering übernimmt die Wahoo GEM Produktlinie

Minneapolis (ots/PRNewswire) - North Pole Engineering erweitert sein IoT-Portfolio durch Erwerb der Wahoo GEM-Produktlinie

North Pole Engineering (NPE), der Experte für vernetzte Fitness- und IoT-Technologien, gibt heute die Übernahme der GEM-Produktlinie von Wahoo bekannt. GEM ist ein Bluetooth und ANT+ OEM-Modul zur Integration von Fitnessgeräten wie Laufbändern, Steppern, Rudergeräten, Heimtrainern und Crosstrainern zur gemeinsamen Nutzung der Trainingsdaten auf Smartphones, Tablets und Bestenlistenystemen für das Gruppentraining.

North Pole Engineering wird die Vermögenswerte und das geistige Eigentum im Zusammenhang mit den GEM-Produkten von Wahoo erwerben, um den Bedarf bestehender GEM-Kunden zu decken und eine Grundlage für zukünftige Angebote zu schaffen, die sich auf Fitness- und Non-Fitness-Anwendungen konzentrieren.

"Wir hatten in den vergangenen drei Jahren viel Erfolg mit unserem GEM-Produkt, aber unser Verbrauchergeschäft ist durch den Erfolg unserer Fahrradtrainer Elemnt, Elemnt Bolt und KICKR noch schneller gewachsen", so Chip Hawkins, Gründer und CEO von Wahoo Fitness. "Diese Veräußerung bietet uns die Möglichkeit, unsere Ressourcen und Investitionen auf Produkte für unsere Kernzielgruppe, also Radfahrer, Läufer und Triathleten zu konzentrieren."

"Wir freuen uns auf die Aufnahme der GEM-Produktreihe in unser Portfolio, weil sie ausgezeichnet in unsere IoT-Produktstrategie passt", meinte Rick Gibbs, Präsident von North Pole Engineering. "Wir werden weiterhin bestehende GEM-Kunden mit ihren Produkten versorgen und können gleichzeitig die GEM-Funktionen erweitern, um andere Anwendungen innerhalb und außerhalb der Fitnessgeräteindustrie unterstützen."

Informationen zu North Pole Engineering

North Pole Engineering ist ein Produkt- und Dienstleistungsunternehmen für das Internet der Dinge. NPE ist auf die Bereitstellung von Sensoren und Technologien für sensorbasierte Produkte und Systeme spezialisiert. Damit können Daten ins Internet übertragen und der Betrieb in einer Vielzahl von vertikalen Märkten wie Sport, Fitness und Wellness verbessert werden. Erfahren Sie mehr über die GEM Bluetooth/ANT+-Module, die Produkte und Dienstleistungen von NPE unter www.npe-inc.com.

Informationen zu Wahoo Fitness

Wahoo Fitness hat ein Ökosystem von Sensoren und Geräten für Läufer, Radfahrer und Fitnessbegeisterte geschaffen. Zu den preisgekrönten Bluetooth-Smartprodukten von Wahoo gehören die Indoor-Biketrainer KICKR und KICKR SNAP, die Smart-Fahrradcomputer ELEMNT, ELEMNT BOLT und ELEMNT MINI, die ersten mit Smartphones vernetzten Fahrradcomputer, und die Produktreihe der TICKR-Wearables für die Herzfrequenzmessung. Erfahren Sie mehr über die Produkte von Wahoo auf der Website www.wahoofitness.com.

