CannTrust kündigt Einreichung von vorläufigem Basisprospekt an

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) meldet, am 1. März 2019 einen vorläufigen Kurzprospekt (der "Basisprospekt") bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen in Kanada, ausgenommen Quebec, sowie eine entsprechende Registrierungserklärung auf Form F-10 (die "Registrierungserklärung") bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, die "SEC") nach dem US-amerikanisch-kanadischen Multijurisdictional Disclosure System ("MJDS") eingereicht und eine Empfangsbestätigung erhalten zu haben.

Der Basisprospekt und die Registrierungserklärung ermöglichen dem Unternehmen, sobald diese endgültig und in Kraft getreten sind, während des 25-monatigen Gültigkeitszeitraum des (endgültigen) Basisprospekts in Höhe von bis zu 700.000.000 CAD Schuldverschreibungen, Optionsscheine, Zeichnungsscheine, Einheiten oder Stammaktien bzw. eine Kombination dieser anzubieten (gemäß des MJDS). Das Unternehmen hat diesen Basisprospekt eingereicht, um auch zukünftig seine Finanzstärke sowie Flexibilität aufrechtzuerhalten, hat jedoch noch keine Vereinbarungen bzw. Abkommen getroffen, um zum jetzigen Zeitpunkt Wertpapiere zu autorisieren bzw. anzubieten. Die spezifischen Bedingungen sämtlicher zukünftiger Wertpapierangebote, einschließlich der Verwendung der Erträge von diesen Angeboten, werden in einer Ergänzung zum Basisprospekt festgehalten, die bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wird.

Die Registrierungserklärung wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Im Rahmen des Basisprospekts dürfen vor der Bewilligung der Registrierungserklärung keine Wertpapiere verkauft oder Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt unter keinen Umständen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf von diesen Wertpapieren innerhalb einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor dem Vorliegen einer Registrierung oder Ermächtigung gemäß den dort gültigen Wertpapiergesetzen unrechtmäßig wäre.

Eine Kopie des Basisprospekts ist unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Eine Kopie der Registrierungserklärung liegt auf EDGAR unter www.sec.gov vor. Kopien des Basisprospekts und der Registrierungserklärung können Sie auch über den Corporate Secretary des Unternehmens (3280 Langstaff Road, Unit1, Vaughan, Ontario, L4K 4Z8) beziehen, Telefon: (647) 872-2300.

Informationen zu CannTrust

CannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzent von Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis in Kanada und wurde im Rahmen der Canadian Cannabis Awards 2018 zum "Lizenzierten Spitzenproduzenten des Jahres" ("Top Licensed Producer of the Year") ernannt. CannTrust, gegründet von Apothekern, bereichert die Cannabis-Branche durch über 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen und versorgt über 63.000 medizinische Patienten mit seinen getrockneten, Extrakt- und Kapselprodukten. Das Unternehmen betreibt aktuell seine 450.000 Quadratfuß große Niagara Perpetual Harvest Facility in Pelham, Ontario, und hat die Genehmigung für den Bau einer weiteren 390.000 Quadratfuß großen Anlage in Pelham erhalten. Das Produktportfolio von CannTrust wird in dem 60.000 Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt.

CannTrust entwickelt Nanotechnologie für die Entwicklung neuer Produkte in den Medizinalhanf-, Freizeit-, Schönheits-, Wellness- und Haustiermärkten. Das Unternehmen hat sich durch eine strategische Partnerschaft mit Cannatrek Ltd. in Australien und einem Joint Venture mit STENOCARE in Dänemark internationale Präsenz verschafft. Ebenfalls hat das Unternehmen Partnerschaften mit der Breakthru Beverage Group durch Kindred Canada für die Freizeitdistribution in Kanada aufgebaut. CannTrust widmet sich der Forschung und Innovation durch Partnerschaften mit der McMaster University in Ontario und der Gold Coast University in Australien, die eingerichtet wurden, um zum wachsenden Umfang evidenzbasierter Forschung zum Gebrauch und der Wirksamkeit von Cannabis beizutragen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen "zukunftsgerichteten Informationen" und "zukunftsgerichteten Aussagen" umschließen, gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen, Aussagen zum Einreichungsdatum und Inkrafttreten des endgültigen Kurzprospekts und der Registrierungserklärung, zum Einreichungsdatum und Inkrafttreten potenzieller Prospektergänzungen und zum Bestand sowie den Bedingungen der anzubietenden Wertpapiere im Rahmen des Kurzprospekts und der Registrierungserklärung. Solche Aussagen beruhen auf CannTrusts aktuellen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen sowie Überzeugungen und Ansichten zu zukünftigen Ereignissen. Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategien erkennbar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf: Risiken bezüglich des Zeitpunkts und der Einreichung des endgültigen Kurzprospekts und der Registrierungserklärung; das potenzielle Angebot von Wertpapieren im Rahmen des Kurzprospekts und der Registrierungserklärung; Risiken bezüglich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen; nachteilige Ereignisse in der Branche; Verlust von Märkten; zukünftige legislative und regulatorische Entwicklungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und andernorts; die Cannabis-Branche in Kanada im allgemeinen; und die Fähigkeit von CannTrust, seine Geschäftsstrategien umzusetzen.

Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen oder Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Mit Blick auf diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und andere Warnhinweise in CannTrusts Jahresbericht ("Annual Information Form") vom 29. März 2018 ("AIF") berücksichtigen, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com sowie als Anlage zu CannTrusts Form 40-F Registrierungserklärung gemäß des United States Securities Exchange Act von 1934 in seiner geltenden Form bei der SEC auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde. Die im AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen bzw. Aussagen beschrieben sind.

Die Toronto Stock Exchange und New York Stock Exchange übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit und Korrektheit dieser Pressemitteilung.

