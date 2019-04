CannTrust Holdings Inc.

CannTrust erhält Genehmigung von Health Canada für Phase 2-Expansion

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire)

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) freut sich bekanntzugeben, dass die von Health Canada erteilte und den Bestimmungen für Cannabis entsprechende Anbau- und Verarbeitungsgenehmigung nun auch die verbliebenen 20 % der Phase 2-Expansion umfasst. Die Gesamtfläche des sich in Pelham, Ontario, befindlichen unternehmenseigenen Perpetual Harvest-Gewächshauses beträgt 450.000 Quadratfuß und ist nun vollständig lizenziert.

"Wir waren stets zuversichtlich, dass unsere Vorgehensweisen Regulierungsstandards nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen würden, eine Annahme, die nun von unseren Aufsichtsbehörden erneut bestätigt wurde", so Chief Executive Officer Peter Aceto. "Diese Genehmigung befähigt CannTrust dazu, seinen Plan umzusetzen, durch das Perpetual Harvest-Gewächshaus eine Jahresgesamtkapazität von 50.000 kg zu erwirtschaften und weiterhin kostenwirksam prämierte Produkte anbieten zu können."

CannTrusts erwarteter Produktionsverlauf ist wie folgt:

- Die verbleibenden 20 % der Phase 2-Expansion sollen voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2019 ihre volle Kapazität erreicht haben. - Unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Health Canada geht das Unternehmen davon aus, Anpflanzungen im Rahmen des zuvor angekündigten Freilanderwerbs von 81 Acres im 2. Quartal 2019 vorzunehmen und wird 2019 voraussichtlich einen Ertrag von ca. 1.000 kg pro Acre erwirtschaften. Die aus dieser Ernte resultierende Gesamtproduktion für 2019 soll sich auf ca. 75.000 kg belaufen. - Mit zusätzlichem Land, das im Rahmen einer Absichtserklärung erwartungsgemäß in naher Zukunft sichergestellt werden soll, wird sich aus dem Freilandanbaubetrieb des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte 2020 voraussichtlich eine Ertragsmenge von 100.000 kg bis 200.000 kg ergeben. Die aus dem Freilandanbau enstehenden Erzeugnisse werden vordergründig für die Extraktionsverfahren jener Produkte verwendet, die unserer Annahme zufolge im Rahmen vorgeschlagener Regulierungen für zusätzliche Cannabisprodukte zugelassen werden. Dies umfasst essbare und zu inhalierende Extraktionsprodukte. - Durch die Phase 3-Expansion des Perpetual Harvest-Gewächshauses des Unternehmens sollen zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2020 zusätzliche 50.000 kg erwirtschaftet werden. Phase 3 bietet im Vergleich zu Phase 1 und 2 Produktivitäts- und Automatisierungsoptimierungen. Auch die aus der Phase 3-Expansion resultierenden Erzeugnisse stehen unter dem Vorbehalt einer Genehmigung von Health Canada. - CannTrusts vereinte Anbauarbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Jahresgesamtkapazität von 200.000 bis 300.000 kg erwirtschaften.

Informationen zu CannTrust

CannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzent von Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis in Kanada und wurde im Rahmen der Canadian Cannabis Awards 2018 zum "Lizenzierten Spitzenproduzenten des Jahres" ("Top Licensed Producer of the Year") ernannt. CannTrust, gegründet von Apothekern, bereichert die Cannabis-Branche durch über 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen und versorgt über 69.000 medizinische Patienten mit seinen getrockneten, Extrakt- und Kapselprodukten. Das Unternehmen betreibt aktuell seine 450.000 Quadratfuß große Niagara Perpetual Harvest Facility in Pelham, Ontario, und hat die Genehmigung für den Bau einer weiteren 390.000 Quadratfuß großen Anlage in Pelham erhalten. Das Produktportfolio von CannTrust wird in dem 60.000 Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen 81 Acre Land in British Columbia und geht davon aus, insgesamt weitere 200 Acre, die für extraktionsbasierte Produkte genutzt werden sollen, für einen kostenwirksamen Freilandanbau sicherzustellen.

CannTrust entwickelt Nanotechnologie für die Entwicklung neuer Produkte in den Medizinalhanf-, Freizeit-, Schönheits-, Wellness- und Haustiermärkten. Das Unternehmen hat sich durch eine strategische Partnerschaft mit Cannatrek Ltd. in Australien und STENOCARE in Dänemark internationale Präsenz verschafft. Darüber hinaus konnte das Unternehmen Partnerschaften mit der Breakthru Beverage Group durch Kindred Canada für die Freizeitdistribution in Kanada aufbauen. CannTrust widmet sich der Forschung und Innovation durch Partnerschaften mit der McMaster University in Ontario und der Gold Coast University in Australien, die eingerichtet wurden, um zum wachsenden Umfang evidenzbasierter Forschung zum Gebrauch und der Wirksamkeit von Cannabis beizutragen.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.canntrust.ca.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie weiterer gültiger Safe Harbor Laws der Vereinigten Staaten. Derartige Aussagen basieren auf CannTrusts derzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie wie z. B. "glauben", "erwarten", "möglicherweise", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potentiell", "vorgeschlagen", "schätzungsweise" und ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zählen: Health Canadas Genehmigung für das vom Unternehmen geplante Freiland-Züchtungsvorhaben sowie für die Phase 3-Expansion des Perpetual Harvest-Gewächshauses; der voraussichtliche zeitliche Ablauf und die Auswirkungen solcher Betriebsaktivitäten; Ernteschätzungen bezüglich der Anbauarbeiten des Unternehmens; Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Hochrechnungen, Zielsetzungen, Führung oder weitere Aussagen, bei denen es sich nicht um Tatbestände handelt. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit behördlichen Genehmigungen; Ernteausfall; Risiken in Bezug auf allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; unerwünschte Branchenereignisse, Verlust von Märkten; zukünftige rechtliche und behördliche Entwicklungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und andernorts; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen sowie CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien.

Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen bzw. Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Mit Blick auf diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und andere Warnhinweise in CannTrusts Jahresbericht ("Annual Information Form") vom 28. März 2019 (AIF) berücksichtigen, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com sowie als Anlage zu CannTrusts Form 40-F Registrierungserklärung gemäß des United States Securities Exchange Act von 1934 in seiner geltenden Form bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.goveingereicht wurde. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen bzw. Aussagen beschrieben sind.

TSX und NYSE übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zwecks Interviewvereinbarung wenden Sie sich bitte an: Medienarbeit: Sybil Eastman, Tel.: +1-888-677-1477, media@canntrust.ca; Investorenbeziehungen: Marc Charbin, +1-416-467-5229, investor@canntrust.ca

